Moldear un país, también con manos de mujer

¡Tremendo valor el de las mujeres que se lanzaron a la conquista de derechos laborales y civiles a principios del siglo xx! Igual de imponentes lucieron las féminas que hicieron historia tiempo atrás, para servirles de referentes, y nada tienen que envidiarles todas las que mantienen la lucha hoy, conscientes de que hemos avanzado muchísimo, pero queda un mundo por delante.

Que lance la primera piedra quien considere exagerada la batalla, nunca contra los hombres, sino contra los prejuicios, las apariencias, la violencia, el patriarcado, la discriminación, el machismo y otros adversarios, tan dañinos como ridículos, que no sucumben ante la modernidad de los tiempos.

Las trabajadoras de Cuba celebraron el primer Día Internacional de la Mujer en 1931, dos décadas después de que comenzara a festejarlo parte del Viejo Continente y 44 años antes de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo promulgara como una fecha oficial. En 1960 la Federación de Mujeres Cubanas se convirtió en un faro de empoderamiento femenino, y en la actualidad, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres ratifica la voluntad del Estado y el Gobierno cubanos de consolidar la equidad de género en el país.

(Ilustración: Alfredo Martirena)

Sin embargo, las mismas mujeres que gozan de igual salario que los hombres en puestos de trabajo similares, representan mayoría en disímiles ramas profesionales, pilotean aviones de combate o conforman un pelotón de macheteras sin que nadie se escandalice, se desempeñan en los más altos cargos del Gobierno o lideran investigaciones científicas de máxima prioridad, muchas veces están privadas de derechos elementales en el interior de sus propios hogares

¿Cuántas de ellas se enfrentan cada tarde al campo minado de la sala, la montaña de ropa sucia, el volcán del fregadero, el colchón de hojas secas en el patio, la lista de tareas escolares, las necesidades de un abuelo que ya no puede cuidar de sí mismo y las exigencias de varios convivientes que no ven más allá de su propio cansancio?

¿Cuántas se resignan a que sus parejas o familiares determinen cuándo serán madres, cuántos hijos tendrán e, incluso, qué método anticonceptivo usarán?

¿Cuántas viven sometidas a la violencia, más o menos sutil, en el entorno familiar?

¿Cuántas ni siquiera pueden asumirse como mujeres en público?

Sobre muchas zonas opacas pone su luz el proyecto de ley del Código de las Familias. Desde los primeros artículos, la norma jurídica apela a principios de afecto, amor, consideración, solidaridad, fraternidad, coparticipación, cooperación, responsabilidad, respeto mutuo, búsqueda de la felicidad, igualdad y no discriminación.

Entre los derechos de las personas en el ámbito familiar, el texto reconoce la igualdad plena entre mujeres y hombres, la distribución equitativa del tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidado entre todos los miembros de la familia, el desarrollo pleno de los derechos sexuales y reproductivos, y el acceso a información científica sobre sexualidad, salud sexual y planificación familiar, sin distinciones de sexo, género, orientación sexual e identidad de género, situación de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal; la protección a la maternidad y la paternidad, y la promoción de su desarrollo responsable, así como la vida familiar libre de discriminación y violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Entre las novedades del documento sobresale la obligación legal de dar alimentos durante el embarazo a favor del concebido, sin que ello constituya una prueba de filiación, y sin posibilidad de exigir reembolso en caso de que se interrumpa la gestación.

Asimismo, mujeres antes privadas de ejercer la maternidad encontrarían nuevas posibilidades a través de la adopción, la reproducción humana asistida y la gestación solidaria.

Varios conceptos novedosos allanan el camino de la igualdad de género en los entornos sociofamiliares. Por ejemplo, la coparentalidad, entendida como la participación activa, equitativa y permanente de madres y padres en la crianza y la educación de los hijos, aunque vivan juntos o separados. Similar impacto causa el fomento de la guarda y el cuidado compartidos, que con demasiada frecuencia caen sobre los hombros maternos.

La sustitución de la patria potestad por la responsabilidad parental y la posibilidad de establecer un orden distinto para los apellidos de los hijos abren nuevas opciones de modelos de familia que no giran sobre un eje único y masculino.

Por otro lado, la valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado, y su compensación en caso de divorcio, unido a la pensión de alimentos al excónyuge en situación de vulnerabilidad y el derecho real de habitación respecto a la vivienda en que residieron los cónyuges, benefician a muchísimas mujeres, pues la mayoría de las veces son quienes quedan en desventaja.

Pecaríamos de ingenuos si esperamos que el reconocimiento de estas y otras prerrogativas en el Código de las Familias resuelva el problema; pero resulta una victoria que no deberíamos dejarnos quitar. Habría que extenderla al resto de las ramas jurídicas, calar todas las instituciones de la sociedad y sensibilizar la conciencia ciudadana, no con formalismo y condescendencia, sino con la valentía, resiliencia y sororidad que no caben en cinco letras.