Villa Clara gana, 2-1, a Pinar del Río en el quinto

4 El juego, 2-0, ganando Villa Clara

Villa Clara: Julio Enrique Miranda out 4 en fly a 2B. Yuri Marcos Fernández out 63 en rolling al SS. Cristian Rodríguez out 63 en rolling al SS.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados

Pinar del Río: Lázaro Emilio Blanco out en fly al derecho. Yaser Julio González llega a 2B por error en tiro del 3B (Yuri Marcos Fernández). Frank Raúl González conecta jit que impulsa la primera de Pinar del Río (anota Yaser Julio González). Reinier León recibe boleto y Frank Raúl González a 2B. Luis Pablo Acosta batea para doble play 46-63.

1 carrera, 1 jit (sencillo de F. R. González), 1 error, 1 quedó



Anotación por entradas:

ESTADIO Capitán San Luis, Pinar del Río

(Miércoles, 23 de febrero de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 2 0 0 0 2 4 1 Pinar del Río 0 0 0 1 1 2 1 Ganó Perdió Salvó Jonrón

1 El juego, 2-0, ganando Villa Clara

Villa Clara: P: Lanza Bladimir Baños Chacón. 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) se embasa por error del 1B (Frank Raúl Gonzalez). 2- Reidel Pedraza Fernández (1B) se sacrifica en toque de pícher a 1B, y Magdiel Gómez avanza a 2B y se roba la 3B cuando bateaba 3- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI), que recibió boleto. 4- Yeniet Pérez Romero (BD) jit en rolling por 2B al central que impulsa la primera carrera (anota Magdiel Gómez) y Yurién Vizcaíno a 3B. 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) conecta doble entre izquierdo y al central, que impulsa la segunda carrera (anota Y. Vizcaíno) y Yeniet Pérez a 3B. 6- Yosbel Alexander Borges Arango (JI) se ponchó. 7- Julio Enrique Miranda Manso (C) out en fly a 1B.

2 carreras, 2 jits (doble de L. Turiño, sencillo de Y. Pérez), 1 error, 2 quedaron



Pinar del Río: Lanza Oscar Hernández Orta (z) 1- Juan Carlos Arencibia Echeverria (SS) out en fly al central. 2- Tony D. Guerra Echazábal (2B) recibe boleto. 3- Lázaro Emilio Blanco Hernández (JD) out en fly al central. 4- Yaser Julio González Castro (3B) out en fly largo al izquierdo

0 carreras, 0 jit, 0 error, 1 quedó en circulación

2 El juego, 2-0, ganando Villa Clara

Villa Clara: 8- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) se ponchó. 9- Cristhian Leonardo Rdguez García (SS) out en línea al derecho. Magdiel Gómez se ponchó.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados

Pinar del Río: 5- Frank Raúl González Abascal (1B) se ponchó. 6- Reinier León Rodríguez (D) out 3 rolling 1B. 7- Luis Pablo Acosta Martínez (JC) jit al central. 8- Yanciel Ajete Martínez (C) falla en rolling por el SS y Luis Pablo Acosta es out 64 .

0 carrera, 1 jit (sencillo de Luis P. Acosta), 0 error, 1 quedó en circulación

3 El juego, 2-0, ganando Villa Clara

Villa Clara: Reidel Pedraza se poncha. Yurién Vizcaíno out 4 en fly a 2B. Yeniet Pérez jit al izquierdo. Leandro Turiño jit al izquierdo y Yeniet Pérez a 2B. Yosbel Borges out 13 en rolling de pícher a 1B.

0 carrera, 2 jits (sencillos de Y. Pérez y L. Turiño), 2 quedaron

Pinar del Río: 9- Geovannys Hernández León (JC) out 43 en rolling por 2B. Juan Carlos Arencibia se ponchó. Tony D. Guerra out 53 en rolling a 3B

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados

4 El juego, 2-0, ganando Villa Clara

Villa Clara: Julio Enrique Miranda out 4 en fly a 2B. Yuri Marcos Fernández out 63 en rolling al SS. Cristian Rodríguez out 63 en rolling al SS.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados

Pinar del Río: Lázaro Emilio Blanco out en fly al derecho. Yaser Julio González llega a 2B por error en tiro del 3B (Yuri Marcos Fernández). Frank Raúl González conecta jit al derecho que impulsa la primera de Pinar del Río (anota Yaser Julio González). Reinier León recibe boleto y Frank Raúl González a 2B. Luis Pablo Acosta batea para doble play 46-63.

1 carrera, 1 jit (sencillo de F. R. González), 1 error, 1 quedó

Alineaciones iniciales: