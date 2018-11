Paret se recupera en casa

Después de permanecer varios días ingresado por sospechas de dengue, el timonel de los anaranjados, Eduardo Paret Pérez volvió el lunes a su hogar, donde se recupera de sus malestares.

«En un primer momento me dijeron que tenía dengue, pero después las pruebas dieron negativas», enfatizó.

El otrora estelar torpedero presentó un cuadro con fiebre y vómitos que llevó a los galenos a internarlo en el Hospital Docente Asistencial Celestino Hernández Robau.

«Todavía no me siento bien completamente, he bajado algunas libras de peso y cuando estoy de pie siento un poco de mareos», señaló Paret, quien confirmó que le dieron un certificado por quince días.

El mánager villaclareño explicó que estuvo al tanto de todo lo sucedido en las subseries como visitantes y manifestó que todos los días conversa con los restantes integrantes del cuerpo de dirección del equipo.

Interrogado sobre la racha negativa de seis derrotas, afirmó que se debieron fundamentalmente al pitcheo y a errores que se cometieron en momentos claves.

Comentó que el conjunto tiene a varios lanzadores con problemas y que todavía no han podido cubrir la vacante de Yosver José Zulueta.

«Es difícil mantener una actuación estable durante todo el campeonato. En esta segunda vuelta hay equipos que han sido barridos y después se han desquitado ganándoles los tres partidos al siguiente rival. Confío en que saldremos de este mal momento y seguimos con la idea de llegar a los play off, que es nuestra meta inmediata», dijo Paret.

El súper 2 del campo corto cubano agradeció las muestras de cariño que ha recibido durante todos estos días, no solo de Villa Clara sino también de otras provincias. Reconoció la dedicación del personal médico que lo atendió y la preocupación de los compañeros del laboratorio que han estado pendientes de él.