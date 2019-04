Una escuela que enamora

Era el sueño de Fidel. Ya es una realidad. En el país existen tres escuelas para niños con discapacidades físico-motoras. La primera, Solidaridad con Panamá, fue fundada por él mismo el 31 de diciembre de 1989. Las restantes se crearon este año. Una en Santiago de Cuba, y se nombra Amistad Cuba-Vietnam. Abrió sus puertas el pasado 18 de enero y fue unaigurada hoy martes para infantes de la región oriental. La tercera se ubica en Santa Clara y lleva el nombre de la benefactora de la ciudad: Marta Abreu.

Aquí se recibirán por el momento a 89 niñas y niños, 48 serán internos. Pero la escuela tiene posibilidades de matrícula para 120 alumnos.

El pasado lunes 22 de abril la escuela Marta Abreu recibió a sus primeros alumnos con discapacidad físico-motora.

(Foto: Carlos Rodríguez Torres)

La máster Xiomara Perdomo Rodríguez será la directora del centro villaclareño. Para ella ha sido una gran satisfacción tener dicha responsabilidad, ya que ha sufrido en carne propia las dificultades de un discapacitado por tener un hermano con esa condición.

«Aquí recibiremos alumnos de las cinco provincias centrales, desde Cienfuegos hasta Camagüey, con el objetivo principal de devolverlos en el plazo más breve posible a la enseñanza general, luego de que logren la máxima rehabilitación física posible y su estabilidad psicológica», dice.

Los retos

Nerelys Darias Hernández es la madre de Isiris Suárez Darias, una de las alumnas que cursará el séptimo grado. Para ambas la escuela está superbuena, todo muy bonito. «Vivimos en la carretera a Sagua y la niña va a dar los viajes diarios. La recogen frente a la secundaria Ricardo Zenón. Durante los días de familiarización ha sido así y todo ha fluido muy bien», explica Nerelys.

Isiris padece de una hemiplejia izquierda. Al nacer le dio una isquemia cerebral por demora en el parto. Quiere estudiar Medicina Veterinaria. Para ella estar en esta escuela es una gran alegría. Le gustan mucho los animales y sabe que aquí podrá rehabilitarse y cumplir sus aspiraciones.

Isiris Suárez Darias junto a su mamá Nerelys Darias Hernández disfrutan de las bondades de la escuela. (Foto: Carlos Rodríguez Torres)

Emérita Urquía Díaz, la abuela de esta adolescente, considera que el centro es la maravilla del mundo, «el palacio para los niños que tienen discapacidades físico-motoras», afirma, y agrega que en las escuelas normales tienen impedimentos para asistir a las clases de Educación Física pero en esta oportunidad no será así.

Las condiciones del claustro



Profesionales con una alta calificación, con experiencia en esta tarea y que han sido seleccionados en diferentes centros de enseñanza de la provincia, integrarán el claustro de la «Marta Abreu».

Estará compuesto por maestros, profesores de secundaria básica, Computación y Educación Física, además de contar con especialistas en Logopedia, rehabilitadores, sicopedagogos y bibliotecarias, entre otros.

(Foto: Carlos Rodríguez Torres)

Dunetsy Machado Hernández, por ejemplo, será profesora de Educación Artística y guía de un grupo de séptimo grado. «Pienso lograr su rehabilitación para la vida. En el arte pretendo formarlos y lograr una cultura general integral en ellos. Los locales están muy bien preparados.

«Como trabajadora del centro veo que las condiciones son apropiadas. Lo he sufrido en carne propia con mi hermana. He tenido esa experiencia y me pongo en el corazón de sus padres que, gracias a la Revolución, tienen una escuela como esta para la educación de estos niños».

Milvia León Hurtado, especialista en Terapia Ocupacional Educativa, dice: «Mis aspiraciones son que aprendan en su desenvolvimiento en la vida diaria. Que sean niños independientes y aprendan habilidades manuales como vestirse, desvestirse, tender la cama, utilizar el mobiliario en el comedor y los cubiertos, peinarse, el aseo personal para que no tengan que depender de nadie».

Para ella el acondicionamiento del centro es muy bueno. Todo acaba de empezar, faltan solo detalles pero todo va a funcionar bien.

Lorisley Barceló Ruiz, la madre de Evian Jesús Blen Barceló, de cuarto grado, opina que la escuela es maravillosa. «Todo está muy bien organizado. Somos de Corralillo y confío en el personal que va a atender a mi hijo. Será un cambio difícil pero se va a internar, para que sea independiente y se convierta en un ser útil en la vida, pues quiere estudiar Enfermería.»

Sobre la atención estomatológica

Una peculiaridad del centro será contar permanentemente con un sillón de Estomatología. La doctora Katileidys Madero Méndez y su auxiliar, la licenciada Yudelkys Ortega Mesa se encargarán de hacerlo funcionar.

La atención estomatológica estará disponible para todos los alumnos y trabajadores del centro. (Foto: Osmaira González Consuegra)

«Primeramente haremos un examen general para realizar una dispensarización. Pueden existir niños sanos con riesgos, enfermos o discapacitados. Este examen nos permitirá conocer mejor el universo de los pacientes y así planificar las consultas por aulas y grados. Además, realizaremos actividades de prevención, ortodoncia y perodoncia. Estos niños padecen discapacidades físico-motoras asociadas a enfermedades que son síndromes poco frecuentes. Se necesita toda una información de sus patologías, por ejemplo, si tienen antecedentes de hemorragia. En todos los casos el padre o la madre debe estar en contacto directo con el personal de salud», explica la doctora.

Los servicios estomatológicos se le van a prestar a todo el universo educacional, tanto interno como seminterno. También los recibirá el personal de educación y de servicio, de acuerdo con los convenios de trabajo entre Salud y Educación.

La imprescindible rehabilitación

Alejandro García Cuba, médico fisiatra, es el especialista en Rehabilitación físico-motora del centro escolar. Opina que se cuenta con tecnología de primer mundo como Electroterapia, Magnetismo y Gimnasio terapéutico, con un departamento de Ambulación y la Terapia ocupacional.

«Tendremos seis licenciados en Medicina física y Rehabilitación y seis licenciados en Cultura Física. El horario de atención será de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Las sesiones se realizarán de manera que se logre una armonía entre la docencia y la rehabilitación».

Se contará con un médico general integral y cuatro enfermeras durante el día y dos en horario nocturno para distribuir los medicamentos. Habrá una interconsulta multidisciplinaria.

En caso de que sea necesario se harán coordinaciones con el hospital pediátrico José Luis Miranda y el policlínico Marta Abreu para atender a los infantes que así lo requieran.

Por el amor que se respira entre las aulas, los dormitorios y áreas de rehabilitación puede afirmarse que esta, la «Marta Abreu» transmite al visitante el espíritu benefactor de la mujer que entregó lo mejor de sí por la ciudad de Santa Clara. Es en esencia, una escuela que enamora.