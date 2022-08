¡Villa Clara a un paso de la final!

En un juego que se extendió a 12 entradas, el equipo Villa Clara doblegó a Pinar del Río, una carrera por cero, y se colocó a un triunfo de acceder al play off final de la VII Serie Nacional de Béisbol sub-23.



Fue un partido en el cual los bates estuvieron dormidos y tanto uno como el otro elenco perdieron varias posibilidades de producir carreras y dejaron diez hombres sobre las bases cada uno.

Oscar Aveillé, abridor por Villa Clara, lanzó seis capítulos. (Foto: Captura de video)

A Villa Clara, por ejemplo, le pusieron out en la goma a dos corredores, y en otra entrada, con las almohadillas congestionadas, fueron retirados por la vía de los strikes los hombres de más responsabilidad a la ofensiva: Mailon Tomás Alonso, Yuri Marcos Fernández y Leonardo Montero.

La decisión del partido llegó en el principio del episodio número 12, en el que Ariel Pestano Rosado disparó doblete, Luis Darío Machado tocó la pelota y Pestano fue quieto en la esquina caliente. Luego Sofiel Quintana se tomó un cafecito y cuando todo parecía indicar que iban a colocar otro cero en la pizarra del estadio Capitán San Luis, Andy Valle realizó una jugada de squeeze play, que posibilitó que Pestano entrara en la goma con la única carrera del desafío.

Ariel Pestano llega a segunda con un doblete. (Foto: Captura de video) Andy Valle, con esta jugada de squeeze play se encargó de remolcarlo con la carrera del triunfo. (Foto: Captura de video)

El abridor Oscar Luis Aveillé caminó hasta el sexto inning sin tolerar anotaciones, pero no pudo sacar el último out de la entrada y el mánager Julio César Álvarez llamó a su as del relevo, Randy Cueto, quien puso fin a la amenaza pinareña, pero no hizo toda la tarea, porque hubo que aplicarle la alzadora en el séptimo.

Cueto fue reemplazado por el jovencito de solo 17 años Jan Enrique Cabrera, quien mostró mucho aplomo en el box, al extremo de soportar únicamente un indiscutible en cuatro entradas de labor. Luego Dairon Casanova trabajó con bastante efectividad en los dos innings restantes.

El jovencito Jan Enrique Cabrera logró dar el cero en el séptimo, cuando los pinareños habían llenado las bases. (Foto: Captura de video)

Villa Clara regresa a su cuartel general en una posición envidiable, pues con su ventaja de dos triunfos a cero, obliga a los pinareños a salir airosos en los tres desafíos que faltan, mientras que una sonrisa de los nuestros les abriría por segunda ocasión las puertas de una final.

Los choques están fijados para el viernes 26 de agosto, el sábado 27 y el domingo 28, pero para que se jueguen los tres desafíos, los representantes de la más occidental de nuestras provincias tendrían que pasar la escoba.

En la zona oriental, Las Tunas después de tomarle la arrancada a Santiago de Cuba en el primer choque, sucumbió este miércoles contra los bicampeones de estos torneos, quienes impusieron su autoridad, 8 a 0, y nivelaron el compromiso a un triunfo por bando.

Anotación por entradas: