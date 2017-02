Roxana Pineda: «Siento que soy infinita»

Quien la haya visto actuar en Santa Clara o en Isabela de Sagua, en Dolores o en Cifuentes, en el Escambray o en La Habana, no se imagina que Roxana Pineda Labairo se graduó de la especialidad de Crítica Teatral. Cuando apenas estudiaba en el Instituto Superior de Arte (ISA), la gran actriz y directora cubana Flora Lauten «la volvió loca, la fascinó con su estilo de trabajo experimental». Y después el maestro italiano Eugenio Barba, en medio de un taller, la lanzó definitivamente al ruedo de los actores.

Ella, que no se asumió nunca como una crítica a secas, se dejó llevar levemente hacia la zona más interior del teatro. «Yo no concibo que un pensador pueda estar divorciado de una práctica —dice. ¿Cómo vas a valorar el teatro, a pensar el hecho teatral, si no lo conoces, si no participas de él? Yo tenía una semilla dentro de mí que iba más allá de pensar el teatro desde la acera del frente. Y muy rápido me di cuenta que tenía que estar dentro».

Roxana Pineda, que es una actriz formidable, llegó a Santa Clara en la década del 80 del pasado siglo y fundó, junto a Joel Sáez, el grupo Estudio Teatral. Más de veinte años después se desprendió de aquel proyecto inicial y creó con osadía el grupo Teatro la Rosa. Roxana, que ha convocado durante cinco veces a las mujeres teatristas del festival Magdalena sin fronteras, recibirá este sábado, en La Habana, el premio Caricato honorífico por su labor como actriz, profesora y dramaturga.

(Foto: Carolina Vilches Monzón).

—Roxana, hay mucha gente que estudia en este lugar que llaman «provincia» y sueña con seguir camino a La Habana. Pero tu recorrido fue inverso. ¿Por qué?

—Joel Sáez, director de Estudio Teatral, y yo hubiéramos podido quedarnos en La Habana. Cuando nos graduamos era posible fundar un proyecto. Pero no quisimos quedarnos, porque no nos gustaba, como tampoco me gusta ahora —muchísimo menos— el ambiente del teatro en La Habana. Hay demasiada frivolidad, demasiadas tensiones, demasiado sentido de competición. No prevalece la tranquilidad necesaria para crear. Y nosotros estábamos decididos a inventar una aventura, a dedicarnos como monjes al teatro. Por eso fue que vinimos para Santa Clara. Aquí también estábamos bajo el amparo administrativo del grupo de Teatro Dos, que dirigía el padre de Joel. En fin, nosotros quisimos, elegimos, no estar en la capital.

—Y desde aquí, ¿has encontrado reconocimiento? ¿Cuánto tú crees que vale el reconocimiento en el mundo teatral?

—¿Para qué sirve un premio? Para muy poco, porque la persona que trabaja de verdad, que tiene claro lo que quiere hacer y que tiene definido un proyecto, no necesita de un premio para seguir adelante. Es cierto que el ser humano necesita de afecto en su sentido más profundo, necesita que lo valoren, que alguien le diga «Lo que tú haces tiene utilidad y virtud», parafraseando al Maestro. Pero muchas veces los sistemas de premiación no pretenden esto.

«Desgraciadamente, hay contextos donde la validación depende de que alcances o no un premio, de que tengas o no un reconocimiento en los medios de comunicación. Un premio es algo totalmente subjetivo porque siempre está determinado por personas, y por mucho que hablen, no es posible que un ser humano, un sujeto, sea objetivo. La objetividad no existe. Cuando se pretende hablar objetivamente, lo que se está siendo es mentiroso y superficial.

«Cuando yo enseñaba Crítica lo primero que les decía a mis alumnos es que tenían que encontrar su personalidad. Tenían que ser profundamente subjetivos. Porque, de lo contrario, ¿qué cosa es ser objetivo? ¿Decir que efectivamente lo que tú evalúes es el criterio de la verdad? Mentira. Por eso no creo en los premios, me molestan mucho. He sido testigo de que muchas veces han validado la basura y han creado alianzas extrartísticas.

