Villa Clara gana, 2-0, a Santiago de Cuba y se juega el quinto

5 El juego, 0-2

Santiago de Cuba: Marcos Fonseca out 4 al 2B en lo corto del central. Francisco Martínez out en fly al central. Yoelkis Gibert es out en fly largo al derecho.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados

Villa Clara: Magdiel Gómez en rolling de out 43, de segunda a primera. Reidel Pedraza jit al izquierdo

4 El juego, 0-2

Santiago de Cuba: Rudens Sánchez out en foul fly a 1B. Dennis Alá se ponchó. Dasiel Sevila se embasa por error del torpedero Cristian Rodríguez en rolling al SS. Eric Marlon Serrano recibe boleto y Dasiel Sevila a 2B. Nelson Miguel Batista out en línea al SS.

0 carrera, 0 jit, 1 error, 2 quedaron en circulación

Villa Clara: Leandro Turiño rolling de jit al izquierdo. Ottoniel González se embasa por jugada de filder's choice y Leandro Turiño en out 64. Julio Miranda jit al central, y Ottoniel González a 3B. Yuri Fernández se embasa por jugada de filder's choice y Julio Miranda es out 54, de 3B a 2B, y entra la segunda carrera de Villa Clara (anota Ottoniel González). (Hubo reclamación de la jugada, que inicialmente fue decretado el doble play, y luego quieto el hombre de 1B, y entra la carrera). Cristian Rodríguez falla en fly al derecho.

1 carrera, 2 jits (sencillos de L. Turiño y J. E. Miranda)

3 El juego, 0-1

Santiago de Cuba: 9- Marcos Luis Fonseca Alcea (SS) out 53 en rolling por 3B. Francisco Martínez es out 13, de 1B a pícher que cubrió en la inicial. Yoelkis Guibert recibe boleto. Adriel Labrada out 63.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 1 quedó

Villa Clara 8- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) jit al izquierdo y llega a 2B por sacrificio de 9- Cristhian Leonardo Rodríguez García (SS) en out 14, de pícher a 2B. Magdiel Gómez out 43, de segunda a primera. Yuri Fernández avanza a 3B. Reidel Pedraza recibe boleto. Juan Carlos López bateando y Reidel Pedraza se roba la 2B. Juan Carlos López recibe boleto. Bases llenas (1B: J.C. López, 2B: Reidel Pedraza, 3B: Y. Fernández) y Yurién Vizcaíno se ponchó.

0 carrera, 1 jit (sencillo de Y. Fernández), 3 quedaron en circulación.

2 El juego, 0-1

Santiago de Cuba: 4- Rudens Sánchez Celda (BD) out en línea al SS. 5- Dennis Alá Beltrán (LF) se ponchó. 6- Dasiel Sevila Pérez (2B) recibe boleto. 7- Eric Marlon Serrano Barrientos (1B) línea de jit al izquierdo y Dasiel Sevila a 2B. 8- Nelson Miguel Batista Cortina (R) se poncha.

0 carrera, 1 jit (sencillo de Eric M. Serrano), 0 error, 2 quedaron en circulación

Villa Clara: 4- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) se ponchó. 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) jonrón de línea por el izquierdo, primera carrera de Villa Clara. 6- Ottoniel González Véliz (JD) se ponchó. 7- Julio Enrique Miranda Manso (R) out en línea fuerte al pícher.

1 carrera, 1 jit (jonrón de Leandro Turiño), 0 error, 0 quedados

1 El juego, 0-0

Santiago de Cuba: P: Lanza Daniel Conde González (d). 1- Francisco Martínez García (JD) recibe boleto. 2- Yoelkis Guibert Steven (JC) out en fly al derecho. 3- Adriel Labrada Marén (3B) batea rolling para doble play (64-43), de SS a 2B a 1B y Martínez es out.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 1 quedó



Villa Clara: P: Lanza Danny Betancourt Chacón. 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) out en fly al izquierdo. 2- Reidel Pedraza Fernandez (1B). 3- Juan Carlos López Rojas (BD) out 13 en rolling al pícher.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 1 quedó

Alineaciones iniciales: