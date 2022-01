Este domingo, caravana de solidaridad y amor contra el bloqueo

Villa Clara será el escenario este domingo 30 de enero de la Caravana de solidaridad y amor, que una vez más unirá en su recorrido a los jóvenes estudiantes y trabajadores, en condena al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba.

Según informó la emisora CMHW, el recorrido será desde la valla con el rótulo Villa Clara con todos, en Carretera Central (banda a Placetas) y Circunvalación, hasta la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara.

La caravana estará encabezada por 60 jóvenes y estudiantes destacados de la provincia.

