La solución al problema de vivienda es una prioridad de todos

El principal problema social acumulado que enfrenta Cuba hoy es el de la vivienda, por eso este Programa es uno de los priorizados por las autoridades del país, aseguraron funcionarios de los ministerios de Industria y Construcción, durante la segunda jornada de Comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El programa de vivienda cumple un año de su implementación con resultados alentadores, gracias al sobrecumplimiento del plan establecido para este 2019, aseguró el ministro de Construcción, René Mesa Villafañas, durante el debate de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, al que asistió el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

(Foto: Alejandra García)

El panorama de la vivienda en la Isla, al comienzo de la implementación de la Política, que se aplicará durante un período de diez años, estaba marcado por un déficit habitacional de 929 695 viviendas, de las cuales 527 575 eran viviendas nuevas a construir y 402 120 viviendas a rehabilitar, informó Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión.

Al cierre del 2019 se terminaron 43 700 viviendas, cifra superior en 10 801 a la prevista en el primer año de la Política (32 899), dijo durante el debate, que contó con la presencia del miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente del Consejo de Ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, e Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta del Consejo de Ministros.

Asimismo, en el plan de entrega de subsidios se cumple al 93 por ciento, se terminan 11 525 Céulas Básicas Habitacionales de las 12 444 planificadas, cifra superior a la establecida en el primer año del plan de la vivienda, añadió. Sin embargo, aunque hay sobrecumplimiento, no podemos decir que estamos satisfechos. Por ejemplo, aunque se cumplen las rehabilitaciones de viviendas, no todas las acciones se dirigen a resolver los planteamientos de la población, valoró. Hay viviendas terminadas en el 2018, que aún no tienen el certificado habitable, con incidencia en el municipio Baracoa, en Guantánamo, y Habana del Este, en la capital.

A su vez, no se profundiza en el cumplimiento de las acciones del programa de rehabilitación y conservación a pesar de ser el programa que más planteamientos genera, y, aunque se han erradicado hasta la fecha 32 552 pisos de tierra, las soluciones por esfuerzo propio resultan insuficientes, dijo Santiago Lajes. Aunque este es un Plan bondadoso, y la población se siente satisfecha con lo que se ha avanzado, «necesitamos velar por la calidad, y ser enemigos de la chapucería. También tenemos que hacer conciencia de que la solución al problema de vivienda no puede recaer por entero sobre el Estado. La reparación debe ser entre todos, desde las mismas comunidades, entre los propios vecinos…», instó el presidente de la República. (Alejandra García Elizalde y Abel Reyes)