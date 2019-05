Resumen visita Gubernamental a Villa Clara

Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, se refiere a la necesidad de acercar las exportaciones al productor. «En la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas se produce furbina, un producto que presenta problemas para su exportación, por lo que el CBQ necesita apoyarse en otras empresas para llegar a más mercados y adquirir algunos equipos que le permitan ampliar sus renglones productivos.

«Villa Clara tiene potencialidades para incrementar la exportación de miel, carbón, tabaco, oro, sacos de polipropileno, y a su vez, contribuir a la sustitución de importaciones», afirmó Malmierca Díaz.

"Se ha hecho un esfuerzo para garantizar los recursos para los más necesitados" expresó @DiazCanelB en chequeo de la marcha de la implementación de la Política de la Vivienda en #VillaClara, refiriéndose a los subsidios y la necesidad de que estos terminen en tiempo.#SomosCuba pic.twitter.com/ysVp0pKT8v — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) May 16, 2019

Chequea Presidente cubano programa de la Vivienda en Villa Clara

Con la presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, integrantes del Consejo de Ministros y autoridades de la provincia chequean el Programa Provincial de la Vivienda en Villa Clara, como parte de la visita gubernamental al territorio iniciada este miércoles.

«En la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular analizamos que existen problemas que dificultan el Programa de la Vivienda. Este resulta un tema que tenemos la voluntad de resolverlo en el menor tiempo posible. Por estas razones, hemos incluido este asunto en las visitas del Consejo de Ministros a los territorios», expresó Díaz-Canel en la apertura del intercambio.

Entre los retos aún pendientes en la provincia en este tema se encuentran que todavía no se concreta de la mejor manera el apadrinamiento de entidades y empresas para la construcción de viviendas; problemas con elementos prefabricados y áridos, la producción de ladrillos no avanza al ritmo necesario y dos municipios aún no tienen capacidad para ejecutar el plan de una vivienda diaria.

Por su parte, se reconocieron las experiencias de las minindustrias locales de producción de materiales de la construcción de la Empresa Geominera del Centro en Placetas y otros municipios con buenos resultados, así como la experiencia desarrollada por la Empresa Metalconf constatado en la visita a la Villa de los Laureles.

«Hay que trabajar con la perspectiva de incrementar la capacidad constructiva de viviendas para resolver el tema del fondo habitacional en los territorios. Que no existan habitables pendientes es un paso de avance en este tópico, lo cual hay que mantener y resolver los demás pendientes», añadió el mandatario cubano.

Con posterioridad a este encuentro se efectuará la reunión de conclusiones de la segunda visita gubernamental a Villa Clara.

Ministro de la Construcción aboga por buscar alternativas para solucionar los problemas con los techos, debido al déficit de acero, y chequear sistemáticamente la terminación de viviendas #VisitaGubernamentalVillaClara pic.twitter.com/VRawo48zYQ — Vanguardia de Cuba (@VanguardiaCuba) May 16, 2019

