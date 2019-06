«Ninguna amenaza nos va a distraer de nuestro deber de defender la invulnerabilidad de la Revolución»

A pocas horas del anuncio de un conjunto de medidas para impulsar la economía, aprobadas por el Consejo de Ministros, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ofreció nuevas consideraciones al respecto.

Al término de la reunión de resumen de la segunda visita gubernamental a Pinar del Río, el mandatario destacó que en medio de la compleja situación que atraviesa el país, debido al recrudecimiento de la política estadounidense, la aplicación de la Ley Helms-Burton y las presiones sobre quienes se atreven a comerciar con Cuba, es preciso romper la mentalidad importadora y resolver los problemas asociados a lo que mucha gente llama el «bloqueo interno».

Díaz-Canel puso como ejemplo los desabastecimientos de los últimos meses, los cuales no solo estuvieron motivados por problemas de financiamiento, sino también por la costumbre de adquirir en el exterior productos que se pueden desarrollar nacionalmente, como el pienso o la carne de pollo.

Ante todo este escenario, precisó, todos comprendemos por qué junto a la defensa, la tarea fundamental de la Revolución es la batalla económica. El bloqueo se recrudece y es preciso enfrentarlo con una creatividad a la altura de la gran masa profesional y de trabajadores con la que contamos, añadió el mandatario.

En este sentido, destacó el valor de esa fuerza en realizar con éxito la decisión en torno a la planificación económica de las entidades para el año próximo y, con la mayor objetividad posible, concebir el plan de la economía con las ideas y las propuestas de los trabajadores.

Indudablemente va a ser un plan distinto si la gente es capaz de ver con racionalidad cómo nos podemos encadenar mejor, sustituir importaciones, que no se acomoden a que les demos como siempre un grupo de cifras directivas. Va a llevar más trabajo, pero nos puede enriquecer ese proceso más participativo, resaltó Díaz-Canel.

Todo lo que podamos aportar para potenciar la producción nacional, disminuir importaciones, exportar y tener más ingresos para el país va a ser muy importante, agregó, y ratificó el concepto de que la nuestra es una economía basada en el conocimiento.

«Si un recurso tiene el país, si un recurso ha fomentado el país, ha sido el conocimiento, y ese conocimiento bien orientado hacia las prioridades nos puede dar mucho en recursos y en resultados».

A romper nuestras trabas y burocracia llamó el Presidente, quien significó que al Consejo de Ministros le han aportado mucho en su trabajo las revisiones de las actividades económicas que realizan en cada recorrido, el intercambio con dirigentes, trabajadores, estudiantes y profesores de las universidades, con investigadores y creadores. De ahí han salido los principales asuntos a atender y el conocimiento de lo que está en el debate público.

Insistió en que la batalla económica tiene que generar una actitud más proactiva, más inteligente, que la deben encabezar los cuadros para buscar soluciones seguras y específicas, y no demorar todo lo que podamos solucionar o propiciar para el encadenamiento de las fuerzas productivas. En ese actuar hay que estar acompañados por los economistas.

El fortalecimiento de la empresa estatal resulta vital en estos empeños, consideró, pues se trata del principal actor económico en nuestro modelo de desarrollo socialista.

Hoy sabemos que es posible lograr una buena empresa estatal si se cumple el papel de las juntas de gobierno, si disminuyen los indicadores directivos, si propiciamos el debate, si se aprovechan más las potencialidades de la contabilidad y se valoran mejor aspectos como los ingresos, las exportaciones y las utilidades, apuntó.

Dijo, además, que en el momento actual es preciso lograr sistemas de pago que motiven y a su vez resuelvan contradicciones que se dan en el sistema empresarial.

«Por ejemplo, en el menor tiempo posible tenemos que resolver el hecho de que una empresa estatal hoy no disponga de capacidad para pagarle un salario más elevado al equipo económico y, en cambio, pueda hacer gastos muy superiores, pagándole al sector no estatal».

Los encadenamientos productivos con la inversión extranjera, con las empresas mixtas, con el turismo, con el resto de la economía y con el sector no estatal, son esenciales en los propósitos del país, pero alertó, hay que concretarlo y no convertirlo en consigna.

El Presidente hizo referencia igualmente al trabajo que se viene realizando en el ordenamiento del sector privado, sin trabar ni frenar su desempeño, estimulando las mejores prácticas, buscando que se aparten de la ilegalidad y que sean actores económicos activos del concepto de pensar como país. Tenemos que lograr que todos pensemos como país –dijo–, y que todos tengamos el socialismo en el corazón, y que todos aportemos al país. Ese reto de integrar a todos los factores, a todas las formas de propiedad y de gestión presentes en nuestro entorno económico y social nacional es importante.

