Memorias inconclusas del Doctor Yaniel

«El genio se compone del dos por ciento de talento y del noventa y ocho por ciento de perseverante aplicación».

Ludwig van Beethoven

Las personas talentosas me resultan altamente adictivas. Me «engancha» el talento, pero me vence la sencillez. Hablo de la genuina, de la que no se ensaya, del tipo que se reconoce cuando el otro ríe y se sonroja mientras le da vueltas a la pulsera del reloj.

Lo puse en un aprieto. Se me ocurrió preguntarle si era cierto que se graduó de la carrera de Medicina, en el curso 2013-2014, con el promedio más alto del país.

Divaga un poco, como para restarle interés. «A veces la gente exagera», «tuve compañeros muy buenos, con excelentes calificaciones». Al final, no le queda otra salida: «eso dicen en la escuela».

Cinco años después de entrevistarlo por primera vez, Yaniel Castro Torres mantiene el mismo tono de voz, cálido y tranquilo. En aquel momento era un estudiante sobresaliente cuyos artículos científicos aparecían en revistas extranjeras de primer nivel. Hoy es el Dr. Yaniel, residente de segundo año de la especialidad de Cardiología, investigador de primera línea y autor de un estudio sin precedentes en la medicina cubana. En ambas ocasiones llegué a él a través de profesores que lo admiran y saben de su modestia, no por el deseo personal de pescar aplausos.

Sin embargo, su historia no inició el día en que estrenó el uniforme y llegó a las aulas de la Universidad de Ciencias Médicas «Serafín Ruiz de Zárate Ruiz», sino mucho antes, cuando la infancia lo exoneraba de toda preocupación, al menos, de las trascendentes.

—¿Por qué elegiste la Cardiología?

—Al principio solo sabía que me gustaba, que quizás habría un futuro para mí en esa rama de las ciencias médicas, no estaba totalmente seguro del por qué. Luego empecé a involucrarme, a investigar en el Cardiocentro Ernesto Guevara y en el hospital Celestino Hernández Robau. Pasé los seis años de carrera, y en agosto del 2017 debo presentar el examen de la especialidad.

—¿No te resulta agobiante esa mezcla de doctor, residente e investigador?

—La rutina del residente es muy difícil. Acumulas cansancio y le debes demasiadas horas al descanso, pero este es mi sueño. A fin de cuentas, le he dedicado a la Medicina más de la mitad de mi vida.

No exagera. En dos meses cumplirá 28 años, pero solo tenía 10 cuando leyó un artículo —en ese entonces revolucionario— sobre los beneficios de la aspirina en la prevención de afecciones cardiacas. No pudo dejar de pensar en el tema. Hizo una síntesis del trabajo, lo llevó a su escuela y de ese punto hasta llegar a las puertas de los principales centros asistenciales de la provincia, el lapso fue breve.

Estaba en cuarto grado y ya había asentado la ruta de su vida.

TALENTO Y VOLUNTAD

«No existe gran talento sin gran voluntad», dijo Honoré de Balzac, galo ilustre de la literatura universal, y lo confirman quienes perciben al mundo con lente amplio y no desde la finitud de su patria íntima.

En un planeta donde hay más obesos que personas felices, las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la primera causa de muerte a nivel global, con aproximadamente 17 millones de decesos cada año. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea que las ECV son más recurrentes en países con ingresos bajos y medios.

Sin embargo, el Dr. Yaniel Castro Torres propone en su tesis de especialidad una arista inexplorada en Cuba: el desarrollo de nuevos marcadores de arritmias cardiacas en niños y adolescentes de entre nueve y 11 años de edad.

«No hemos encontrado bibliografía que se refiera específicamente a este grupo etario e, internacionalmente, las referencias sobre marcadores de arritmias ventriculares en esa edad pediátrica, son muy aisladas. O sea, se trata de un estudio muy novedoso para la comunidad científica e inédito en Cuba».

—Entonces, cuál sería el propósito de su trabajo de tesis, ¿caracterizar las arritmias o prevenirlas?

— Lo que puede ocasionar una arritmia en niños de esas edades, depende del tipo, la recurrencia o la frecuencia con que le da, si se encuentra relacionada o no con cardiopatías o enfermedades estructurales del corazón, etc. El propósito de nuestro estudio es tratar de predecir la aparición. Es decir, aunque no podemos precisar el momento exacto del debut de la arritmia, sí estaremos en condiciones de asegurar que se desarrollará en el futuro.

«Me explico. Estudiosos han explorado la aparición de las arritmias por varios métodos clínicos, bioquímicos, electrocardiográficos o imagenológicos. Nosotros nos centramos en el electrocardiograma, que nos permite indagar sobre los fenómenos eléctricos del corazón, y además resulta muy accesible y de bajo costo.

«En el corazón se dan condiciones que predisponen a una persona determinada a padecer arritmias, y dichas condiciones se manifiestan en el electrocardiograma a través de distintas ondas o segmentos. Eso es lo que estamos tratando de sacar a la luz: cuáles de las alteraciones en el electrocardiograma pueden ser la base para la predicción de arritmias».

