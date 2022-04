Subserie Sancti Spíritus-Villa Clara: ¿Qué opinan sus protagonistas?

En la tarde de ayer se reunieron varios medios de la provincia de Villa Clara en la Sala de Protocolo del estadio Augusto César Sandino, en Santa Clara, para efectuar la conferencia de prensa correspondiente a la subserie Villa Clara vs. Sancti Spíritus de la pelota cubana.

Asistieron representantes de Vanguardia, Telecubanacán, Prensa Latina y CMHW.Por Sancti Spíritus fueron Frederich Cepeda y Eriel Sánchez.

Frederich Cepeda (bateador designado) y el mánager Elier Sánchez. (Foto: Miguel Ernesto Dorta)

Resumen de la subserie. Para Eriel Sánchez, mánager de los Gallos.

Eriel: Fue una buena subserie. En esta pelota nadie puede decir voy a barrer ni mucho menos cuando se trata de un equipo Villa Clara, que siempre ha sabido jugar bien béisbol y hacer bien las cosas, además de tener a un excelente director. Pero, bueno, resultó satisfactoriamente para nosotros. Lo que sí quiero señalar es que creo que hubo muchas decisiones arbitrales que afearon el espectáculo para uno y otro equipo. Considero que en general el trabajo arbitral fue malo.

Otro año en que el equipo de los Gallos toma la cima del Campeonato. ¿Se podría decir que ya están listo para el siguiente paso en los play-offs?

Eriel: Eso nadie lo puede decir. No es lo mismo jugar una etapa de larga duración, en la que puedes ir haciendo algunos ajustes, algunas estrategias, que jugar una etapa corta donde las cosas tienen que ser más concentradas y con más calidad. De momento estamos haciendo un gran desempeño, pero ya veremos cuando nos toque el play-off.

Este equipo tuvo una serie de bajas. Sin embargo, las ha suplido muy bien.

Eriel: Tuvimos siete bajas significativas. Los casos de Yamichel y de Pedro Állvarez. Dos excelentes lanzadores y bajas sensibles, pues en Cuba carecemos de lanzadores que tiren los seis o siete innings que ganan partidos. También, otros jugadores. Pero creo que no hay nada extraordinario de la dirección, simplemente los atletas han entendido que a falta de nombres pueden surgir otros nuevos, y a partir de esas bajas los muchachos han sabido aprovechar, y estamos muy satisfechos con eso.

Cepeda está muy cerca de llegar a las 2000 bases por bola. ¿Qué preparación haces?

Cepeda: Yo siempre he sido un bateador que elije mucho los lanzamientos y me meto en conteo. Creo que eso me ha resultado. No he hecho ninguna preparación especial. El mismo entrenamiento cada año y hacer una buena selección en el cajón de bateo.

Se vio a Cepeda muy bien en un corring de primera a tercera. ¿Prefieres ser designado o jugar a la defensa también?

Cepeda: Sí. A veces hay oportunidades para correr y me entrego al máximo para ayudar en lo posible. Con respecto a la posición, estaré donde la dirección considere y el equipo me necesite. De momento me siento muy bien como designado.

Eriel, ¿qué reclamaban en el segundo juego en la jugada del doble play con foul flay a primera?

Eriel: Reclamamos obstrucción del jugador. Es algo que está muy confuso en todas las reglas. La regla dice que ningún jugador puede obstruir, molestar o confundir a los jugadores a la ofensiva. El jugador en cuestión, en este caso Cristian, hizo todo lo que no tenía que hacer que fue pedir la bola como si estuviese en juego, y ahí intenta confundir a nuestro corredor. Eso fue lo que reclamamos.

Siempre está con un bate en la mano. ¿Es algún tipo de amuleto?

Eriel: No es nada de superstición. Simplemente es para liberar tensión. Si quiero hacer algún gesto o quiero expresarme, descargo todo eso en mi bate y listo.

¿Alguna situación de salud dentro del equipo?

Eriel: Está el caso de Yoen Socarrás, que no ha podido lanzar. Después del Juego de las Estrellas, en el primer juego que abrió se sintió una molestia en el pecho. Se le hicieron todos los análisis y todas las pruebas, desde eco hasta electro, y gracias a Dios no fue nada grave. Todo fue muscular y está evolucionando poco a poco. No lo estamos apurando. Y el caso ayer de Mauri, que nos dice que tiene una molestia en la espalda y por eso hoy no estaba listo para lanzar.

Por Villa Clara asistieron Humberto Marcos Guevara Yervilla, preparador físico, y los jugadores Juan Carlos López, Leandro Turiño y Julio Miranda.

