Los «fogoneros» de la radio villaclareña

Quienes vieron la célebre película Titanic, de James Cameron, recordarán las escenas de los llamados «fogoneros», quienes se mantuvieron durante el viaje en la zona más dura y difícil del barco. Eran aquellos hombres que, apenas sin descanso y sudorosos, mantenían al trasatlántico funcionando a base de paleadas de carbón hacia los hornos o calderas, sin embargo eran los menos reconocidos dentro de la tripulación.

En no pocas instituciones existen personas que sin su imprescindible labor se paralizaría el trabajo, aunque no siempre su desempeño se toma en cuenta y pasa algo desapercibido. La radio villaclareña también cuenta con un equipo de «fogoneros», que gracias a su entrega, profesionalidad e ingenio constante posibilitan el funcionamiento diario de las emisoras radiales, tanto de la provincia como de otras partes del país.

Elisa Zurita, directora del Departamento Técnico de la radio villaclareña . (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Ellos son los integrantes del Departamento Técnico (DT), creado con el objetivo de instalar, reparar y renovar toda la tecnología existente en las emisoras de Villa Clara. Una plantilla actual de ocho ingenieros y técnicos en especialidades como telecomunicaciones, control automático, electrónica, eléctrica o informática, llevan sobre sus hombros la responsabilidad de mantener la vitalidad de la radio día a día.

Elisa F. Zurita Lugones, directora de esa sección, explica que el DT se divide en otros departamentos, entre ellos el de Informática —enfocado en la atención a las redes, servidores y equipos de computación—, y el de «monitoreo», considerado el corazón de la institución, desde donde se realizan los enlaces con las demás emisoras, Etecsa, Radio Cuba, algunos estudios, y las trasmisiones deportivas desde el estadio Augusto César Sandino, entre otras importantes tareas.

Argumenta Zurita Lugones que cuando en una emisora existe un problema que no pueda resolver el técnico de ese lugar, entonces acuden al DT. No obstante, también los ingenieros realizan visitas a los municipios cada dos o tres meses para dar mantenimiento a los equipos, aunque no con la frecuencia que desearían.

«Desde la pandemia hemos afrontado situaciones difíciles y los servicios los hacemos con mucha premura donde se nos necesite. Pero, sí existe una planificación para tener el equipamiento óptimo. Todos somos innovadores. Hace poco de dos consolas viejas se confeccionó una funcional y con calidad que se llevó a Radio Arimao, en Manicaragua, con la que hoy está transmitiendo. Hay otro equipo similar también reparado para colocar en el Estudio 5, el cual se renovará con el cierre de las canales, cambio de la marquetería de madera y otros arreglos. Aquí no podemos botar nada, cualquier cosa puede servir», manifiesta.

José Raul (sentado, en segundo plano) en plena faena en uno de los estudios de la CMHW. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

El ingeniero José Raúl Torres Herrera alega que es una suerte que la radio de Villa Clara cuente con un departamento técnico, pues hay muchas provincias que no lo tienen y deben hacer contratos con empresas para reparar los equipos. Refiere, además, que aunque el DT no posea casi recursos, buscan soluciones e inventiva a los problemas.

«Estuvimos en el montaje de Radio Surco, en Ciego de Ávila, donde no hay personal con experiencia para asumir un DT. La emisora se mudó hacia un local nuevo y debimos asumir todo el montaje de los equipos, tarea en la que también participaron técnicos camagüeyanos y habaneros. Pero, nosotros estuvimos al frente del proyecto. De hecho, los avileños nos llaman muchísimo para que los asesoremos.

Gracias a los ingenieros del Departamento Técnico de la radio villaclareña la emisoras se mantienen funcionando con eficiencia y calidad. (Foto: Cortesía de Elisa Zurita)

«Recientemente, en el Grupo Dramático reparamos una consola digital, casi como una computadora. Si la llevábamos a otro lugar a arreglarla, nos hubieran cobrado muchísimo dinero por su complejidad, pues no en todas partes hay personal capacitado capaz de afrontar esa labor», asegura.

Los integrantes del DT son especialistas en montaje y diseño de estudio. Un ejemplo es el Estudio 8 de grabación multipista, que hicieron sin la ayuda de ninguna empresa especializada; las emisoras de Placetas o Radio Arimao. También, diseñaron en el estudio principal de la CMHW una mesa en forma de herradura con capacidad para cinco personas más un invitado, e igualmente se adecuó la consola para igual número de micrófonos, en total seis, lo cual resulta muy ventajoso para programas como Alta Tensión, y otros que requiera de mucho personal.

«También pusimos en práctica una innovación con un equipo que reúne hasta ocho funciones necesarias para el director de programa: comunicación con los locutores, con otros estudios, llamadas de atención lumínicas desde la mesa del director, conmutación y grabación de cinco líneas telefónicas, e información lumínica para indicar cuando los micrófonos se encuentran abiertos, entre otras», explicó.

En el estudio principal de la CMHW los profesionales del Departamento Técnico diseñaron una mesa en forma de herradura con capacidad para seis micrófonos, lo cual resulta muy ventajoso para programas que incluyan varios invitados a la vez. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Sin dudas, la labor de los «fogoneros» de la radio —epíteto ideado por el propio José Raúl— merece el aplauso y la admiración de todos. Aunque tienen reciben el reconocimiento cotidiano de sus compañeros de trabajo de los demás departamentos, quienes elogian a los ingenieros y técnicos al momento de resolver alguna dificultad, necesitan que se visualice más su labor, porque sin ellos el viaje de la radio a través del éter también se hundiría en el camino.