La última visita de Fidel al «Sandino»

Cuatro veces estuvo Fidel en el estadio Augusto César Sandino, desde que este entrara en explotación el 8 de enero de 1966.

Solo habían transcurridos diez días desde su inauguración, cuando el 18 de enero de 1966 el Comandante en Jefe realizó su primera visita al cuartel general de nuestras selecciones de pelota. Recién había concluido la Conferencia Tricontinental de La Habana y Fidel vino acompañado de uno de los participantes en el evento: Amílcar Cabral, secretario general del Partido Africano por la Independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde, quien fuera asesinado el 20 de enero de 1973.

La segunda visita, una de las más recordadas, se produjo el 6 de febrero de 1966 durante un doble juego entre Orientales y Centrales. Todavía estaban bien frescos los dos juegos de cero jit cero carrera lanzados por el estelar serpentinero Aquino Abreu Águila.

«Vine a romperte el no hit no run. Cuando termine el segundo juego tú me vas a pitchear. No vayas a tener miedo de darme un pelotazo», le dijo Fidel a Aquino.

El 9 de diciembre de 1966, Fidel volvería por tercera ocasión al «Sandino», escenario de la clausura de la V Plenaria de la Federación Mujeres Cubanas (FMC), que se había realizado en Ranchuelo, con la participación de 220 delegadas.

Fidel habla a las participantes en la V Plenaria de la Federación Mujeres Cubanas , en el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara. (Foto: Archivo)

Su última visita al «Sandino» se produjo el sábado 4 de mayo de 1974 —hace hoy 45 años—, oportunidad en que presenció el choque decisivo de la XIII Serie Nacional.

Al igual que había ocurrdo en el campeonato de 1971, la lucha por el cetro quedó centrada entre Azucareros y Habana, solo que en aquella oportunidad a los carmelitas les bastaba una sonrisa para apoderarse de la corona; sin embargo, en esta ocasión eran los marrones de la capital los que con salir airosos una vez se agenciarían el gallardete por segunda oportunidad en nuestros torneos.

Minutos antes del partido el líder de la Revolución Cubana hizo su arribo a un palco situado detrás del plato en el estadio Sandino. Los asistentes tributaron una cerrada ovación, en tanto los peloteros de ambos conjuntos se trasladaron hacia el lugar donde se encontraba el Comandante en Jefe.

Fidel, en gesto de reciprocidad se dirigió al terreno, acompañado por Arnaldo Milián Castro, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en la provincia de Las Villas, y Pepín Naranjo. Intercambió con los jugadores y saludó al público.

El juego decisivo de la XIII Serie Nacional fue tenso de principio a fin, aunque al final, Habana, bajo la tutela de Jorge Trigoura, se llevó el gallardete, tras doblegar a Azucareros, una carrera por cero.

Esa noche lanzaron por los capitalinos el zurdo Leopoldo Márquez y el relevista Manuel Brujo Rivero, quien logró un escón de leyenda en el noveno capítulo, cuando con las bases llenas y sin outs, liquidó por la vía del ponche a Adolfo Borrell, Pedro José (Cheíto) Rodríguez y Luis Vara. Por el elenco de casa trabajó todo el tiempo Rolando Macías.

Fue un golpe duro para Azucareros, que terminó siendo barrido en la subserie, lo que le costó caer al tercer lugar, detrás de Constructores, que aprovechó los deslices de los dulcísimos de la pelota cubana y se coló en el segundo puesto.