Leandro Daimar Turiño Thompson (primero a la derecha), junto a Juan Carlos López (al centro) y el preparador físico Humberto Guevara. (Foto: Miguel Ernesto Dorta)

Turiño, héroe del partido. ¿Sobre qué lanzamiento conectaste ese jonrón? ¿Qué significó este batazo para la causa villaclareña y para ti en lo particular?

Turiño: Bueno, fue un batazo importante porque estábamos en una mala racha, a pesar de estar uscando la victoria hace varios días. Fui a hacer un buen contacto, vi que el pícher estaba apoyándose mucho en el rompimiento y me preparé para esperarle ese.

Juan Carlos, se te ve más seguro en tu posición del right field y con el bate estás casi indominable. ¿Cómo te has preparado? ¿Qué aspiraciones tienes?

Juan Carlos: Todo empezó con la preparación para el Sub-23. Estaba bastante pasado de peso, y empecé con la dieta y el entrenamiento. Creo que la preparación física y el sacrificio han sido vitales, y estoy muy satisfecho con lo que voy logrando. Sobre las aspiraciones se dice mucho lo de bajar del lugar 13, pero yo quiero clasificarme y sentir la intensidad de jugar un play off, es mi sueño. Además, seguir con el rendimiento que llevo para poder alcanzar la serie selectiva.

No podemos olvidar la racha negativa y el descenso en el nivel de juego, Humberto. Después de aquella racha positiva se ha visto otro Villa Clara en el terreno. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe la merma del equipo?

Humberto: La habilidad más compleja del béisbol es batear, porque no solo es la parte técnica, sino lo psicológico, o sea, la preparación mental para batear. De hecho es tan complicada que se considera un buen bateador a aquel que batee tres de diez veces (.300 AVG). Los muchachos tienen nuestra absoluta confianza porque vemos su entrega en el entrenamiento y en los juegos cada día. Lo que sucede es que un equipo no es tan bueno cuando gana ni tan malo cuando pierde. Le pedimos confianza a la afición. Los muchachos están haciendo un esfuerzo extra para salir del mal momento, pero se han juntado varios factores que han tenido que ver con las derrotas. Por ejemplo, hemos dejado de impulsar, es decir, la eficiencia de los turnos al bate con hombres en base ha bajado. Hemos tenido problemas para apoyar con la defensa. Sin embargo, seguimos siendo el tercer equipo que más se embasa en Cuba, seguimos también entre los primeros en producción de carreras. Tenemos confianza en que vamos a salir pronto del bache, y cuando los peloteros de experiencia nos apoyen un poco más con su rendimiento, nos saldrán las cosas con más facilidad.

Es un hecho que el equipo batea y produce carreras. Sin embargo, hoy con diez carreras en la pizarra estaban perdiendo. ¿No creen que es más un tema del picheo de relevo?

Humberto: Eso es cierto. Sucede que se nos desajustó un poco la estructura de trabajo al no tener a Freddy. Al no poder contar con él, tenemos que apoyarnos en muchachos de menos experiencia y eso nos modifica el trabajo de atrás. Tal es así, que estuvimos siete juegos sin poder utilizar a Mailon Tomás, porque no nos llegaba la matriz de carreras necesarias para poder usar el cerrador. Hemos estado dándoles la confianza a muchachos como Cueto, que viene haciéndolo bien, y en tres partidos el juego se ha empatado o hemos estado una por debajo o incluso ganando, y no hemos podido defender la ventaja o proteger ese carreraje.

Julio, la receptoría ha tenido dificultades. Sobre todo, han robado muchas bases.

Julio Enrique Miranda Manso (primero a la derecha) valoró el trabajo en la receptoría. (Foto: Miguel Ernesto Dorta)

Julio: Tanto a mí como a Pestano nos han robado muchas bases. Hemos tenido ese defecto y asumimos la responsabilidad, pero hay que añadir que la mayoría de nuestros lanzadores no cuidan con fuerza a los corredores y entonces tampoco queremos presionarlos tanto para no sacarlos de picheo. Si se fijan bien, hay veces que no tenemos ni cómo tirar a la base, es muy difícil para un cácher cuando el corredor le roba el tiempo al pícher. Ni tirando con un fusil. El consejo que les doy a los pícheres es que observen a Freddy o Alain. No es que ellos sean mejores, es que tienen más experiencia; de hecho, pueden revisar las estadísticas de cuántas bases nos roban con estos lanzadores.

¿Sigue la meta del equipo de quedar entre los ocho primeros, Humberto?

Humberto: El día en que en un deporte los atletas y entrenadores dejen de soñar y de trazarse metas importantes sobran ambos. La meta siempre es en grande, primero clasificar y luego batirnos en los play-offs.