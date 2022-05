Fructífero segundo día de la Feria Internacional del Libro en Villa Clara

Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, de conjunto con poetas del patio y otras provincias, entre los que se encontraban Ricardo Riverón Rojas, Luis Manuel Pérez Boitel y Yamil Díaz Gómez, participó en la tarde de este jueves, en la lectura de poesías de su autoría, en la Galería Provincial de Arte de Santa Clara, como parte del programa de actividades de la XXX Feria Internacional del Libro en Villa Clara.

El Ismaelillo desde la mirada del doctor en Ciencias Israel Ordenel Heredia, resultó otra de las propuestas de este 19 de mayo de la fiesta por la lectura, a propósito de los 140 años de la publicación del libro de poemas de José Martí, y el aniversario 127 de su caída en combate.

Correspondió al doctor en Ciencias Israel Ordenel Heredia Rojas disertar sobre el tema en la Casa de la Ciudad, reconocido profesor de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, merecedor de la Distinción Pensar es servir, en el 2017, lauro más alto que otorga el Centro de Estudios Martianos a personalidades con destaque en el estudio, promoción e investigación de la vida, obra y pensamiento del Apóstol.

Con la presencia de estudiantes de las carreras de Letras de esa casa de altos estudios, el fundador de la Cátedra Martiana y profesor de Mérito de la Universidad villaclareña, ofreció una conferencia sobre ese texto martiano, que, al decir de Heredia, desborda sentimientos profundos, como el amor, por la dimensión inmensa de Martí, que lo hicieron un ser humano excepcional.

Heredia Rojas consideró el libro de gran significado y acervo cultural, donde están presentes sentimientos como la lealtad, la sinceridad y altruismo, e invitó a niños y jóvenes a leer el libro de poemas, por sus valores e ilimitada prueba de amor.

En la emblemática Casa de la Ciudad, también trascendió el panel Literatura para niños y jóvenes: problemáticas del género en Cuba, a cargo de los escritores Mildre Hernández, Luis Cabrera y Sindo Pacheco, por lo que representa para la formación de las nuevas generaciones, adentrarse desde edades tempranas en el mundo de la fantasía.

También en la Sala 3D del Cine Camilo Cienfuegos, en homenaje al Apóstol, el periodista y escritor Yandrey Lay, ofreció la conferencia El generalato de la Guerra Grande; ¿piedras en el zapato de José Martí?

El programa previsto para este 20 de mayo es abarcador, al incorporar actividades que se extienden al entorno comunitario, más allá del Parque Leoncio Vidal.

PROGRAMA DE LA FERIA… 20 DE MAYO

PROGRAMA PRINCIPAL. Galería Provincial de Arte

10:00 a.m. Presentación de la Revista Amnios 21, por Alpidio Alonso y Yamil Díaz.

PROGRAMA PROFESIONAL. Sala 3D. Cine Camilo Cienfuegos

9:00 a.m. Panel Carilda siempre al sur, con Arístides Vega Chapú, Bertha Caluff y Luis Machado Ordetx.

PROGRAMA EXTRAORDINARIO. Casa de la Ciudad.

9:00 a.m. Conferencia La novela histórica: claves para triunfar, por Ernesto Peña.

10:30 a.m. Panel Novela negra: presente y futuro del género en Cuba, con Lorenzo Lunar, Reinaldo Cañizares y Amador Hernández.

PROGRAMA CAPIRO. Sala Caturla. Biblioteca Provincial Martí

2:00 p.m. Presentación de los premios Fundación de la Ciudad de Santa Clara 2018: Ejercicio de contaminación, de Yunior Fernández Guerra, por Edelmis Anoceto, y El Partenón sin Fidias: Ensayos sobre poesía y ética, de Edelmis Anoceto.

3:30 p.m. Presentación de Otros dibujos de Salma, de Arístides Vega, por Sergio García; Aquello estaba deseando ocurrir, de Leonardo Padura, por Ernesto Peña; Cincuenta poemas de amor, de Carlos Galindo, por Edelmis Anoceto, y La mordida de Dios, de Amador Hernández, por Lorenzo Lunar.

PROGRAMA LITERARIO. Sala Transitoria. Museo de Artes Decorativas

1:00 p.m. Presentación de Los Beats. Poesía de la rebelión, traducción de Edelmis Anoceto.

2:00 p.m. Presentación de Tour Cuba, de Arístides Vega.

3:00 p.m. Presentación de Autopistas en la noche, de Luis Manuel Pérez Boitel.

4:00 p.m. Presentación de La canción del crucifijo y Diario del buen recluso, de Sergio García Zamora.

5:00 p.m. Presentación de Los clubes revolucionarios en Las Villas occidentales (1895-1898), de Adriana Mani.

PABELLÓN INFANTIL. Casa de Cultura Juan Marinello

9:00 a.m. Presentación de María Virginia y yo, de Sindo Pacheco.

