Ingreso a la Educación Superior: precisiones necesarias

La pandemia de la COVID-19 aplazó los propósitos personales y profesionales de la mayoría de los cubanos. Con el fin de detener el contagio y evitar la gravedad y muerte de más personas, muchos debieron aguardar en sus hogares por tiempos más seguros, incluidos, por supuesto, los estudiantes de todos los niveles de enseñanza. Casi dos años después, comenzamos a vivir una nueva normalidad matizada por las ansias del retorno a la antigua rutina y por el temor, aún perenne, al virus.

A pesar de los contratiempos, la totalidad de los educandos de duodécimo grado culminó sus estudios preuniversitarios en enero del presente año. No obstante, las incógnitas vinculadas al ingreso a la Educación Superior (ES) permanecen en el pensamiento de los aspirantes y sus familiares.

En entrevista exclusiva para Vanguardia, Heriberto Expósito Santana, director de Ingreso de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), y Hernadith Asley Curbelo Castillo, jefa del Departamento de Educación Preuniversitaria en la Dirección de Educación de Villa Clara, explicaron aspectos que han de tener en cuenta los alumnos que aspiran a matricular en planteles de la ES.



Detalles importantes del proceso

Según refirió Curbelo Castillo, los días 1, 4 y 8 de marzo, un total de 1882 alumnos villaclareños se examinarán en las asignaturas de Matemáticas, Español e Historia de Cuba, respectivamente, para optar por una carrera universitaria.

En aras de motivar el acceso a las casas de altos estudios, el Ministerio de Educación decidió otorgar carreras directas en el curso 2021-2022 a los integrantes de la preselección nacional a las olimpiadas internacionales, así como a los ganadores en concursos internacionales, a medallistas en concursos nacionales y provinciales de conocimientos de asignaturas, a estudiantes pertenecientes a los colegios universitarios y a los tres mejores graduados de la Educación Técnica Profesional (ETP).

Asimismo, para los aprobados en pruebas de aptitud de Periodismo, Relaciones Internacionales y de las seis licenciaturas del Instituto Superior de Arte (ISA), con requisitos especiales, se elimina la necesidad de presentarse a los exámenes de ingreso.

En el caso particular de Villa Clara, 530 jóvenes obtendrán carreras directas por las diferentes variantes de acceso. Además de estos, otros 231 educandos no se examinarán los días señalados: 105 aspiran al Técnico Superior de Ciclo Corto —sin realizar los exámenes de ingreso—, 11 solicitan técnicos medio asociados a Salud Pública y 72 no optaron por estudios superiores.

No obstante, según los datos ofrecidos, de los 2643 graduados de preuniversitario en el territorio, el 95,2 % eligió la ES como continuidad de su preparación. Esta cifra supera la media nacional y la media provincial del pasado período lectivo, precisó Curbelo Castillo.

Sobre la aplicación de las pruebas, el director de Ingreso de la UCLV se refirió a una particularidad del presente curso: «Solo tendrán lugar dos convocatorias, una ordinaria y otra especial; esta última, para quienes, debido a un estado grave de salud u otras razones muy justificadas, no puedan presentarse en el primer llamado». Ello deberá ser tomado muy en cuenta por alumnos, padres y familias en general, responsables todos de la asistencia del estudiante a la primera convocatoria.

Heriberto Expósito Santana recalcó que el proceso de entrada a los centros de altos estudios de la provincia se caracterizará por el rigor y la transparencia.

«Cada actividad del examen será calificada por dos dúos de profesores; en caso de que existan diferencias entre las notas, el jefe de evaluación de la pregunta determinará el resultado con la ayuda de otros docentes. Al sumar las puntuaciones, la Comisión de Ingreso Provincial verifica la nota final de cada estudiante, y solo después esta se registra en el acta. Todo alumno tiene derecho a solicitar una recalificación en caso de considerarla pertinente, y si todavía quedara inconforme, puede pedir que se le muestre su examen», acotó Expósito Santana.





Sobre la preparación



Durante los días 8, 9 y 10 de febrero, los estudiantes de todos los preuniversitarios de la provincia realizaron las comprobaciones nacionales de preparación para el ingreso, conocidas también como exámenes simulacro. La jefa del Departamento de Educación Preuniversitaria explicó que se alcanzó un resultado satisfactorio en las asignaturas de Español e Historia de Cuba; sin embargo, solo un 69 % del estudiantado aprobó Matemáticas (Santa Clara y Corralillo fueron los municipios con resultados más bajos).

Desde mediados de enero y hasta el 28 de febrero, los aspirantes a la ES reciben una preparación intensiva en sus escuelas. «Con este propósito se reforzó un claustro con experiencia en las tres materias evaluadas, el cual recibió una preparación especial por parte de metodólogos nacionales. Se han sistematizado los contenidos con mayores dificultades y también se han diferenciado en dependencia del nivel de cada alumno. Los repasos se diseñaron mediante hojas de trabajo, pruebas de ingreso de años anteriores y guías de ejercicios», destacó Curbelo Castillo.

La asistencia a estas actividades de estudio ha sido alta en la mayoría de los municipios, a excepción de Santa Clara. La jefa del Departamento de Educación Preuniversitaria insiste en la importancia de la preparación adecuada para enfrentar los exámenes de ingreso y en la necesidad de asistir a los repasos en las instituciones educativas.

Otorgamiento de carreras universitarias



Según Heriberto Expósito Santana, el plan de plazas de las diferentes carreras resulta suficiente para todos los estudiantes que participan en el proceso. «Algunos quizás no alcancen la especialidad solicitada como primera opción, pero sí podrán obtener una carrera universitaria o un Técnico Superior de Ciclo Corto», confirmó. Y añadió:

«En total se efectuarán cuatro otorgamientos y sus reofertas. En cada uno, el alumno debe llenar su boleta con las carreras disponibles en el momento —las que restan después de realizados los otorgamientos anteriores—. En caso de no obtener ninguna de las especialidades de su boleta, se le ofrecen aquellas por las cuales pudiera optar.

«En este curso en particular, si en el último otorgamiento aún quedaran carreras para el curso regular diurno, se les asignarán a los estudiantes que las deseen».

Tranquilidad y confianza en los conocimientos adquiridos durante el preuniversitario constituyen las claves para triunfar y arribar a una nueva etapa. Definidos por muchos como la mejor época de la vida, los años de estudios universitarios valdrán, definitivamente, todo el esfuerzo y dedicación de hoy.