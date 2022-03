Sancti Spíritus manda,8-4, y sigue al bate en el octavo

Anotación por entradas:

ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Martes, 29 de marzo de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Sancti Spíritus 4 0 0 0 0 1 1 2 8 13 0 Villa Clara 0 0 2 0 0 2 0 4 7 2 Ganó Perdió Salvado Jonrón

8 El juego, 8-4

Sancti Spíritus: César Hernández se poncha. Alberto Rodríguez (batea por Alejandro Escobar) conecta jit en rolling por el box. Yunior Ibarra conecta jit de rolling por el derecho, y Alberto Rodríguez avanza a 2B. Rodoleisi Moreno se embasa por jugada de flder's choice y Yunior Ibarra es out y Alberto Rodríguez avanza a 3B. Daviel Gómez jit de rolling al izquierdo que impulsa la séptima carrera (anota Alberto Rodríguez) y Ridoleisi Moreno avanza a 2B. Frederich Cepeda jit de rolling al central que impulsa la octava (anota Rodoleisi Moreno) y Daviel Gómez avanza a 2B.

7 El juego, 6-4

Sancti Spíritus: P: Sale Javier Mirabal y entra Pedro Manuel Castllo Pérez (z). Daviel Gómez jit al central. Frederich Cepeda al bate, y Daviel Gómez se roba la 2B, y por error en tiro del receptor Ariel Pestano, llega a 3B. Frederich Cepeda sigue bateando y conecta jit de línea al central, que impulsa la sexta de Sancti Spíritus (anota Daviel Gómez). Yunier Mendoza recibe boleto y Frederic Cepeda va a 2B. P: Sale Pedro Manuel Castillo y entra Randy Cueto Pérez (d). Carlos Gómez se poncha. Moisés Esquerrés batea para doble play, y Frederich Cepeda es out en 3B.

1 carrera, 2 jits, 1 error 1 quedó en circulación

Villa Clara: Juan Carlos López out en fly al derecho. Yeniet Pérez out en fly al central. Leandro Turiño es out en fly al derecho.

0 carrera, 0 jit, 0 error, 0 quedados

6 El juego, 5-4

Sancti Spíritus: César Hernández recibe boleto. Alejandro Escobar al bate, y César Hernández se roba la 2B. Alejandro Escobar se poncha. Yunior Ibarra out en rolling 63, y César Hernández avanza a 3B. Rodoleisi Moreno doble al central que impulsa la quinta carrera de Sancti Spíritus, y anota (César Hernández), y el bateador corredor es out 865 intentando llegar a 3B.

1 carrera, 1 jit, 0 error, 0 quedados

Villa Clara: Leandro Turiño out 63 en rolling por el SS. Yurién Vizcaíno recibe boleto. Ariel Pestano conecta jit de rolling al derecho, y Yurién Vizcaíno avanza a 2B. Yuri Fernández se poncha. P: Sale José Eduardo Santos y entra José Luis Braña Rojas (d). Yosbel Alexander Borges Arango (batea por Cristian Rodríguez) recibe boleto, Ariel Pesano avanza a 2B y Yurién Vizcaíno a 3B. P: Sale José Luis Braña Rojas y entra Yanieski Duardo Rojas (d). Magdiel Gómez jit de línea por el centro que impulsa la tercera carrera de Villa Clara (anota Yurién Vizcaíno), y por error en tiro del torpedero entra la cuarta (anota Ariel Pestano). Raidel Pedraza es out 3 en rolling a 1B.

2 carreras, 2 jits, 1 error, 2 quedaron en circulación

5 El juego, 4-2

Sancti Spíritus: Daviel Gómez es out en fly al central. Frederich Cepeda jit de rolling al central. Yunier Mendoza se embasa jugada de filder's choice y Frederich Cepeda es out en 2B. Carlos Gómez recibe boleto, y Yunier Mendoza avanza a 2B. Moisés Esquerrés se embasa por jugada del filder's choice en rolling 63 y Carlos Gómez es out forzado en 2B y Yunier Mendona avanza a 3B.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Villa Clara: Cristian Rodríguez out 63 en rolling por el campo corto. Magdiel Gómez jit del rolling por 2B. Reidel Pedraza out en fly al central. Juan Carlos López jit de fly al derecho, y Magdiel Gómez avanza a 3B. Yeniet Pérez out en fly al izquierdo.