Suman varias las instituciones que apoyan y financian el trabajo de Yaniel, aunque la Universidad Central «Marta Abreu de Las Villas» destaca como la principal. Semejante empeño requiere no solo de abnegación e interés, sino de recursos, un bien bastante esquivo en tiempos de crisis e insolvencias.

«A los niños no solo les estamos realizando electrocardiogramas, sino que también los interrogamos, les hacemos el examen físico, de laboratorio y un ecocardiograma, para valorar el fenómeno desde una perspectiva más integral, y luego comparar los resultados de ese grupo con otro de no hipertensos, incluso, con un tercero, que estará integrado por niños pre-hipertensos, ya que tienen cifras de tensión arterial en los límites.

«Manejamos la hipótesis de que en los pacientes hipertensos o pre-hipertensos los marcadores están alterados, y de ese modo los podremos asociar con otros factores de riesgo típicos de la edad como resultan la obesidad, la hipercolesterolemia y los antecedentes familiares».

Sin embargo, la búsqueda incesante de Yaniel no concluye con su tesis de especialidad. A la par, trabaja en un proyecto que se propone establecer marcadores de arritmias cardiacas durante la fase aguda del infarto agudo del miocardio.

Más allá del propósito predictivo, el objetivo fundamental radica en identificar a los pacientes más vulnerables y con mayores riesgos de desarrollar estas arritmias, causa frecuente de muerte súbita cardiaca. Se trata, por tanto, de diseñar otros marcadores que, unidos a los ya existentes, favorezcan la estratificación de riesgos de esos pacientes.

Precisamente este tema lo llevó a participar en el II Simposio Nacional y I Convención Iberoamericana de Muerte Súbita Cardiovascular, celebrados entre el seis y el nueve de diciembre, en el Palacio de las Convenciones. Además de inscribirse en el curso de reanimación en el hospital Hermanos Ameijeiras, envió un trabajo al Concurso internacional por el premio «Profesor Néstor Acosta Tieles in Memóriam». Entre varias decenas de estudios inéditos de reconocidos expertos de Iberoamérica, el de Yaniel, en coautoría con los doctores Raimundo Carmona Puerta y Nabeel Yar Khan, ambos especialistas, obtuvo el único premio, elegido por un jurado de excelencia.

Nunca antes un residente había obtenido semejante reconocimiento en este tipo de eventos.

«El trabajo causó un gran impacto, pues aborda el desarrollo de nuevos predictores de las líneas ventriculares malignas durante la fase aguda del infarto agudo del miocardio. La muerte súbita es un tema muy abordado dentro de la Medicina, ya que la estudian varias especialidades, no solo la Cardiología, sino la Medicina Interna, la Anestesia, los intensivistas, los médicos de familia y los pediatras.

«Me siento muy honrado, creo que he tenido suerte».

—¿Crees en la suerte?

—Creo en la fuerza de voluntad y en los deseos de crecer. Creo en la superación permanente y en el trabajo. El que elige esta carrera sabe que lo más importante es ayudar al necesitado, y aunque me guste más la parte investigativa que la asistencial, reconozco que una complementa a la otra.

Yaniel se graduó en el curso 2013-2014 como el estudiante más integral de la carrera de Medicina. (Foto: Archivo de Vanguardia)

El tema de la realización profesional surge, inevitablemente.

«Cuando pienso en lo que realmente significa realizarse en una profesión como la Medicina, valoro lo que he hecho y lo que me falta por lograr. Me haría falta otra vida para aprender e investigar. El campo de la Medicina y, en especial, el de la Cardiología, están en constante renovación, por ello me impongo la actualización como meta cotidiana. Sin embargo, resulta muy complejo.

«La conectividad a Internet es un problema real que enfrentan los cubanos, sobre todo, en el área científica. Voy a Ciencias Médicas casi todos los días, lo mismo cuando termino de trabajar o después de las guardias. Necesito descargar los últimos artículos, chequear por dónde van las tendencias internacionales sobre el tema, y, por X o por Y, no siempre me puedo conectar. Pero no me quejo, tengo la fortuna de hacer algo que me hace útil y feliz. ¡Soy un veterano de esas batallas!».

«HONRAR, HONRA»

Hace más de tres meses que el «Pille» —así lo llaman sus amigos— no tiene tiempo para jugar fútbol. En esta ocasión olvidé preguntarle si aún toca la guitarra, pues estuvimos conversando sobre sus guardias, las cosas de los cubanos, lo mucho que podríamos mejorar….

Es sábado y hace calor, falta media hora para el mediodía, pero lleva en los ojos ese enrojecimiento inconfundible de quien necesita dormir.

Le digo, en broma, que si demoro cinco años más en entrevistarlo ya será el director del Cardiocentro. Nuevamente le da vueltas a la pulsera de su reloj. Tímido y cansado, me sonríe.

Nos despedimos en la calle Céspedes. Vamos en sentido contrario. Es sábado y hace calor, aunque fluye un caudal humano hacia el parque Vidal y el Boulevard.

Yaniel pasa como uno más, con los mismos problemas y los mismos chistes, pero hace mucho que trascendió la línea de lo común.