Presidente de Cuba en el Parque Central junto a Los pañuelos rojos (+Video)

«Allá adelante, adonde no llega mi cámara, está el Presidente de esta Isla, sentado en el suelo, al lado de las muchachas y los muchachos que llevan casi 48 horas acampando en el Parque Central por Cuba y sus sueños», cuenta Yeilen Delgado, periodista de Granma que se encuentra el Parque Central, donde se encuentran reunidas muchas personas como parte de una iniciativa que ha recorrido las redes sociales bajo el nombre de Los pañuelos rojos.

En la mañana de este domingo, al compartir un texto publicado en el periódico Granma a propósito de esta iniciativa, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, escribió: «El Parque Central y los pañuelos rojos de la paz. Miembros de varios colectivos y líderes de la sociedad civil protagonizan una acción antimperialista en desacuerdo con las prácticas de guerra no convencional ejecutadas contra la paz en Cuba».

Esta iniciativa surgió por la necesidad de «miembros de varios colectivos y de líderes de la sociedad civil para organizar una acción antimperialista que demostrara el desacuerdo con las prácticas de guerra no convencional ejecutadas contra la paz en Cuba, con la permanencia del bloqueo, y en apoyo a todas las luchas emancipadoras, dando razón de nuestra esperanza y compromiso con un socialismo perfectible», expresa un documento que, de mano en mano, han hecho circular sus organizadores.

«No somos los dueños de la democracia, sino parte de ella. No se aprovechen. No somos ingenuos: no conciliamos con los extremistas vestidos de conciliadores. No nos engañan. No somos lo que quieren que seamos, porque hemos abandonado la necesidad de los aplausos y del coro complaciente». Esa es parte de su carta de presentación.

En dicho material explican que todo esto no tiene como centro lo anunciado por los enemigos de la paz para el 15 de noviembre. «La sentada no es una respuesta específica al 15N, aunque a algunos participantes los haya movilizado la necesidad de responder a ese suceso. Sí asumimos una posición martiana contra cualquier intento en la Isla que pretenda colonizarla nuevamente», indican.

Díaz-Canel junto a Los pañuelos rojos (Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate)

