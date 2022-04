Ciego de Ávila y Villa Clara llegan con abrazo, 1-1, al sexto

Anotación por entradas:



ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO, Santa Clara

(Domingo, 3 de abril de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Ciego de Ávila 0 1 0 0 0 1 5 1 Villa Clara 0 0 1 0 0 1 3 1 Ganó Perdió Salvó

6 El luego, 1-1



Ciego de Ávila: Abdel Civil se poncha. Alfredo Fadraga out en fly al derecho. Osvaldo Vázquez se embasa por error en fildeo del inicialista Reidel Pedraza, tras rolling por 3B. Rubén Valdés jit de línea al izquierdo, y Osvaldo Vázquez avanza a 2B. Dainier Hernández jit de rolling al izquierdo, Rubén Valdés avanza a 2B y Osvaldo Vázquez a 3B. Con bases llenas, Jorge Luis Contreras

5 El luego, 1-1



Ciego de Ávila: Jorge Luis Contreras se poncha. Liosvany Pérez recibe boleto. Héctor Labrada al bate, y Liosvany Pérez es out 26, cogido robando. Héctor Labrada sigue bateando y recibe boleto. Yorbis Borroto es out en foul fly al derecho.

0 carreras, 0 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

Villa Clara: Julio Enrique Miranda recibe boleto. Ariel Pestano es out en fly al central. Cristian Rodríguez se embasa por jugada de filder's choice 64 y es out Julio Enrique Miranda en 2B. Ariel Díaz Paret out en fly al derecho.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

4 El luego, 1-1



Ciego de Ávila: Alfredo Fadraga out 63 en rolling por el SS. Osvaldo Vázquez recibe boleto. Rubén Valdés se ponchó. Dainier Hernández se embasa por jugada de filder's choice 54 en rolling por 3B, y Osvaldo Vázquez es forzado en 2B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

Villa Clara: Juan Carlos López es out 13 en rolling al box. Yurién Vizcaíno doble de línea al central. Leandro Turiño al bate, y por error del pícher, Yurién Vizcaíno avanza a 3B. Leandro Turiño es out en línea al SS. Yeniet Pérez se poncha.

0 carreras, 1 jit, 1 error, 1 quedó en circulación

3 El luego, 1-1

Ciego de Ávila: Héctor Labrada recibe boleto. Yorbis Borroto es out en fly al izquierdo, y Yorbis Borroto es out 71. Abdel Civil out en fly al izquierdo.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: 7- Julio Enrique Miranda Manso (R) jit de fly al derecho. 8- Ariel Pestano Rosado (BD) se poncha. 9- Cristhian Leonardo Rodríguez García (SS) es out en fly al derecho. Ariel Díaz Paret conecta triple de línea al derecho, que impulsa la primera carrera de Villa Clara (anota Julio Enrique Miranda). Reidel Pedraza se poncha.

1 carrera, 2 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

2 El luego, 1-0

Ciego de Ávila: 4- Alfredo Fadraga Pérez (R) es out en fly al central. 5- Osvaldo Vázquez Torres (BD) conecta doble de fly al izquierdo. 6- Rubén Valdés Expósito (3B) conecta jit de rolling al izquierdo, y Osvaldo Vázquez avanza a 3B. 7- Dainier Hernández Hernández (1B) se ponchó. 8- Jorge Luis Contreras Pedroso (2B) jit de rolling al central, que impulsa la primera de Ciego de Ávila (anota Osvaldo Vázquez), y Rubén Valdés avanza a 2B. 9- Liosvany Pérez Ocampo (JC) out en fly al izquierdo.

1 carrera, 3 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Villa Clara: 4- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) out en foul fly al 1B. 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) out en fly al derecho. 6- Yeniet Pérez Romero (3B) es out en fly al SS.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

1 El juego, 0-0

Ciego de Ávila: P: Elier Carrillo Suárez (d). 1- Héctor Ariel Labrada Prado (JD) es out en rolling 43. 2- Yorbis Borroto Jáuregui (SS) es out 13 en rolling al pícher. 3- Abdel Civil González (JI) es out en rolling 53.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados



Villa Clara: P: Dachel Duquesne Cantero (d). 1- Ariel Alejandro Díaz Paret (2B) out en fly al central. 2- Reidel Pedraza Fernández (1B) recibe boleto. 3- Juan Carlos López Rojas (JD) al bate, y Reidel Pedraza es cogido robando en out 26. Juan Carlos López es out en rolling 53

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados



Alineaciones iniciales: