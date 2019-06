Nuevas medidas para la venta de productos alimenticios y de aseo

Las estrategias trazadas en las últimas semanas para la venta de productos alimenticios y de aseo e higiene responden a la limitada capacidad de producción de la industria nacional y a la falta de sostenibilidad económica de las importaciones, explicó este lunes en conferencia de prensa Betsy Díaz Velázquez, titular del Ministerio de Comercio Interior (Mincin).

Apuntó que la política nunca ha sido regular y controlar, sino ofrecer un servicio de calidad a toda la población, y que por ello las medidas responden a la necesidad de una distribución equitativa en la que todos tengan acceso a los recursos disponibles.

En tal sentido aclaró que los 23 productos de la canasta básica familiar normada continuarán sin cambios y con los respectivos precios subsidiados. Añadió que en las bodegas y carnicerías del país se ofertarán, además, de forma controlada, pero no subsidiada, chícharo —mensualmente diez onzas per cápita— y trimestralmente salchichas de importación. (Ver tabla No. 1)

En el caso del huevo, uno de los productos más demandados, la Ministra informó que mientras las producciones no alcancen niveles que permitan estabilidad en el mercado, se realizará la distribución según las prioridades. (Ver tabla No. 1)

Se trata, dijo, de venta normada de cinco huevos a 0.15 CUP, venta controlada de cinco huevos a 0.90 CUP, venta controlada con un per cápita adicional a 0.90 CUP, que se respalda por la producción, una vez cubiertos los destinos anteriores y la gastronomía, y una cantidad para la venta a los trabajadores por cuenta propia con actividades afines a la elaboración de alimentos.

Evitar el acaparamiento

En los mercados Ideal y en las bodegas seleccionadas donde se comercializan de forma liberada algunos productos, estos se regularán para evitar el acaparamiento y garantizar que quienes cuentan con menos recursos también los adquieran.

Díaz Velázquez señaló que bajo este concepto se encuentran el arroz (hasta diez libras), frijoles (hasta cinco libras), pollo (hasta cinco kilogramos), pescado (hasta cinco unidades) y harina de trigo (hasta dos kilogramos).

Igualmente destacó que la harina de trigo, atendiendo a los aseguramientos, tendrá el orden de prioridad siguiente: pizzerías, centros de elaboración de la gastronomía, venta a trabajadores por cuenta propia y un nivel para las ventas liberadas.

También se regulará la comercialización liberada de los productos de higiene y aseo: detergente líquido (una unidad), crema dental (una unidad), jabón de lavar (hasta dos unidades) y jabón de tocador (hasta tres unidades).

En consonancia, la Ministra dijo que, aunque a mayores precios, existe estabilidad de estos productos de aseo en la red de tiendas recaudadoras de divisa, lo que constituye una alternativa hasta que se logre dar solución a las afectaciones.

Para dar respuesta a la demanda del sector cuentapropista se comercializarán varios productos de forma controlada en una red de establecimientos minoristas diferenciada. Para ello los trabajadores de las formas de gestión no estatal tendrán que acreditarse con el carné de trabajador por cuenta propia y con su carné de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, y se priorizarán las unidades que tengan servicio de POS, acotó.

Los per cápita máximos para trabajadores por cuenta propia, precisó, serán los siguientes: arroz hasta 50 kg/mes, frijoles hasta 15 kg/mes, chícharos hasta 15 kg/mes, harina de trigo hasta 10 kg/mes y a los panaderos-dulceros hasta cien kg/mes), así como huevo fresco hasta 60 unidades mensuales.