Hay una lista infinita de lo que podemos y debemos resolver para crecer en la producción nacional y para buscar una mejora en la calidad de los servicios, añadió el mandatario, pero para eso hay que aprovechar todas las fuentes de ingresos posibles, y que la economía crezca desde la raíz, potenciando el desarrollo local.

No vamos a renunciar a una economía próspera y sostenible

A pesar del extraordinario desafío que nos impone el contexto internacional, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros aseguró que nada podrá detener el desarrollo del país. «No hemos renunciado ni vamos a renunciar nunca, incluso en condiciones tan adversas como estas, a que nuestra economía, pequeña y asediada, sea próspera y sostenible.

«Ninguna amenaza nos va a distraer de nuestro deber de defender la invulnerabilidad de la Revolución», afirmó, y aseguró que la Isla no volverá a las condiciones de periodo especial que le tocó atravesar durante la década de los 90.

«Estamos convencidos de que hoy tenemos potencialidades con las que no contábamos en aquel momento, y por lo tanto el país está más preparado y puede enfrentar esta situación con un concepto de resistencia que hemos cultivado durante 60 años», dijo, y advirtió que cuando hablamos de resistencia no implica una actitud de quedarnos agazapados, sino de luchar y desarrollarnos.

Precisamente a ese propósito de emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos obedecen las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, las cuales defienden un grupo de conceptos como la producción nacional, los encadenamientos, las exportaciones, la sustitución de importaciones, el fortalecimiento de la empresa estatal, la producción de alimentos, el autoabastecimiento municipal y el desarrollo local.

Díaz-Canel enfatizó en que estas son medidas para un momento, pero no son estáticas, «la vida podrá llevar a perfeccionarlas, a cambiar alguna si no da resultado, por tanto se van a estar siguiendo».

Comentó que hay ideas muy interesantes que ayudan a potenciar el sector estatal, como por ejemplo el desarrollo de instituciones financieras, bancarias o no, para propiciar, entre otros elementos, el aseguramiento del capital de trabajo.

También se refirió al establecimiento de mecanismos económicos financieros que vayan sustituyendo, poco a poco, el exceso de mecanismos administrativos que existen actualmente para conducir la economía.

Además, se ha privilegiado todo lo relacionado con las exportaciones, por la importancia que estas tienen para obtener liquidez. En este sentido, explicó que se permitirá a las empresas que retengan total o parcialmente los ingresos en divisas obtenidos por el sobrecumplimiento de sus exportaciones planificadas, para potenciar su desarrollo.

Dijo que se está planteando también fomentar el prefinanciamiento a inversiones por entidades nacionales, tomando en cuenta las potencialidades de estas, además de aplicar un sistema de relación entre las empresas estatales y la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, que permita que las empresas que participan en esos negocios retengan el 50 % de las divisas provenientes de las operaciones mercantiles. Es un mecanismo financiero que se convierte en un incentivo para encadenarse con la inversión extranjera, con la zed, sustituir importaciones y exportar, precisó.

El Presidente aseguró que se les dará facultad, a las entidades que se decidan, para importar determinados recursos que tributen a producciones para la exportación, y que se incrementa el pago de las utilidades a los trabajadores, de tres salarios medios en la actualidad, a cinco salarios.

Otras medidas estarán encaminadas a eliminar limitaciones en las relaciones de las empresas con las formas de gestión no estatal, y a propiciar que estas últimas, a través de entidades estatales, también tengan la oportunidad de exportar.

Hay todo un grupo de medidas –señaló el mandatario– que tienen que ver con el autoabastecimiento territorial, la producción agropecuaria, la circulación mercantil minorista y el ordenamiento del comercio interior para el aumento nacional, como una manera de evitar la fuga de divisas que se produce por las importaciones de las personas naturales.

No puede haber incremento de precios

Entre las acciones anunciadas, el Presidente reconoció que la mayor repercusión entre la población ha estado en el aumento del salario en el sector presupuestado y de un estudio de cómo se avanzará posteriormente en un incremento salarial en el sector empresarial.

Sobre el tema advirtió que no se trata de una reforma salarial, un proceso al que el país se encaminará más adelante y que incluirá una reforma en la política de precios, la unificación monetaria y cambiaria, y la eliminación de subsidios.

Significó que este es un tema recurrente en todos los análisis y se había pospuesto porque el país no había tenido condiciones, aunque el pueblo esperaba una respuesta.

