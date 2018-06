Miguel David y Marlon Yant en equipo a Copa de Retadores

El opuesto Miguel David Gutiérrez Suárez y el atacador de esquina Marlon Yant Herrera, ambos de Villa Clara, forman parte del equipo masculino de voleibol que del 5 al 9 de junio participará en la Copa de Retadores, prevista para la sala 19 de Noviembre de Pinar del Río.

Miguel David Gutiérrez y Marlon Yant Herrera. (Fotos: Tomadas de Internet)

Completan la selección criolla Miguel Ángel López, Osniel Melgarejo, Javier Jiménez, Liván Osoria, Javier Concepción, Adrián Goide, Yonder García, Lionnis Salazar, Lyván Taboada, Roamy Alonso, Yohan León y José Carlos Romero.

Nicolás Vives es el director técnico, con Yosvany Muñoz como asistente, Antonio Iznaga, médico, y el fisioterapeuta Pedro Roche.

El objetivo de los anfitriones en este certamen, en el que lidiarán cinco elencos, es asegurar la clasificación al torneo mundial de Retadores, que dará un boleto a la Liga de las Naciones del 2019.

Además, el torneo servirá de preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, cuyo objetivo es recuperar la corona perdida hace cuatro años cuando terminaron con la presea de bronce, detrás de República Dominicana y Puerto Rico.

Calendario de los cubanos:

5 de junio, 17:30: Cuba vs. Guatemala

7 de junio, 17:30: Cuba vs. Trinidad-Tobago

8 de junio, 17:30: Cuba vs. Puerto Rico

9 de junio, 17:30: Cuba vs Costa Rica