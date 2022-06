En vivo: De la Cumbre de las Américas a la Cumbre de los Pueblos

Este miércoles, en Los Ángeles, fue oficialmente inaugurada por el presidente estadounidense, Joe Biden, la IX Cumbre de las Américas.

Durante la jornada de hoy se realizarán las sesiones de alto nivel y se esperan las intervenciones de los jefes de delegaciones presentes en la Cumbre de las Américas.

De manera paralela, como ya es tradición, dio inicio también el espacio contrahegemónico conocido como la Cumbre de los Pueblos y por la Democracia, con una agenda apegada a las inquietudes más urgentes de la región en su conjunto.

Participan en ella más de 200 organizaciones comunitarias, y se realizan nueve paneles que tienen el objetivo de visibilizar las voces de los pueblos y sus demandas por un mundo mejor.

Para este jueves se espera la intervención de Gretel Marante Roset, funcionaria de la Federación de Mujeres Cubanas, para hablar en el panel Fin del patriarcado: Violencia de género y la lucha por la liberación.

Sobre Soberanía alimentaria, justicia climática y el futuro de nuestro planeta dará sus apreciaciones Fernando Rafael Funes Monzote, investigador y profesor en Agroecología de la Mayor de las Antillas. Israel Rojas, director y cantautor del Dúo Buena Fe, se referirá al papel de la resistencia cultural en los movimientos sociales, y sobre sanciones y el robo de recursos hablará Daniel Abner Ramírez, trabajador no estatal, titular de la marca de pinturas Prodanco.

La cuenta de Twitter CommonSense publicó un video acompañado de un mensaje en el que se explica que al comenzar Biden su discurso en la Cumbre de los Américas, comenzaron a escucharse los gritos de personas protestando que fueron «democráticamente sacados» de la sala; y luego «democráticamente detenidos» en la calle.

