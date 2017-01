Y Mesa se despide, otra vez

Antes de que Víctor Mesa acomodara su silla en la sala de prensa del «Victoria del Girón» y le dijera a la prensa acreditada que ya tenía 60 años y que iba a descansar (de las Series Nacionales y la dirección de Matanzas), en Cuba se rumoreaba eso: la despedida del 32.

Mesa había coronado una fase clasificatoria de ensueño con sus Cocodrilos en la 56 Serie Nacional. Records de juegos ganados en estructuras de 90 partidos y por aquellos días se le notaba eufórico, esperanzado: «Ojalá ganemos el campeonato, creo que un equipo nunca lo ha ganado estando en primer lugar toda la serie y con record incluido», diría a la televisión cubana. Más cerca de su asignatura pendiente—la postemporada—Mesa ponía la consabida teja para la gotera.

«Ha sido un tremendo esfuerzo colectivo que no ha estado exento de dolores de cabeza, como la racha adversa que vivimos hace poco. ¿Que en los play off pueden salirnos mal las cosas otra vez? Por supuesto. ¿Y si quedamos segundos nuevamente? Pues segundos y a mucha honra», dijo el manager por seis temporadas de los Cocodrilos de Matanzas. Aunque seis años después queden allí pocos nacidos en la provincia yumurina.

Pero hace unas semanas, la filtración del listado de peloteros del Cerro, para la serie provincial de la Habana y la incorporación al roster, con el número 44 en su espalda de Víctor Víctor (el primogénito de Mesa) dio rienda suelta a la imaginación. Lo realista: que el jardinero pre-seleccionado al Clásico Mundial jugaría con Industriales la 57 Serie. La «bola»: que su padre lo dirigiría, pero esta vez de azul.

De lo primero, el propio vástago se encargaría de dar «pita». En su cuenta de Instagram (con más de 5000 seguidores), compartía la primicia de Swing Completo (blog dedicado a la pelota cubana) y escribía a un costado: «Por el momento solo enfocado en los #playoff!!!». O sea, no lo desmintió y a mí de pequeña me decían que el que calla…

Al contrario de su hijo, Mesa sí fue enfático: «No tengo nada en la mente de dirigir Industriales ahora. Conmigo nadie ha hablado para eso. Todo es falso y pura especulación. Voy a estar tranquilo. No voy a decir que no dirijo más porque estoy al servicio del béisbol cubano, pero tendrían que hablar conmigo y convencerme. La idea que tengo ahora es descansar. Aquí hay gente joven y preparada que puede continuar el trabajo, pero una séptima oportunidad no la veo ya. Tengo 60 años y voy a descansar. Voy a ver los toros desde la barrera».

Tampoco es la primera vez que lo dice. El 32 es de sangre caliente, a veces va más allá de lo que realmente siente. En febrero de 2016—luego de los aún misteriosos sucesos en Pinar del Río—también manifestó su deseo de alejarse de la pelota: «Lo siento mucho por el pueblo de Matanzas, que me ha hecho sentirme como si hubiera nacido en esa tierra. Pero más vale una retirada a tiempo, que tener un problema delicado habida cuenta de que se carece de respaldo para hacer el trabajo. Sencillamente, es mejor descansar». Así dijo entonces el 32, para luego regresar, porque: «Hablaron conmigo y me convencieron de que no debía dejar el béisbol, que es mi vida, por eso estaré con Matanzas hasta que sea necesario y con el Cuba cuando me llamen».

Esta vez, con el traslado de su hijo a un roster de la provincial capitalina, el asunto parece más serio, incluso, meditado, planificado. Algunos en la «zona caliente» avizoran que el futuro de Mesa realmente está en la Comisión Nacional. ¿Será?

Lo cierto es que el último mentor de un team Cuba se despide del banquillo sin el ansiado título nacional en su carrera de manager. Sobre eso también habló, con una dosis de reflexión (habitual) sobre el equipo donde brilló como patrullero central: «El trabajo aquí fue muy bueno. Seis años, seis medallas, de ellas dos veces en final. Pero cuando tú tomas un equipo sotanero y trabajas como lo hicimos y los jugadores no son capaces de definir campeonatos, ocurren estas cosas. Así pasó con Villa Clara, hicimos el trabajo y luego vino Moré y ganó. Pero ese equipo lo formamos nosotros, el colectivo técnico que trabajó conmigo allá».

No obstante la afición nuevamente se divide. Una se duele, y dirá que lo extrañará, que Mesa era el pollo del arroz con pollo, la pizca de pimienta de una Serie Nacional carente de mucho y con exceso de mediocridades. Otros dirán que ya es su hora, que no es un director ganador, que rompe los moldes y se bufa del protocolo.

Pero Mesa, fiel a Mesa, no se va del todo. Si le llegan las riendas del Clásico, va a hacer una esprintada de las suyas, y así contra los colchones, va a coger esa bola.