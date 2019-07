En Vivo: Mesa Redonda sobre las medidas económicas y el incremento salarial para el sector presupuestado en Cuba II

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez y los ministros de Economía y Planificación, Finanzas y Precios, y Trabajo y Seguridad Social comparecen una vez más este miércoles en el espacio televisivo de la Mesa Redonda, para ampliar la información sobre las recientes medidas económicas y el incremento salarial, adoptadas por el Gobierno cubano recientemente.

Medidas que tienen el objetivo de impulsar la economía del país, defender la producción nacional, diversificar e incrementar las exportaciones, sustituir importaciones, fomentar los encadenamientos productivos, potenciar la empresa estatal, avanzar en la soberanía alimentaria, potenciar el desarrollo local, cumplir la política aprobada de la vivienda y poner la ciencia en función de la solución de los problemas de la economía.

El programa centra hoy el debate en las dudas de la población y las preguntas más frecuentes con respecto a estas medidas. Se trata de los comentarios sobre la amplia repercusión de los temas tratados, tanto en las redes sociales como en otros medios digitales, sin dudas un ejercicio de comunicación e información, comentó el Presidente cubano.

«El documento con el que hemos trabajado recoge todo lo que ha trascendido. Hay muchos puntos de vista que se repiten y las hemos agrupado por bloques. Con lo que expliquemos se aclararán muchas de las dudas que tiene el pueblo al respecto» expresó.

No obstante en los próximos días habrá que regresar y hacer valoraciones sobre el alcance y el impacto de las medidas adoptadas, afirmó.

Algunas inquietudes de los jubilados

Margarita González Fernández, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, se refirió que en los meses de noviembre y diciembre del año pasado se realizó un incremento de la pensión mínima de 200 a 242 pesos, y que ahora se incrementa a 280 pesos.

Con esas decisiones también se unieron dos segmentos en la escala de pensiones. Quienes no recibieron incremento en aquel momento pasarán a 300 pesos. Por ejemplo, los que ganan 270 pesos cobrarán 320 pesos.

En la actualidad y con la nueva medida:

305 pesos – 350 pesos

340 pesos – 385 pesos

Todo el segmento de las pensiones, que representa un millón 500 mil pensionados, van a aumentar también, comentó.

En el caso de los regímenes especiales, están diseñados para sectores que tienen características laborales que no se pueden comparar con el sector estatal, por ejemplo.

Estos regímenes tienen concebidos en sí mismos que la jubilación de la persona dependerá de la cuantía de la contribución que realice cada mes y luego se hace el cálculo teniendo en cuenta esa cuantía.

En el caso de las viudas van a recibir incremento también, pero depende de la pensión puntual que tenga esta persona que originó el derecho a ese beneficio social, explicó la ministra.

Con respecto a los pagos adicionales, planteó que se mantendrán el pago por años de servicios, la estimulación a los docentes, las certificaciones internacionales así como las categorías científicas (pero en las mismas cuantías). Asimismo, también se mantendrán los pagos adicionales por distintos conceptos en la salud y en la Universidad de Ciencias Informáticas.

Margarita González declaró que se está trabajando aceleradamente con cada organismo para que tenga lista la norma jurídica para que haya un intercambio con cada trabajador en su centro.

En @mesaredondacuba @MargaritaMGlez ejemplifica:

🇨🇺Operarios de 420 a 620

🇨🇺Tec. nivel medio de 510 a 600

Ante las dudas reiteradas de si sectores como las organizaciones de masa, vivienda, bibliotecas públicas, cultura, entre otros, están incluidos en el incremento salarial, la ministra de Trabajo y Seguridad social aseguró que todos estos sectores presupuestados por el Estado están comprendidos en el incremento salarial. «Nadie está excluido del incremento salarial en el sector presupuestado» recalcó.

«Los trabajadores de organizaciones políticas y de masas también están incluidos. Estos reciben un salario en proporciones similares a las del sector presupuestado. Además, en estos sectores la totalidad de los trabajadores recibirán un incremento, independientemente de su rol dentro de su centro. Tanto operarios, como sector administrativo, técnicos, cuadros, etc.

«El incremento es según nivel de complejidad del trabajo. Por ello existen distinciones en el incremento de operarios, técnicos, y graduados de nivel superior. En general, se incrementa el salario escala.

«Acerca de los pagos adicionales que reciben algunos trabajadores, la ministra aclaró que hay un grupo de pagos adicionales que se incorporan al salario escala, y hay otro grupo de pagos adicionales que van a mantenerse pero no se incrementan. En estos momentos se incrementa el salario escala» detalló.

En ese sentido y ante tantas dudas en torno a un mismo tema, Díaz Canel aclaró que todo el mundo va a continuar cobrando por la modalidad que lo venía haciendo hasta este momento, solo que ahora se incrementa esa cantidad que cobraba antes.

Ahorro en el presupuesto y control estricto de los gastos presupuestarios

La Ministras de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, expresó que hay que tener asegurada las fuentes y los recursos que permitan la sostenibilidad de estas medidas.

«Queremos recalcar algo que deviene un reto en este año 2019 y el próximo 2020, y es la sostenibilidad de estas medidas.

«Aún cuando regulemos determinada cantidad de dinero que hoy está inejecutado, la principal fuente tiene que ser el ahorro en el presupuesto, acompañada de un control estricto de los gastos presupuestarios» aseguró.

Asimismo agregó que esto trae consigo que habrá un mayor enfrentamiento a la evasión fiscal.

«Hay que recaudar hasta el último centavo que se requiera para el implemento de estas medidas» afirmó.