0 carreras, 2 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

4 El juego, 4-2

Sancti Spíritus: Alejandro Escobar se poncha. Yunior Ibarra out en fly al derecho. Rodoleisi Moreno out 53 en rolling por 3B.

0 carreras, 0 jit, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: Leandro Turiño out 5 en línea a 3B. Yurién Vizcaíno out en fly al izquierdo. Ariel Pestano jit de rolling al central. Yuri Fernández es out en rolling por el SS.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

3 El juego, 4-2

Sancti Spíritus: Frederich Cepeda doble de fly al central. Yunier Mendoza recibe boleto. Carlos Gómez out en fly al derecho. Moisés Esquerrés se poncha. César Hernández out en fly 6.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Villa Clara: 8- Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) jit de línea al izquierdo. 9- Cristhian Leonardo Rodríguez García (SS) recibe boleto. 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) se embasa en jugada de filder's choice de rolling en toque, Yuri Fernández es out en 3B, Cristian Rodríguez avanza a 2B. Reidel Pedraza se poncha. Juan Carlos López doble de línea al derecho que impulsa la primera y segunda carreras de Villa Clara (anotan Cristian Rodríguez y Magdiel Gómez). Yeniet Pérez se poncha.

2 carreras, 1jit, 0 errrores, 1 quedó en circulación

2 El juego, 4-0

Sancti Spíritus: 8- Alejandro Javier Escobar Martínez (JD) se poncha. 9- Yunior Ibarra Araque (R) out 63 en rolling al SS. Rodoleisi Moreno jit del línea al central. Daviel Gómez out 43 en rolling por 2B.

0 carreras, 1 jit, 0 error, 1 quedó en circulación

Villa Clara: 4- Yeniet Pérez Romero (BD) out en fly al central. 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) recibe boleto. 6- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) se embasa por jugada de filder's choice 43 en rolling por segunda, y Leandro Turiño es out. 7- Ariel Pestano Rosado (R) al bate, y por wild pitch, Yurién Vizcaíno llega a 2B. Ariel Pestano es out 3 en rolling.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

1 El juego, 4-0



Sancti Spíritus: P: Javier Mirabal Espinosa (d). 1- Rodoleisi Moreno González (3B) se poncha. 2- Daviel Gómez Montero (2B) recibe boleto. 3- Frederich Cepeda Cruz (BD) al bate y Rodoleisi Moreno se roba la 2B y avanza a 3B por error en tiro del receptor Ariel Pestano. Frederich Cepeda recibe boleto intencional. 4- Yunier Mendoza Alfonso (1B) jit de rolling al derecho que impulsa la primera carrera de Sancti Spíritus (anota Daviel Gómez), F. Cepeda avanza a 2B. 5- Carlos Gómez Roque (JC) jit de línea por el derecho, que impulsa la segunda carrera (anota Frederich Cepeda), y Yunier Mendoza avanza a 3B. 6- Moisés Esquerrés Valdés (SS) out 53 en rolling por 3B. 7- César Y. Hernández Marrero (JI) al bate y por wild pitch, Yunier Mendoza anota al tercera carrera y Carlos Gómez avanza a 2B. 7- César Y. Hernández Marrero (JI) jit de línea al derecho que impulsa la cuarta carrera (anota Carlos Gómez). 8- Alejandro Javier Escobar Martínez (JD) al bate, y César Hernádez es cogido robando en out 24 en 2B.

4 carreras, 3 jits, 1 error, 0 quedados

Villa Clara: P: José Eduardo Santos Escalantes (d). 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (2B) out 13 en rolling al pícher. 2- Reidel Pedraza Fernández (1B) out 143 en rolling al pícher que la rozó con el guante. 3- Juan Carlos López Rojas (JD) out 63 en rolling al SS.

0 carreras, 0 jits, 0 error, 0 quedados

Alineaciones iniciales: