¡Villa Clara ya está en semifinales!

El mánager Julio César Álvarez me lo había advertido en una conversación telefónica: «Trataremos de asegurar el boleto en el primer juego, para no tener que ir al segundo partido con más presión».

Así fue, el equipo de Villa Clara venció cerradamente a Matanzas, con anotación de 3 carreras a 2 y aseguró el pase para el play off semifinal de la VII Serie Nacional de Béisbol sub-23, al concluir en la cima del grupo “B”.

Previo a la jornada dominical, los yumurinos conservaban posibilidades de agenciarse el cupo, si salían airosos en los cuatro partidos que les restaban, entre ellos dos contra los villaclareños, pero tropezaron a primera hora frente a los anaranjados y esa derrota acabó con las ilusiones matanceras de acceder a la postemporada.

De esta manera, Villa Clara se convirtió en el segundo equipo en colarse en las semifinales, pues Santiago de Cuba se apoderó antes de uno de los boletos de la zona oriental.

En el desafío inicial Leonardo Montero situó rápidamente a su elenco arriba en el marcador con su segundo bambinazo del torneo y así se mantuvo la pizarra, hasta que en el cierre del cuarto, los de la Atenas de Cuba pisaron dos veces la goma y tomaron la delantera contra los envíos de José Carlos Quesada.

La alegría de los matanceros duró muy poco, porque los anaranjados marcaron dos en el comienzo del quinto y mantuvieron la reñida ventaja, gracias al excelente relevo de tres entradas de Dairon Casanova, quien había reemplazado al primer relevista Adrián Fleites.

A segunda hora, la representación de la Ciudad de los Puentes tomó desquite, pero en un duelo de puro trámite, con los locales ya eliminados. Los anfitriones anotaron una carrera en el cierre del sexto episodio contra Isael Hernández, con la cual inclinaron la balanza a su favor una a cero. Antes que Isael Hernández pasaron por la lomita Abraham Monzón y Dairiel Morales.

Con los boletos en el bolsillo, la dirección del conjunto villaclareño se dio el lujo de darle juego a varios de los peloteros que apenas habían tenido participación en el campeonato como Yoelvis López, Léster González, Sofiel Quintana, Jairo Eliú Barreiro, Osmán Charucho y Andy Valle.

Pese al revés en el partido de fondo, los anaranjados resultaron los máximos ganadores de todos los equipos involucrados en la justa, con balance de 11 y 4. En su llave fueron escoltados por Matanzas, 7 y 6; Mayabeque, 6 y 7 y Cienfuegos, la peor novena del torneo con saldo de 3 y 10.

Los dueños del primer pasaporte del segmento occidental continuarán en la carretera rumbo hacia la capital o a la más occidental de nuestras provincias, que definían este domingo quien sería el adversario de Villa Clara.

Según me explicó ayer sábado Juan Reinaldo Pérez, comisionado nacional del deporte de las bolas y los strikes, si no hay algún imponderable de último momento el play off comenzará el próximo martes 23 de agosto, en los terrenos del equipo con menor cantidad de victorias.

Por eso, los pupilos de Julio César Álvarez, que acumulaban el mayor número de salidas exitosas (11), tendrán que comenzar a jugar fuera de casa y después de los dos primeros encuentros como visitadores, regresarán a su cuartel general, para realizar los tres desafíos restantes, si es que el play off se va a cinco partidos.

Anotación por entradas: (Primer juego)



ESTADIO NELSON FERNÁNDEZ, San José de las Lajas

(Domingo, 21 de agosto de 2022)

1 2 3 4 5 6 7 C H E Villa Clara 0 1 0 0 2 0 0 3 7 0 Mayabeque 0 0 0 2 0 0 0 2 7 1 Ganó Dairon Daniel Casanova Elutir (2-1) Perdió Andy Quesada Coto (1-1) Jonrón Leonardo Montero

Anotación por entradas: Segundo Juego