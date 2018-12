Primer día trabajo de las comisiones permanentes del Parlamento

La fuerza laboral joven en el debate parlamentario

Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, de la Asamblea Nacional. (Foto: Marcelino Vázquez)

La Habana, 16 dic (ACN).― ¿Qué sucede con los graduados de la enseñanza técnica y profesional? La respuesta a esta pregunta ocupó hoy buena parte de la primera sesión de trabajo de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El análisis tomó como punto de partida los resultados de las visitas de los integrantes de este grupo permanente de trabajo del Parlamento a medio centenar de centros laborales de nueve provincias del occidente, centro y oriente del país, para conocer del desempeño de quienes, ya egresados, cumplen allí su período de adiestramiento.

En algunos todo marcha sobre ruedas, pero en otros colectivos se manifiestan ―y son palabras de Marta Elena Feitó, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social― violaciones del Código de Trabajo, que impiden al joven aplicar lo aprendido en la escuela y aprovechar al máximo una etapa, en la cual debe adquirir las habilidades y experiencia necesarias para su desempeño futuro.

Hay lugares donde el recién graduado no cuenta con un tutor ni con una adecuada estrategia de adiestramiento ni se le asignan tareas acordes con lo estudiado, que le permitan probar fuerzas y desarrollarse, ni se le reconoce y estimula, ni se cumple lo establecido sobre la evaluación trimestral, y no pocos refieren no conocer sus deberes y derechos.

Los hay que se desencantan y se van; otros, muy motivados, bien preparados y con buenos resultados durante el adiestramiento, no reciben prioridad para ocupar las plazas vacantes, y al final también los perdemos, nadie sabe dónde están ni qué hacen, nos quedamos sin la posibilidad de influir en ellos y de que ellos puedan realizarse y ser útiles, reflexionó Susely Morfa, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Nos quejamos de esos muchachos que están en las esquinas, sin hacer nada, pero, ¿nos preguntamos qué estamos haciendo nosotros?, expresó la también miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado, y destacó que al joven hay que darle tareas, involucrarlo en el día a día del colectivo, «enamorarlo», pues ese capital humano, esa fuerza laboral hay que preservarlos.

Amor al trabajo, responsabilidad, compromiso, sentido de pertenencia, incluso el carácter: todo eso se forma o se deforma, y aunque es cierto que no faltan quienes, aunque tengan la opción de quedarse, buscan una plaza mejor remunerada, los que se sienten a gusto, se quedan, y es lo que necesitamos, enfatizó Morfa.

Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación, (a la derecha en la foto), participó en los debates de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, de la Asamblea Nacional.

No menos real es la falta de sintonía entre oferta y demanda; en un municipio se estudian especialidades para las cuales no existen plazas y viceversa, de manera que al final se quedan puestos sin cubrir y jóvenes sin un empleo acorde con sus estudios, y a todo esto se refirió Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación.

Cada organismo receptor ha de solicitar la fuerza que necesita y esa correcta demanda comienza en la base, en cada municipio, en cada empresa y establecimiento, pero una vez hecha la solicitud, adquiere una responsabilidad con la captación, preparación y destino de esos recursos humanos, enfatizó la titular del Mined. (María Elena Álvarez Ponce)