Alazanes pierden su invicto ante Zulia

Efectivamente, fueron Wilfredo Boscán, un «exgrandesligas» que espera contrato triple A en Atlanta, y el villaclareño Freddy Asiel Álvarez, quienes abrieron el desafío entre las Águilas del Zulia y los Alazanes de Granma. Boscán llegó al quinto episodio, Asiel solo sacó un out en la entrada inicial.

El diestro de Sierra Morena toleró cinco imparables y dos carreras limpias en un pestañazo. Un abridor en Series del Caribe no duraba tan poco en el box, desde que en 2007 Justin Lehr, de los Naranjeros de Hermosillo, sacó un out ante los Tigres de Aragua y permitió seis anotaciones. Para suerte de Freddy Asiel, en la segunda entrada el segunda base Carlos Benítez disparó bambinazo con dos en circulación y empataba el choque. El «bigleaguer» Boscán no se lo podía creer, y Asiel al menos se quitaba de encima otra derrota en estos torneos.

Benitez le quitó la derrota a Freddy Asiel, con un jonrón que impulsó tres. (Foto: Ricardo López Hevia/Periódico Granma)

Pero no duró mucho el abrazo, ya en la cuarta entrada los venezolanos empezaban a tomar vuelo, cada inning más alto. Al cienfueguero Noelvis Entenza, que vino al rescate de Asiel y quien finalmente cargó la derrota, le hicieron tres carreras, con destaque ofensivo para Freddy Galviz (4-3). Ningún relevista que pasó por la lomita de los Alazanes cumplió su rol con decencia: ni Yoelkis Cruz ni César García ni Leandro Martínez.

Mientras en el box contrario, Wilfredo Ledezma (pitcher ganador) se daba gusto dominando a los bateadores cubanos, excepto en el séptimo episodio cuando los «caballos» congestionaron las bases, pero tanto Yunior Paumier, como Alexander Ayala se tomaron un ponche a la hora buena. También sigue preocupante la sequía de Alfredo Despaigne, no digo ya de jonrones, sino de jits.

Las Águilas alzaron vuelo, y se remontaron hasta las ocho carreras. (Foto: Ricardo López Hevia/Periódico Granma)

Con el score de 7 a 3, y el partido visto para sentencia, Galviz puso la guinda del pastel, impulsando la octava carrera aguilucha, que sello números finales en el octavo inning. Martí dejó que el cerrador José Angel García estirara los brazos en el noveno.

Con este resultado, los Alazanes no solo perdieron el invicto, sino que los más ganadores de este torneo, los Tigres del Licey, se despidieron de esta edición, pues ya no tienen opciones de pasar a la semifinal. Los Criollos de Caguas serán cuartos, y quedarán por definirse los puestos del 1 al 3 en la última jornada, donde Cuba será visitadora frente al local invicto, Águilas de Mexicali. Está anunciado Vladimir Baños, y México informó que tal vez jugaría con la banca.

Anotación por entradas: