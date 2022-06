Mi padre es como un gigante noble de ojos verdes. Su cuerpo esbelto y joven parecía una montaña que crecía frente a mí, un Kilimanjaro sin nieve. Cuando crecí, sus hombros comenzaron a ceder ante los embates del tiempo, pero otra estatura, incorpórea, lo convirtió en mi héroe favorito.

No lleva capa, como los protagonistas de las películas de Marvel, ni tiene otro superpoder que no sea el de la honradez. Mi padre no me ha podido dar mucho y, al mismo tiempo, me ha legado tanto.

Siempre lo recuerdo en su bicicleta, con el pelo negrísimo, recorriendo kilómetros en los años 90. Lo veo llegando cansado del campo, en su doble jornada, para poner un plato de comida en la mesa. Se me aparece entre el humo, logrando que ardiera el improvisado fogón de leña, tras pasar horas cortando aroma en cualquier monte.

Mi padre siempre ha sido un soñador que ha apostado por el mejoramiento humano, y esa fe en la utilidad de la virtud también me corre por las venas como una herencia autosómica dominante.

Mi padre muy pocas veces me ha regañado. Me corrige con el silencio. No hay dolor más grande que el de saber que le he fallado. Mi padre es también el padre de un niño especial que adora. Cada día viste y le pone los zapatos a un pequeño de 24 años con un cromosoma de más.

Mi padre es feliz cuando somos felices. Pide poco y lo da todo. Se levanta temprano para ayudarme, languidece cuando lo más mínimo nos daña.

Mi padre explota en alegría cuando una niña, con dos lunas verdes en el rostro, le dice «abuelitingo» y lo lleva a buscar a los «pollitines».

Nadie podrá verlo como lo ven mis ojos. Conozco cada una de sus angustias y puedo adivinar de lejos hasta sus alegrías.

Mi padre merece tanto. La vida debería premiarlo con un batallón de nuevas sonrisas y millones de toneladas de abrazos.

No existe unidad de medida que exprese en el punto exacto el amor que le profeso. Nos une la sangre y el apego a la tierra que nos vio nacer.

Mi padre es un hombre inmenso. Solo me basta su abrazo para tener la certeza de que en los tiempos duros siempre se puede vencer.