«Y yo, de verdad, no necesito un premio para existir: lo que he hecho, lo he hecho a contrapelo de lo que sea. Y lo iba a hacer con o sin premio. En Estudio Teatral, al inicio, nosotros sufrimos el silencio, la indiferencia, la incomprensión hacia nuestro trabajo. Y eso nos resultaba insólito. ¿Cómo es posible despreciar un gesto cultural que está proponiendo profundidad, cuestionamiento, experimentación, independientemente de sus resultados?

«Sin embargo, aunque tengo alergia a los premios, también soy una persona decente y soy incapaz de rechazarlos. O sea, en cada reconocimiento que he recibido encuentro la mirada sana de algunas personas que quieren distinguir un trabajo. Siempre me parece que quieren reconocer mi devoción por el teatro».

(Foto: Carolina Vilches Monzón).

—Precisamente, cuando este sábado te entreguen el Caricato honorífico, yo creo que no solo se estará reconociendo tu labor como actriz o directora, o toda tu trayectoria profesional. Creo que se estará homenajeando a una clase de artistas que no están en La Habana y que, aún lejos de los centros rectores de la cultura, han consolidado su propia obra.

—A mí me parece… No sé cómo se generó ese premio, pero es muy extraño que me lo den. Yo no soy joven, pero tampoco soy una persona vieja para que me entreguen un premio honorífico. Creo que me lo están concediendo, quizás, porque alguien sintió… Tendría que explicarte cómo se gana el Caricato: este premio opera por presentación, tú mismo entregas un expediente y pides que se valore tu obra.

«Como yo soy coherente, jamás en mi vida he entregado ningún expediente, ni lo voy a hacer nunca. ¿Cómo voy a solicitar a alguien que me entregue un premio, si yo no creo en los premios? Entonces, como no he presentado nada, quizás alguien sintió, desde su posición en la Uneac, que yo merecía algún reconocimiento por mi trabajo de tanto tiempo y tanta dedicación.

«Y agradezco esa actitud. No voy a decir que soy una persona desconocida —en el medio teatral me conocen—, pero al mismo tiempo he pasado mi vida profesional en Santa Clara sin hacer concesiones de ningún tipo, a nadie. Nunca. Y creo que eso también es lo que están reconociendo: mi capacidad de entrega, mi pasión, mi fidelidad a este oficio».

—Yo creo que tú eres una mujer muy osada. No obstante, quiero saber con qué ímpetu te desprendiste de Estudio Teatral, un proyecto de más de 20 años, y fundaste tu propia compañía, Teatro La Rosa.

—Hay veces que la vida te coloca en situaciones donde casi no puedes elegir. Tú eres elegida. Son momentos difíciles en que tú, si no quieres parar, tienes que encontrar la fuerza para tomar una decisión. Lo otro es ceder a la vocación de suicidio, en sentido metafórico. Son momentos de fracturas profundas para los que una nunca está preparada. No planifiqué mi salida del Estudio Teatral. Jamás pensé irme, porque Estudio Teatral es mi proyecto de vida. En algunos lugares, yo he dicho que no tengo tiempo para repetir una historia así. Sin melodramas, lo sé perfectamente. Lo que pasa es que hay que seguir viviendo, y yo no sé vivir de otra manera que no sea haciendo teatro.

«Ante esa disyuntiva, inmediatamente, claro, decidí fundar Teatro la Rosa, y encontrar actores que quisieran seguir trabajando conmigo, con la misma pasión, con el mismo entusiasmo de siempre».

—A partir de entonces, comienzas a desempeñarte más como dramaturga, como directora… ¿Has tenido que ceder espacio a la actuación?

—No. Yo me concibo como una actriz. Escriba, dirija… soy actriz. Todo lo que hago está atravesado por esa condición. Yo me propongo que actuar sea difícil. Actuar no es lo que considera tanta gente: aprenderse el texto, decir que uno está en la piel de un personaje y salir a escena a moverse. No, la actuación es una experiencia de vida que me atraviesa. Yo construyo mis personajes artesanalmente, de manera minuciosa. Y después abro un proceso mágico, el de cada función.

