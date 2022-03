Granma gana, 1-0, en el segundo

2 El juego, 1-0

Villa Clara: 4- Carlos Benítez Pérez (D) recibe boleto. 5- Guillermo José Avilés Difurnó (1B) jit de línea y Carlos Benítez avanza a 2B. 6- Iván Prieto González (R) out en línea al derecho. 7- Darién Palma Fonseca (JI) recibe boleto y Guillermo Avilés avanza a 2B y Carlos Benítez a 3B. Con las bases llenas, 8- Yulián Rafael Milián Santos (SS) se poncha. 9- Francisco Jesús Venecia Suárez (JD) infield hit por 2B en rolling que impulsa la primera carrera de Granma (anota Carlos Benítez). David Y Tamayo se embasa por jugada de filder's choice y Darién Palma es out.

1 carrera, 2 jits, 0 errores, 3 quedaron en circulación



Villa Clara: 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) out en fly al central

1 El juego, 0-0

Granma: P: Javier Mirabal Espinosa. 1- David Y, Tamayo Carrazana (2B) out en foul fly al derecho. 2- Osvaldo Abreu Sánchez (3B) out en fly al derecho. 3- Roel Santos Martínez (JC) out 53 en rolling por 3B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados



Villa Clara: P: Joel Mojena Machado. 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (SS) out 63 en rolling por el SS. 2- Reidel Pedraza Fernández (1B) en fly al derecho. 3- Juan Carlos López Rojas (JD) jit de línea al derecho. 4-Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) out 3 en rolling por 1B.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación



Anotación por entradas: