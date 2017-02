Sesionará Asamblea Provincial el 25 de febrero

Convocatoria

Alberto López Díaz y Esperanza González Barceló, presidente y vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Villa Clara. (Foto: Tomada de CMHW)

De acuerdo con lo previsto en el Artículo No. 9, inciso a, del Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, Convoco, en el ejercicio de las facultades que me están atribuidas, a la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Villa Clara en su XI Período Mandato, para el día 25 de febrero de 2017, «Año 59 de la Revolución», a las 9:00 a.m. en la sede de la propia Asamblea Provincial.

La agenda contempla los siguientes asuntos: liquidación del Presupuesto del año 2016, rendición de cuenta del Consejo de la Administración Provincial sobre su gestión durante el 2016, análisis sobre el comportamiento de la cultura física y el deporte como medio para elevar la calidad de vida, la educación y la formación integral de los ciudadanos, entre otros asuntos.

Dada en la ciudad de Santa Clara, a los 15 días del mes de febrero de 2017. «Año del 59 de la Revolución».

Alberto López Díaz

Presidente Asamblea Provincial

Poder Popular Villa Clara