«Cada vez que salgo al escenario trato de descubrir algunos vericuetos. Esa necesidad de descubrimiento de lo que no conozco, es lo que me lleva a actuar. Siempre he dicho que soy una actriz particular porque nunca he necesitado hacer cine, ni hacer televisión. Nunca he dicho: quiero hacer ese gran personaje. No. A mí me ancla a la actuación la necesidad de tener sensaciones intensas, y de vivir esas experiencias frente al público. No me importa si estoy haciendo El rey de la basura u Ofelia. Ese no es mi problema».

—¿Y alguna vez tú has sentido que la gente no te entiende, que el público no comprende la obra que estás representando o dirigiendo?

(Foto: Carolina Vilches Monzón).

—Sí, muchas veces. Y es lógico, porque no hago un teatro digerible, ni hemos trabajado nunca con lenguajes veloces, a los que la gente está acostumbrada cada vez más. O sea, es una paradoja: en lugar de estimular las capacidades de los espectadores para disfrutar estructuras más complejas, pasa al revés: cada vez los cerebros son más dicotómicos, más banales, cada vez la gente está menos preparada para pensar, para tratar de debatir un tema y un lenguaje que no sea el lenguaje de la televisión, el lenguaje veloz, el lenguaje del chiste… la cosa que entra rápido.

«También analizo ese hecho con total humildad: no creo que los espectadores sean los culpables. Yo siento como actriz y como artista la responsabilidad de llegar al público, sin hacer concesiones en mi lenguaje artístico. Ese es mi reto mayor.

«Los artistas tienen que indagar sobre su lenguaje tal como hicieron los más grandes. Sí, me mido con los más grandes, con Van Gogh. Ese fue un revolucionario. No me mido con Chicho el cojo, porque ese no tiene nada que decirme. Y yo tengo que encontrar el lenguaje, tengo que encontrar la imagen que sea capaz de conmover al espectador, al más sencillo. Esa es mi responsabilidad como artista».

—¿Por qué hacer teatro hoy es «un acto de transgresión», como dijiste hace poco?

—Es que cada vez más, la gente necesita menos del teatro. Los públicos decrecen, decae su capacidad. Cada vez más la gente que va al teatro quiere consumir algo fácil y rápido. El concepto de consumo se ha instalado en nuestra médula, a todos los niveles. La gente ya no va a una exposición o a una obra de teatro esperando confrontarse con una experiencia que le mueva el piso, que le permita cuestionarse su modo de vida, que le haga acceder a otra realidad. No. La gente va al teatro para encontrar lo que ya sabe, y lo que ya sabe cada vez es más chato.

«La chatura del cerebro, la incapacidad para entregarse a experiencias que pongan en tela de juicio lo poco que sabemos, es un problema serio, no solo de Cuba, sino del mundo en que vivimos. Con eso tiene que lidiar, sobre todo, la gente que hace teatro. Porque la danza, por ejemplo, tiene otros códigos que son más asimilables: tiene música, tiene movimiento. Y Cuba es un país de una tradición danzaria muy fuerte. Uno dice música, ballet, y se abren las puertas, pero dices teatro… y pobre actor».

—Tú has confesado que, mientras haces teatro, a contrapelo de todo, también escribes tu propia biografía. ¿En esa biografía, qué más quieres escribir?

—No sé… No es que quiera escribir algo. Yo quisiera seguir escribiendo, pero lo que voy a escribir no lo sé. Sí sé que tengo una voluntad y una pasión que no se agotan nunca. Quiero asomarme a cosas distintas que no haya dominado en mi tránsito por el teatro. Quiero alimentarme de gente nueva, de colaboradores insólitos, quiero trabajar con artistas plásticos, confrontarme con la música. Yo siento en mí la misma energía que tenía cuando era una muchacha. Y siento que soy infinita.