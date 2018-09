«El que más riquezas crea es a quien más hay que pagarle»

Tal cual sucede con el grueso de los sectores económicos en la isla, el sector turístico también afronta dificultades y carencias que, amén de esfuerzos humanos, no solo desaceleran las potencialidades de la industria del ocio en un país cuyos ingresos dependen de ello en gran medida, sino que además inciden negativamente en el salario de sus trabajadores, la productividad, la calidad de los servicios y los resultados planificados.

La conferencia provincial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo (SNTHT), celebrada este viernes en el salón Cubanacán del hotel La Granjita, en Santa Clara, transcurrió como espacio «sin ataduras ni obligaciones de apoyar lo que no se cree», como enfatizara Víctor Manuel Lemagne Sánchez, su secretario general.

«A pesar de lo que algunos suponen falsamente, este no es un sector de abundancia plena ni constituye fuente de enriquecimiento para quienes allí laboran. Se trabaja muy duro y no siempre en las mejores condiciones, por lo que el sentido de pertenencia y el compromiso de los más de 2030 trabajadores estatales y los 453 cuentapropistas que tenemos afiliados al sindicato villaclareño, no solo hacen girar esta maquinaria enorme; les debemos respuestas oportunas en el momento en que las necesiten, pues toda la riqueza que crea el turismo depende de quienes están en la base, brindando el servicio», alegó.

De acuerdo al secretario general del SNTHT, para el 2019 no se prevé la compra de nuevos vehículos para Transtur por falta de liquidez financiera. «Por tal motivo no se justifica que se continúen haciendo planes que incluyen un parque motor que no existe», afirmó. (Foto tomada de Internet)

El tema salarial ocupó el punto álgido en la agenda de intervenciones, que se extendieron durante casi cuatro horas. Osmel Rodríguez, secretario del sindicato de Transtur en la provincia, manifestó que la implementación del sistema de pago por resultados se ha convertido en una espada de Damocles que pende, como amenaza y obstáculo, sobre los obreros.

«Desde finales del 2017 presentamos muchos problemas por esta causa, ya que si no entran más vehículos no podemos aumentar los viajes, y de esa productividad depende la remuneración. Pero comenzamos el 2018 con un plan que también incluyó esos carros que no tenemos, nos quejamos, presentamos a principios de marzo un plan modificado, y hasta ahora continuamos en la misma situación. Lo único que hemos logrado, como consecuencia de otras decisiones internas, es que se nos pague en tiempo, aunque la remuneración no se compara con el esfuerzo. Sin embargo, durante el primer semestre del año pudimos sobrecumplir el plan, cosa que en las actuales condiciones difícilmente se repita».

Sobre esfuerzos mal recompensados también disertó Fernando Macilla, del sindicato de la Empresa Extrahotelera Palmares S.A.

«En cinco años logramos duplicar los ingresos, de 5 millones de CUC a más de 10. Solo en los pasados meses de julio y agosto aportamos más de un millón y medio en moneda libremente convertible, y estamos en condiciones de concluir el año refrendando esa misma cifra.

«Las instalaciones han incrementado exponencialmente sus estándares de calidad, confort y buen servicio, pues estamos conscientes de que solo así mantendremos este ritmo de productividad y aceptación pública. No obstante, nuestros trabajadores no perciben reciprocidad en su economía, ya que fueron ellos los que participaron sin descanso en las faenas constructivas para entregar las obras en el tiempo previsto, y son ellos los que cada día le ponen el corazón al servicio. Pero nada cambia con el salario, y esas fallas en la equidad generan descontento».

Ante estas y otras intervenciones similares, el secretario general del SNTHT contestó que «no puede ser que el capital humano redoble esfuerzos, que el país apruebe y ejecute inversiones, y que los trabajadores no puedan disfrutar del patrimonio que ellos mismos ayudaron a crear. Si esos colectivos sobrecumplen, lo mínimo que se espera es que la dirección empresarial modifique las fórmulas y busque otras alternativas para hacer valer el sistema de pago por resultados.

