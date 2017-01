Yaifredo…, santificado sea tu control.

Villa Clara la ha tenido difícil en este play off semifinal, su principal carta del pitcheo no le ha ganado un juego. Lo que se pensaba a priori que sería su gran fortaleza, el 1-2 del pitcheo cubano tan renombrado, no ha sido tal. Ni Torres ni Freddy Asiel.

Para colmo dos esenciales en la alineación titular, Michael González y Alexander Malleta, casi no han aportado en la semifinal con el madero. Y ante Ciego, todo desliz parece un pecado.

Asiel quizás haya lanzado su último juego en esta Serie. Si fuera así, se despide con una deuda. Por el otro lado, Vladimir García le ha ganado dos a su mentor Machado. Este último y decisivo quinto choque en el «Sandino», donde nunca lo había conseguido. Las historias cambian. Esta fue una prueba.

Freddy Asiel no pudo triunfar ni en el «Cepero» ni en el «Sandino». (Foto: Carolina Vilches Monzón)

«Esta es una victoria añorada desde hace muchos años, desde aquellos tiempos en que veníamos aquí (al «Sandino») y no podíamos ganarles. Les gané en Ciego, pero esta victoria aquí es una de las cosas más importantes de mi vida. Ya no me falta nada para ser un gran lanzador», dijo García.

Lo cierto es que el derecho de Morón tenía una imposibilidad antológica ante el «Sandino». Por más que lo intentaba no podía, hasta un día. El juego estuvo apretado, hasta que en el noveno episodio un error del inicialista Yudelmis Hurtado, sumado al ineficiente relevo de Yasmany Hernández, abrieran el score. Con la semifinal 3-2 a favor de los Tigres, y un sexto juego en su terreno, no es de sabios ver de cuál lado está la balanza.

Abdel Civil abrió el marcador con su jonrón en el segundo inning, que encontró a Osvaldo Vázquez en circulación. (Foto: Carolina Vilches Monzón) Yurién Vizcaíno intenta capturar el batazo de Yoelvis Fiss, quien la botó por el jardín izquierdo con tres a bordo en el noveno. (Foto: Carolina Vilches Monzón)

«Villa Clara tendrá que remar duro para ganarnos, porque el equipo terminó muy arriba. Los muchachos van bien y quieren ganar el primer juego allá. Desde que clasificamos segundos, sabía que este momento me llegaría en el «Sandino». Si alguien sabe que este es un estadio difícil, soy yo. Pero salieron las cosas, gracias a Dios», concluyó el pitcher de Morón.

Yaifredo Domínguez llegará al «Cepero» con un aval desfavorable en esta 56 Serie Nacional. (Foto: Carolina Vilches Monzón/Archivo de Vanguardia)

Y si las cosas pintaban ya grises con pespuntes negros para el Villa Clara, obligados a ganar dos choques en terreno ajeno y sin pitcheo, la elección de Yaifredo Domínguez como abridor del miércoles, no lo simplifica.

El refuerzo pinareño, es líder en juegos perdidos esta temporada, con 2 y 10. Y en su única aparición ante los Tigres en este play off tampoco demoró nada en el box. Y no obstante, con todo y la semifinal cuesta arriba, a Yaifredo se encomiendan todos. Los milagros existen, miren a García espantando el sambenito del «Sandino».