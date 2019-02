«La flauta es mi vida»

Parece ser que Gloria Laura Rodríguez Pérez vino al mundo para ser artista y brillar en los escenarios.

Esta bella muchacha de 19 años es una de las concursantes que compite en el programa La banda Gigante que transmite la televisión cubana.

«Para mí es un gran reto. Ha sido una oportunidad única. No tenía mucha experiencia en la música cubana ni en la improvisación. Ha sido una gran escuela y he crecido junto a los grandes maestros de la música cubana que hemos tenido junto a todos los competidores en el espacio televisivo».

(Foto: Tomada del perfil de Facebook)

Gloria Laura se declara obsesiva con la música, perfeccionista hasta lo mínimo en la interpretación e inconforme porque afirma que siempre ha de superarse.

Soy emprendedora, prefiero ante todo ser buena persona para luego lograr ser buena artista».

Gloria es una joven músico con muchos desafíos y anhelos por cumplir:

«Los sueños nunca terminan. Mis aspiraciones como artista… (respira hondo, piensa y responde), bueno superarme cada día más como músico, incursionar más en la música popular cubana que es a la que me quiero dedicar en un futuro. Actualmente trabajo en la Camerata Cortés, de José Luis, el Tosco….»

Comunicativa, sus ojos le brillan al hablar de su incipiente carrera artística. Entonces, le pregunto de esas zancadillas que muchas veces nos impone la vida.

«Es algo inevitable que existe y no puedes esquivar. No creo una coraza sino que tomo lo positivo de todos y desecho lo negativo. Pero esas personas que muchas veces intentan hacerme daño o ponerme trabas, simplemente me ayudan a crecer como ser humano».

—Vimos el pasado domingo que quedaste fuera de la competencia...

—Me emocioné mucho, dejar a mis amigos fue muy triste, pero de alguna manera no los abandonaré. Pienso que hay mucho talento y ganar es la mayor aspiración de todos, pero el hecho de estar en el concurso significa mucho para mí.

— ¿Es cierto que te llaman La reina de las redes sociales?

—Tengo muchos seguidores, cibernautas que aprecian mi trabajo y por eso les agradezco. Les digo que trataré de no defraudarlos y que guardo un lugar especial en mi corazón para cada uno de los que han votado por mí.

— ¿Y tu familia?

—Uff, es lo máximo para mí y junto a la flauta son el mayor complemento de mi existencia en este mundo. Todos me apoyan muchísimo, los quiero, y están a cada paso de mi carrera.

«Pero, mis profesores también son parte de mi familia, es por eso que les agradezco a todos porque han influido mucho en mi carrera. Los recuerdo con gran pasión desde que comencé en la Escuela Vocacional de Arte (EVA) Olga Alonso de Villa Clara, tanto a los de música como a los de escolaridad hasta los profes de la Escuela Nacional de Arte (ENA) donde me gradué el curso anterior».

(Foto: Tomada del perfil de Facebook)

—¡Pero en la competencia cuentan con grandes maestros!

—Sí, son muchos, pero agradezco en especial a mi profesor de flauta Tony Pedroso, gracias a él he visto la música de una manera diferente. Las palmas también para Leliebre, para el Rubio, flautista de la Aragón y a todos los que nos impartieron las clases magistrales para aumentar nuestra preparación».

—¿Qué significa para ti la flauta?

—La flauta es mi vida. Considero que le dedico mucho tiempo. Es lo máximo, es mi mayor inspiración al levantarme cada mañana para enfrentarme con energías positivas al nuevo día.