Aclaración a preguntas frecuentes

En el apartado de la necesidad de fortalecer los aparatos contables, Margarita González explicó que los auditores que se beneficiarán ahora son los que pertenecen al sector presupuestado, pues los que pertenecen al empresarial cuentan con otros beneficios.

Ante la pregunta de un trabajador en torno a las maestrías y doctorados, explicó que estos pagos se mantienen.

En el caso de los trabajadores de las farmacias explicó que estos pertenecen al sistema empresarial, por tanto no están en el grupo que recibe incremento salarial.

"Se reitera que el pago es a partir del mes de julio, se está trabajando de forma acelerada para que esto se cumpla en el sector educacional que recesa sus labores en ese mismo mes"

¿Habrá aumento para los directores económicos? Preguntan varios internautas.

A lo cual la ministra respondió que sí habrá incremento, el cual será bien significativo.

En el sector de la prensa Margarita explicó que se rige por la resolución 89, y que son cuatro categorías. Aclaró además que la estimulación en el sector periodístico se mantiene, y está dividida en por ciento, y como es un por ciento del salario, la estimulación aumenta también.

Un trabajador del sector bancario indagó en que si ellos entran en el incremento salarial, en ese sentido la ministra explicó que los bancos son empresas y no aplican a este incremento salarial. «Solo aplica el caso del Banco Central de Cuba, pues hasta ahora recibía el mismo tratamiento que los ministerios».

En cuanto al tema del pluriempleo, muchas fueron las preguntas recibidas, de ahí que la ministra declaró que el incremento se recibe por los dos puestos de trabajo, en proporción a las horas que le dedique a ese trabajo.

Los jubilados que trabajan también recibirán incremento, y si reciben pensión se beneficiarán además con el incremento de las pensiones, agregó.

Educación y salud, dos sectores importantes

Profundizar en el ámbito del sector de la Salud es importante por la complejidad de pagos en el sector, y el doble rol de la mayoría de médicos y enfermeras que también son profesores.

Una duda común ha sido saber cómo gana un profesional que es médico o enfermero que es licenciado en su formación, o como gana un profesor en ciencias médicas que no es médico o enfermero, sino por ejemplo, profesor de Biología en una facultad de ciencias médicas.

La universidad de ciencias médicas, explicó Margarita González, se rige por las reglas del sector. Los médicos y estomatólogos a tiempo completo en las facultades recibirán el salario que reciben los médicos y estomatólogos de Salud pública.

Gana de igual modo un médico en el hospital que un médico en ciencias médicas, puntualizó la ministra de Trabajo. Además, este trabajador recibe los pagos adicionales y la antigüedad.

En el caso de médicos estomatólogos y otros que imparten docencia pero no ocupan plazas, el médico del hospital que además es profesor, detalló, recibe su salario de médico o estomatólogo, y además recibe un pago adicional por su categoría.

Los licenciados de este sector, aunque no estén formados en el sector de la salud, reciben sus salarios según la categoría docente que ostentan. Si es titular, recibe incremento como un profesor titular universitario, de igual manera si es auxiliar, o asistente.

Ganan como profesor universitario sin distinción. Además, el Presidente cubano esclareció que todos van a ganar según la modalidad por la que han venido cobrando, simplemente se incrementa ese salario.

El pago de maestrías, doctorados, y de antigüedad se mantiene. En cuanto a las dudas comunes del sector de la Educación, la ministra de Trabajo aseguró que los no docentes de este sector también recibirán incremento, enfatizó.

Todos los trabajadores del sector presupuestado recibirán incrementos. Si bien en el anterior incremento en Educación no incluyó a trabajadores de educación que no eran profesores, esta vez sí incluye a todos los trabajadores, docentes o no, en el sector educacional, que son personal de apoyo a docente, tanto operarios, como personal de servicio y otros.

En cuanto a los centros de capacitación de ministerio del turismo, quienes capacitan a trabajadores de sector empresarial, pero son presupuestados, se aclaró que estos reciben igualmente aumento salarial. Esto también aplica a todas las escuelas ramales, igualmente.

En específico, las Unidades presupuestadas con tratamiento especial han expresado también sus dudas. La ministra de trabajo explicó que estas unidades entran en el incremento salarial, porque son unidades presupuestadas que tienen un encargo estatal y un tratamiento especial. Estas unidades, explicó, prestan servicios que generan ingresos que cubren parte de sus gastos, pero el presupuesto del estado tienen que subvencionarle presupuesto porque sus ingresos no cubren sus gastos.

Será necesario aplicar medidas de ahorro y control oportunas, pero también se les incrementa el salario. Estas unidades están en actividades muy asociadas a actividades como ciencia y tecnología, que generan grandes aportes para la economía del país. Así como los centros de investigación para el sector agrícola.

Sobre los impuestos

Acerca de los impuestos sobre ingresos personales, la ministra de finanzas y precios, Meisi Bolaños, aclaró que en el sector presupuestado, que no tiene sistemas de pago como el empresarial, se instrumentará la aplicación de impuestos personales a partir de 2 500 pesos en su salario escala.

Se trata de una parte de los trabajadores cuyo salario está asociado a mayor contenido y complejidad. En ese sentido aclaró que se trata de aquellos que van a ganar 2 500 pesos de su salario escala y no por pagos adicionales.

En los días próximos la ONAT estará respondiendo a preguntas más específicas al respecto. Sobre los impuestos para Seguridad social, los trabajadores que ganan menos de 500 pesos tributarán el dos porciento de sus ingresos, mientras que aquellos que ganan más de 500 pesos, tributarán el cinco porciento de sus ingresos.