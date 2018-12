Puestas en vigor modificaciones del trabajo por cuenta propia

Las nuevas medidas para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia (TCP), publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria no. 35, del pasado 15 de julio, fueron puestas en vigor en todo el país este 7 de diciembre.

Según Yunia Abreu Torres, subdirectora de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, los cuentapropistas cuentan con 90 días para efectuar la reinscripción de sus patentes. «El día 7 de marzo de 2019, quien no haya realizado esta gestión será dado de baja y no podrá ejecutar la actividad que anteriormente ejercía. Las direcciones municipales de trabajo son las encargadas de realizar las citaciones a los trabajadores por cuenta propia para que efectúen la reinscripción en el plazo señalado».

En este sentido, se priorizarán en un primer momento las personas que hasta la fecha contaban con más de una patente, luego quienes ejercían alguna de las 96 actividades que quedan reagrupadas en 28, y los que ejercen alguna de las labores que cambian su nombre. Mientras, quienes estén interesados en hacer una nueva inscripción pueden acercarse a su Dirección Municipal de Trabajo en el momento que deseen.

Como parte de estas nuevas medidas se reanudará el otorgamiento a 26 de las 27 licencias que estaban congeladas hasta la fecha. Solo quedará sin abrir, hasta el momento, la de programador de equipos de cómputo. Además, aparecen cuatro nuevas figuras del trabajo por cuenta propia: servicios gastronómicos y restaurantes, servicios de bar y recreación, panadero-dulcero y arrendador de medios de transporte.

A partir de las inquietudes del sector cuentapropista, se efectuaron modificaciones a estas nuevas reglas para el ejercicio del TCP. Las variaciones publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria no. 77 se han puesto en vigor también este 7 de diciembre.

Entre ellas se elimina la restricción a una sola patente a tono con lo establecido en el Código de Trabajo acerca del pluriempleo. No obstante, las actividades que se ejerzan deben cumplir con lo regulado de una manera lógica, sin que una labor interfiera en otra en el espacio de tiempo.

También, se elimina el límite de 50 capacidades en las actividades en que estaba dispuesto (servicio de restaurantes y cafeterías, y bar y recreación). Se incorpora la posibilidad de unificar dos de estas actividades en un mismo local. Las capacidades estarán en correspondencia con el tamaño de cada establecimiento. Mientras, en la actividad de panadero-dulcero se precisa en la nueva norma jurídica la posibilidad de la venta de bebidas no alcohólicas.

Otra medida puesta en práctica a partir de este proceso resulta la habilitación de cuentas bancarias fiscales. Por el momento, la apertura de esta herramienta de control financiero es obligatoria en Villa Clara para las licencias de servicio gastronómico en cafetería, servicio gastronómico en restaurante, bar y recreación, servicios constructivos y arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios.

Existen dos modificaciones asociadas a las cuentas fiscales que quedan establecidas en la Resolución 904 del Ministerio de Finanzas y Precios, del 5 de diciembre del 2018. Con respecto al saldo mínimo a depositar, este disminuye de tres a dos cuotas mensuales del contribuyente. La otra medida incrementa de 20 % hasta un 35 % del fondo de efectivo para pagos menores o imprevistos que el contribuyente no está obligado a depositar en la cuenta bancaria fiscal.

Según la Resolución 904 del Ministerio de Finanzas y Precios, del 5 de diciembre del 2018: «a partir de que la ONAT realice el proceso de notificación, los contribuyentes disponen de un término de 30 días naturales para abrir o reconocer la cuenta bancaria fiscal, así como de un término de 90 días naturales para cubrir el saldo mínimo exigido».

Juana Morales Ferrer, subdirectora comercial del Banco Popular de Ahorro (BPA), aclara que «la cuenta bancaria fiscal puede ser abierta en cualquier oficina de nuestro sistema bancario. Hasta el momento no hay muchas notificaciones sobre la apertura en cada una de nuestras sedes; no obstante, existen estrategias en caso de que alguna de las oficinas no dé abasto por el volumen de solicitudes que se puedan presentar».

Las actuales modificaciones están en consonancia con un proceso de perfeccionamiento de este sector que tiene sus antecedentes en la ampliación del TCP a partir de octubre de 2010 y las modificaciones realizadas tanto en 2011 como en 2013. En los últimos ocho años, esta forma de empleo ha tenido un sostenido crecimiento en nuestra provincia y en el país.