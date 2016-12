«El profesor de Educación Física debe amar la profesión»

Aquella mañana no pudo ser más sorpresivamente agradable para Andrenxon Coll Rodríguez cuando lo llamaron por teléfono a su centro de trabajo, la ESBU Pedro Julio Marcelo del municipio Santo Domingo, para comunicarle haber sido elegido como el Mejor profesor de Educación Física de la provincia Villa Clara y de toda Cuba, en el año 2016. Al observarse el quehacer y logros del dominicano la decisión no fue tomada a la ligera:

Ha sido seleccionado cinco veces el mejor profesor de Educación Física del municipio, anteriormente; ganó este año el Concurso por la calidad de la clase a nivel municipal y segundo lugar nacional; alcanzó el tercer puesto en el país en el certamen Fútbol inclusivo, que integra a niños de la enseñanza especial con estudiantes de secundaria básica en un mismo equipo (por cierto, gracias a ello le entregaron varios obsequios entre los que descuella un balón firmado de puño y letra por Sergio Ramos, defensa del Real Madrid).

Asimismo, obtuvo premio relevante en Pedagogía 2016 municipal, destacado en el Forum de Ciencia y Técnica, ha sido evaluado de MB en nueve ocasiones en las clases, se destaca por masificar el deporte desde la base en la escuela y la comunidad, y sus alumnos poseen una excelente calidad física y dominan las habilidades en cada deporte.

—Andrenxon, ¿qué sentiste al enterarte de la noticia?

—Muy orgulloso porque, respetando a mis colegas de Cuba, le doy gracias a Dios y a todas aquellas personas que tuvieron que ver con ese premio, sin demeritar el trabajo de mis compañeros que también es excelente. Me siento agradecido, es un anhelo para cualquier profesor de Educación Física ser seleccionado como el mejor del país.

—¿Cómo llegaste al mundo del deporte? ¿Qué disciplina te gustó más en la infancia?

—Desde niño practico el fútbol. Comencé en la Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) Héctor Ruiz, de Santa Clara, y agradezco a mis primeros entrenadores: Castillo, más conocido como el Capa, Marín, Lanza, Rolando Rodríguez, Delfín, al Tata —entrenador de la escuela de Medicina—, quienes me formaron y enseñaron cómo debe ser un atleta. Me inculcaron valores, valentía, decisión, sentido de la responsabilidad, entrega y, fundamentalmente, disciplina. Eso lo he llevado durante mi vida, y me ha moldeado como hombre, amigo y profesor.

—Tus primeros pasos como profesor de Educación Física.

—En la escuela primaria Eli Pérez Silva, de Manacas, donde entregué lo mejor de mí durante quince años. Luego trabajé varios meses en el centro Jaime Hugo Vilella, de Santo Domingo, y finalmente pasé a la ESBU Pedro Julio Marcelo a laborar con un claustro de profesores que me pulieron desde el principio hasta ahora. Recibí la sabiduría y enseñanzas del profesor Héctor Miere, a quien le debo lo que soy, y el apoyo de mis colegas Didier, Amandy y Reynier con los cuales incrementé mi preparación.

Andrenxon junto a su esposa Yosdali, su hija Francis Anyeli, y su tío Kiko. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

—¿Qué cualidades no pueden faltar en un profesor de tu especialidad?

—Primero amar la profesión, de lo contrario no puede dar buenas clases ni transmitir valores y conocimientos a los alumnos. Debe planificarse bien, hacer un diagnóstico adecuado y darle seguimiento, crear un futuro para esos estudiantes en el que ellos te agradezcan lo enseñado. A partir de ahí podrá recogerse lo sembrado con esa semillita.

«Un buen profesor de Educación Física debe ser amigo, padre y hermano de esos muchachos y, a veces, también niño a la par de ellos, conversar y compartir como uno más. El profesor debe saber de otras materias para poder fomentarles el hábito del estudio y te vean como un maestro, de manera integral».

—La Educación Física ha sido un poco menospreciada entre las demás asignaturas. ¿Has tenido que afrontar esos prejuicios?

—Sí, pero como maestro enfrento esas vicisitudes, pues desde mi clase transmito valores y enseño. Mi asignatura es completa y el niño debe conocer el contenido de la clase anterior para ponerlo en práctica y proseguir. Nosotros también debemos llevar temas de la actualidad política, la historia, la cultura…, y eso se ha ido olvidando. La Educación Física tiene tanta importancia como las demás materias. Formamos a los hombres y mujeres actuales de Cuba y del mundo, y los preparamos física y mentalmente para la vida. Eso hay que reconocerlo.

—¿Cuáles dificultades enfrenta actualmente la asignatura?

—Necesitamos medios, y hago hincapié en esto porque la Educación Física es la base del deporte. En las escuelas están los futuros campeones nacionales, olímpicos y mundiales, y necesitan recursos, sobre todo balones. Aunque, también es muy importante la creatividad del profesor para suplir esas ausencias. Por otra parte, falta la ropa del profesor que debe vestirse como es debido.

—Eres jugador regular del equipo de fútbol de Santo Domingo. ¿Cómo compartes el tiempo entre el deporte y la educación?

—Termino en la escuela entre 5:30 y 6:00 de la tarde y me incorporo al entrenamiento. Cuando mis compañeros se retiran, yo consumo los minutos que llegué atrasado. Una de las formas de demostrarles a mis alumnos que sí se puede es mediante el trabajo y la práctica deportiva. Trato de hacer lo mejor posible para cuando ellos vayan a verme jugar, me tomen como ejemplo.

—Tu mamá, familia y amigos, ¿cuánto representan para ti en este premio?

—A mi madre le debo la vida, todos mis logros son para ella. Me enorgullece dedicarle este premio, porque uno pasa por la vida y solamente les deja a sus padres el respeto. También agradezco a mi esposa Yosdali, a mis compañeros de trabajo, a mis metodólogos Osvaldito, Yenny, Odilia, Vazquecito, y a todos mis tíos quienes me han apoyado siempre.

«A mis amigos de siempre, fundamentalmente a Manuel Alejandro Iparraguirre, quien cuando niño compartió conmigo hasta el poco dinero que le daba su mamá; a Adonis Muñiz, que en un momento triste de mi vida me extendió la mano, al igual que sus padres, que me quieren como a un hijo. También, a Pedro Pablo, Parchí, Camerún, Héctor, Yoldán, Helmus…, y a todos los que me quieren en Santo Domingo y en toda Cuba, les doy las gracias por haber visto en mí a alguien que defenderá la Educación Física hasta el final».