«Consideramos que no debíamos seguir esperando y dar este primer paso, que no tendrá la magnitud de la reforma salarial, pero nos permite avanzar», explicó, y señaló que la medida ha sido tomada bajo elementos y conceptos que no contradicen lo que va a formular después la reforma salarial, y que tiene un alcance significativo.

Con ella, precisó, se está reconociendo a los maestros, profesores universitarios, trabajadores de la salud, del sector artístico, de la prensa, a los trabajadores de actividades tan sensibles como la de comunales, a todo el sistema de dirección de la economía, al de inspecciones, al jurídico, a los gobiernos locales...

Al sector empresarial, aunque ha estado más favorecido en los últimos tiempos, no había capacidad para incluirlo en este momento, pero existen reservas en el perfeccionamiento de los sistemas de pago.

Con el incremento salarial se está reconociendo a los maestros, a los trabajadores de la salud, a todo el sistema de dirección de la economía, entre otros sectores. (Foto: Dunia Álvarez Palacios)

Díaz-Canel refirió que uno de los aspectos a los cuales hay que atender para que la medida tenga el impacto que se desea es a evitar el incremento del déficit. «Este proceso lo tenemos que apoyar con una garantía en la circulación minorista, para evitar inflación, lo cual comprende que hay que potenciar todo un grupo de bienes y servicios que le podamos brindar a la población para que tenga posibilidades de realizarlo en cosas que repercutan en su calidad de vida».

Para ello llamó a potenciar la industria alimentaria, a velar porque las plantillas no se inflen y a beneficiar, ante todo, a los que han permanecido, en medio de estas condiciones, leales, aportando, yéndose por encima de las necesidades. «Tenemos que lograr que los que se incorporen al sector presupuestado sea para aportar», añadió.

Seguidamente alertó que no puede haber incremento de precios de productos ni de servicios en el sector estatal, y tampoco en el sector no estatal. «Esta es una medida para que la gente tenga, en las condiciones actuales, más posibilidades adquisitivas», sentenció.

El mandatario destacó también el altruismo de los cuadros, pues aunque se ha planteado un salario máximo de 3 000 pesos, los ministros no van a acceder a ese monto. «Los principales cargos del país no van a llegar a ese punto –significó–, porque todavía no llega a toda la población y es parte de la cultura política que nos han inculcado los líderes históricos de la Revolución».

El salario en el sector presupuestado oscilará entre un mínimo de 400 pesos y un máximo de 3 000, lo que permitirá mejorar la pirámide que está invertida. Explicó que de esa manera existirá un salario medio que ascenderá de unos 600 a 1 067 pesos, en tanto las pensiones inferiores a los 500 también recibirán un incremento.

A manera de ejemplo, mencionó que un maestro de la enseñanza media, que hoy gana 555 pesos, va a cobrar más de 1 400; un profesor Titular de una universidad percibirá más de 1 700 pesos; uno Auxiliar, más de 1 600; un Asistente, más de 1 500; y un Instructor, más de 1 400. Si uno de ellos ocupa un cargo de dirección, la escala entonces asciende, enfatizó.

El Presidente apuntó que un enfermero especialista ganará más de mil pesos y un médico especialista más de 1 800. En tanto, el sector de la prensa –cuyo salario básico es hoy de 385 pesos, por debajo del salario medio– ascenderá a más de 1 300 en caso de ser Redactor reportero de nivel superior categoría I; a más de 1 200 si es de la II; y una cifra superior a los 1 100, si corresponde a la categoría III.

Asimismo, los inspectores del sector estatal cobrarán más de 1 600; los auditores, que hoy cobran de 300 a 400 pesos, ganarán más de 1 100; mientras los jueces y fiscales recibirán un salario superior a los 2 000. Aclaró que los detalles en cada uno de los sectores se conocerán en los próximos días.

«Es un incremento justo dentro de lo que el país puede hacer», manifestó, y añadió que contamos con todo el pueblo para que las medidas anunciadas, y las que vendrán, sean eficaces y se traduzcan en resultados.

Ahora todo esto hay que apoyarlo con un espíritu de trabajo diferente en la gestión de Gobierno, con más pensamiento y análisis en la búsqueda de reservas de eficiencia y oportunidades de producción. Tratemos de desechar todo lo generado por la falta de sensibilidad, por la chapucería... Debemos trabajar siempre en vínculo con la base y buscar un desempeño más eficiente.

Estas medidas hay que apoyarlas con incentivos, con motivación. Necesitamos a todo el pueblo participando activamente en esta batalla económica y buscando reservas de eficiencia y oportunidades de producción para todo lo que queremos hacer.