11:00 a.m. Presentación de El enamorado de la maestra, de Leidy González Amador. Actuación del grupo de teatro Alánimo.

2:00 p.m. Presentación de Mi papá salió del clóset, de Mildre Hernández. 3:00 p.m. Presentación de La casa de los sustos y otros relatos, de Maykel Casabuena.

PROGRAMA JUVENIL. Parque Las Arcadas

2:00 p.m. Presentación de Narración del vértigo (antología 1947-2018), de Antonio Gamoneda, y Pueblo, de Miguel Ángel Pérez Pirela.

3:00 p.m. Presentación de Conversar es amar, de Rafael José Rodríguez; Juventudes, de Luis Alberto Figueroa Pagés, y Ruta crítica del sindicalismo cubano actual, de Fernando Luis Rojas.

PROGRAMA UNEAC

10:00 a.m. Patio de la Poesía. Invitados: Bárbara Yera, Ernesto Martí, Geovannys Manso. Alexis Castañeda, Déborah García, Ernesto Peña, Iliana Águila, Luis Pérez de Castro, entre otros, conducido por Arístides Vega Chapú, y como talento artístico Leonardo García.

3:00 p.m. Veinte crónicas de humor y alguna más desesperada. Invitados: Alberto González Rivero, Jorge Luis Mederos y Yandrey Lay, entre otros.

9:00 p.m. Las mil y una noches. Tema. El humor. Invitados: Jorge Fornet, Laidi Fernández de Juan, José Antonio Fulgueiras y Lorenzo Lunar, conducido por Roxana Pineda.

PROGRAMA INTERACTIVO. Sala de navegación. Biblioteca Provincial Martí. Dedicado a las experiencias dejadas por la COVID-19.

9:00 a.m. Presentación de la novela Los días no cuentan, experiencia en la escritura colaborativa desde las redes sociales en tiempos de la COVID-19, por Lorenzo Lunar y Rebeca Murga.

10:00 a.m. Presentación del proyecto Abrir y cerrar los ojos, homenaje a Onelio Jorge Cardoso, por Marvelys Marrero.

10:30 a.m. Presentación del proyecto digital Oficio de reparador, por Lidia Meriño Hernández.

11:00 a.m. Presentación del proyecto Amanecer en Santa Clara. Homenajes desde las redes sociales al poeta santaclareño Arístides Vega Chapú.

11:30 a.m. Presentación de “Experiencias en el escenario virtual del proyecto literario Otro discurso de Eva”, de Maylén Domínguez.

SALA RENÉ BATISTA MORENO. Local de Ensayo de la Banda de Conciertos. Dedicado a René Batista Moreno, a 12 años de su desaparición física.

9:00 a.m. Presentación de El ahorcado de Aguas Negras, de René Batista Moreno. 10:00 a.m. Presentación de El Poseidón cubano, de Edelmis Anoceto Vega y Alejandro Batista López. 11:00 a.m. Elogio del disparate. Confrontación entre el Club del Poste y el Club Schopenhaeur.

PROGRAMA DI-VERSOS. Café Literario.

2:00 p.m. Espacio Di-Versos. Invitados: Joaquín Cabeza de León y Luis Pérez de Castro, bajo la conducción de Luis Manuel Pérez Boitel.

PROGRAMA AULA DE POESÍA. Preuniversitario Osvaldo Herrera

9:40 a.m. Presentación de El mensajero, de Leidy González Amador. Charla “Ensayo de Martí sobre Walt Whitman”, por Sergio García Zamora.

PROGRAMA DE EXTENSIÓN EN SANTA CLARA.

Centros educacionales.

10:00 a.m. Escuela Profesional de Arte. Presentación de La Casa de los sustos, de Maykel Casabuena; Mi papá salió del clóset, de Mildre Hernández, y Ranas de Luna, de Luis Cabrera.

2:00 p.m. Escuela Vocacional de Arte. Presentación de Poemas náufragos, de Dulce María Loynaz, por Déborah García, y El mensajero, de Leidy González Amador. Contar un cuento. Narración oral con Rigoberto Rodríguez Entenza.

Unidades militares.

9:00 a.m. Quemado de Hilario. Presentación de General Tomassevich: Un héroe de la Revolución cubana, por Irán Cabrera, y La derrota de la CIA.

3:00 p.m. Aeropuerto. Presentación de Tengo la manito quemada, de Otilio Carvajal Marrero, y Pensar el país, de José Ernesto Nováez Guerrero.

Comunidades.

9:00 a.m. Antón Díaz. Escuela Primaria Frank País. Presentación En el campo sí pasan cosas, por Ernesto Miguel Fleites, y El conejo que vivía en un sombrero, por Pablo René Estévez.

2:00 p.m. Escuela Vocacional Comandante Ernesto Che Guevara. Presentación de Raúl Hernández Novás. Isla poética por explotar, por Félix Miguel García; Noche de sábado y otros cuentos, de Abel Prieto, y Máscaras/Paisaje de otoño, de Leonardo Padura.