«En Villa Clara no se corresponde la cuantía de los cambios, por causa de los procesos inversionistas, con el salario percibido, tal y como sí pudimos comprobar que sucede en Cienfuegos y Santiago de Cuba, por citar ejemplos. A este asunto no hay que darle demasiadas vueltas: el que más riquezas crea es a quien más hay que pagarle».

Ernesto García Ramos, representante de los trabajadores no estatales del Centro, también expuso las inconformidades de los afiliados del sector privado, quienes califican de «morosas y deficientemente explicadas» las modificaciones de la nueva política para el trabajo por cuenta propia.

El 2018 ha sido un año especialmente difícil para los hostaleros debido a la baja ocupación de turismo internacional. (Foto: Hostal D´Cordero, tomada de Internet)

«Los análisis demoraron nueve meses, y luego de que se publicaran en la gaceta oficial e iniciaran los seminarios de preparación, nos hemos percatado de que algunos de los ministerios clave para la actividad fueron muy mal capacitados para ofrecer aclaraciones a las dudas que surgieron. Ocurrió con el Ministerio de Trabajo, con Salud Pública, Planificación Física y también con el Banco. Por suerte, el vínculo con el Mintur siempre ha fluido sin percances, pero a estas alturas, tal y como valoramos el contexto, ya eso resulta una excepción entre los organismos rectores del trabajo por cuenta propia asociados con nosotros.

«Son esas las situaciones que desaniman a los afiliados y generan apatía. El 2018 ha sido un año difícil para el sector no estatal por causa de los bajos niveles de ocupación del turismo internacional, pero aún así, no mermó la cifra de afilados y las personas no se dejan convencer por el abatimiento. Pero cuesta demasiado trabajo que nos ofrezcan respuestas. Por tal motivo hemos redoblado el trabajo político y podemos asegurar que el compromiso existe, pero tiene que ser recíproco».

La delegada del Ministerio de Turismo en Villa Clara, Regla Dayami Armenteros Mesa, reconoció ante los representantes de las 70 secciones sindicales del Mintur en el territorio, que «de un tiempo a la fecha se ha evidenciado un retroceso en el trabajo sindical de base, a nivel municipal y de provincia, y eso no tiene nada que ver con el masa obrera, sino con los cuadros dirigentes. Sin embargo, nuestro sector posee el privilegio y la responsabilidad de ser uno de los motores protagonistas de la economía nacional, al suplir en gran parte las necesidades de ingresos en divisas al país.



En los trabajadores del Mintur recae la responsabildad por la calidad del servicio, por lo que el ministerio ha de redoblar esfuerzos por mantener la estabilidad de su fuerza laboral. (Foto: Ramón Barreras/archivo de Vanguardia) «Las políticas del Mintur han de funcionar como un mecanismo perfectamente ensamblado, pues resultaría imposible proyectar y hacer sin la participación de prácticamente todos los demás ministerios, y de la misma manera en que impulsamos e involucramos, se precisa de apoyo y cohesión para que fluyan las quejas, pero también las soluciones».

En la clausura de la conferencia, celebrada bajo el lema «Por un turismo eficiente, profesional y muy cubano», el secretario general del SNTHT felicitó una vez más a los afiliados tanto por la pronta recuperación de las instalaciones hoteleras tras el paso del huracán Irma, como por la indiscutible ejemplaridad de FitCuba 2018, acontecida el pasado mes de mayo en Cayo Santa María.

«En estos momentos ya se explotan en el país 69 000 habitaciones, número que se incrementará en los próximos años. Bajo esa certeza debemos elevar los estándares y la calidad, pues sin esos requisitos no hay repitencia posible. Los llamamos a que mantengan una actuación proactiva, a que puedan detectar los problemas y adecuar las soluciones a las características y necesidades de sus afiliados.

«Hoy, la batalla del SNTHT se concentra en preservar a nuestros trabajadores, para que no quede nadie interrupto ni disponible. Ustedes son el mayor tesoro y la garantía de este sindicato».