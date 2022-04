Villa Clara gana, 2-1, y empata el compromiso particular con Granma

ESTADIO MÁRTIRES DE BARBADOS, Bayamo

(Sábado, 9 de abril de 2022) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 10 2 Granma 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 Ganó Alain Sánchez Machado (6-2) Perdió Joel Mojena Machado (5-3) Salvó Randy Cueto Pérez (6)

1 El juego, 0-0

Villa Clara: P: Joel Mojena Machado (d).1- Ariel Alejandro Díaz Paret (2B) fly al derecho. 2- Reidel Pedraza Fernández (1B) recibe boleto, y 3- Juan Carlos López Rojas (JD) al bate, y Reidel Pedraza fue out 26 cogido robando. Juan Carlos López out en fly al derecho.

0 carreras, 0 jits, 0 errores. 0 quedados

Granma: P: Alain Sánchez Machado (d). 1- Yosbany Millán Blanco (3B) es out 13 en rolling al box. 2- Pedro Almeida Tamayo (JI) es out en rolling 63. 3- Osvaldo Abreu Sánchez (D) jit de rolling al izquierdo. 4- Carlos Benítez Pérez (2B) se embasa por jugada de filder's choice en rolling y Osvaldo Abreu es out 64.

0 carreras, 1 jit, 0 errores. 1 quedó en circulación

2 El juego, 0-0

Villa Clara: 4- Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) out 13 en rolling al pícher. 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) out en fly al derecho. 6- Yeniet Pérez Romero (3B) se poncha.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Granma: 5- Guillermo José Avilés Difurnó (1B) jit de línea al central. 6- Alexquemer Sánchez Sánchez (JD) se embasa por jugada de filder's choice y Guillermo Avilés es out 64. 7- Iván Prieto González (R) batea para doble play 6443 y Alexquemer Sánchez es out.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 0 quedados

3 El juego, 0-0

Villa Clara: 7- Ariel Pestano Rosado (D) jit de fly al izquierdo. Julio Enrique Miranda Manso (R) jit de fly al central y Ariel Pestano avanza a 2B. 9- Cristhian Leonardo Rodríguez García (SS) se embasa por jugada del filder's choice, Julio Enrique MIranda es out 36 y Ariel Pestano avanza a 3B. Ariel Díaz Paret es out en foul fly a 1B. Reidel Pedraza es out el fly al derecho.

0 carreras, 2 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Granma: 8- Yulián Rafael Milián Santos (SS) out 63 en rolling. 9- Darién Palma Fonseca (JC) jit de rolling. Yosbany Millán se embasa por jugada de filder's choice y Darián Palma es out 64. Pedro Almeida out en fly al derecho.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

4 El juego, 1-0

Villa Clara: Juan Carlos López doble en fly por el izquierdo. Yurién Vizcaíno out 63 en línea al SS. Leandro Turiño recibe boleto. Yeniet Pérez out de fly al central. Ariel Pestano jit de línea al derecho que impulsa a Juan Carlos López que anotó la primera carrera, y con el tiro, Leandro Turiño llega a 3B y Pestano a 2B. Julio Enrique Miranda recibe boleto intencional. Cristian Rodríguez es out en fly al derecho.

1 carrera, 2 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Granma: Osvaldo Abreu jit de rolling por el box. Carlos Benítez out en fly al central. Guillermo Avilés batea para doble play 3663 y Osvaldo Abreu es out.

0 carreras, 1 jit, 0 errores 0 quedados

5 El juego, 2-0

Villa Clara: Ariel Díaz Paret conecta jit de rolling al central. Reidel Pedraza jit de rolling al izquierdo, y Ariel Díaz avanza a 2B. Juan Carlos López jit de rolling al izquierdo que impulsa la segunda carrera (anota Ariel Díaz Paret) y Reidel Pedraza avanza a 2B. Yurién Vizcaíno out en foul fly al antesalista. Leandro Turiño se poncha, y Reidel Pedraza es cogido robando en out 25 en 3B.

1 carrera, 3 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

Granma: Alexquemer Sánchez out 53 en rolling por 3B. Iván Prieto out en fly 6 al torpedero. Yulián Milán se embasa por error en fildeo del torpedero Cristian Rodríguez sobre rolling por el SS. Darién Palma out 53 en rolling por 3B.

0 carreras, 0 jits, 1 error, 1 quedó en circulación

6 El juego, 2-1

Villa Clara: Yeniet Pérez doble de línea al izquierdo. Ariel Pestano out en fly al central. Julio Enrique Miranda recibe boleto. Cristian Rodríguez se embasa por jugada de filder's choice en rolling, Julio Enrique Miranda es out 64 y Yeniet Pérez avanza a 3B. Ariel Díaz Paret al bate, y Yeniet Pérez es out cogido robando.

0 carrrera, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación



Granma: Yosbany Millán recibe pelotazo. Pedro Almeida es out 3 en rolling por 1B, y Yosvany Millán avanza a 2B. Osvaldo Abreu out 63 en rolling por el SS. Carlos Benítez conecta jit de rolling al derecho que impulsa la primera carrera de Granma (anota Yosvany Millán). Guillermo Avilés out en fly al central.

1 carrrera, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

7 El juego, 2-1

Villa Clara: Ariel Díaz out 43 en rolling por 2B. Reidel Pedraza out en fly al derecho. Juan Carlos López se poncha.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Granma: Alexquemer Sánchez se embasa por error en tiro del antesalista Yeniet Pérez, en rolling 5. Iván Prieto al bate, y Alexquemer Sánchez es out 1336 sorprendido en 1B. Iván Prieto sigue bateando y se poncha. Yulián Milián es out 63 en rolling por 3B.

0 carreras, 0 jit, 1 error, 0 quedados

8 El juego, 2-1

Villa Clara: Yurién Vizcaíno es out 63 en rolling por el SS. Leandro Turiño se poncha. Yeniet Pérez out en fly al SS.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Granma: Lázaro Alfredo Cedeño González (batea por Darién Palma) es out 3 en rolling por 1B. Yosbani Millán out 63 en rolling por el SS. Pedro Almeida conecta jit de rolling por el SS. (Francisco Jesús Venecia Suárez corre en 1B por Pedro Almeida). Osvaldo Abreu se embasa por jugada de filder's choice y Francisco Venecia es out 64.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

9 El juego, 2-1

Villa Clara: P: Sale Joel Mojeda y entra Miguel Paradelo Aguilar (z). Cambio en el JI: Entra Donnis Luis Ramírez Rodríguez y sala Pedro Almeida. Cambio en el JC: Sale Darién Palma y entra Francisco Venecia. Ariel Pestano conecta doble de linea al izquierdo. Julio Enrique Miranda se embasa por jugada de filder's choice 65, y Ariel Pestano es out. Cristian Rodríguez out en fly al central. Ariel Díaz Paret jit de rolling al central, y Julio Enrique Miranda llega a 3B. Reidel Pedraza es out en fly al central.

0 carreras, 2 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Granma: P: Sale Alain Sánchez y entra Randy Cueto Pérez. Cambio en el JD: Sale Juan Carlos López y entra Ottoniel González Véliz. Carlos Benítez es out en fly al central. Guillermo Avilés es out en fly al izquierdo. Alexquemer Sánchez es out 63 en rolling por el SS.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados



Alineaciones iniciales: