Hacer, pero hacer con calidad

«Debemos evaluar el impacto en las personas de todo lo que hacemos. Determinar si logramos o no transformar el entorno, saber si resolvimos o no el problema. No se trata solo de hacer, sino de hacer las cosas con calidad», afirmó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante una reunión de trabajo que evaluó la gestión gubernamental del territorio.

Con la presencia de Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Villa Clara; Alberto López Díaz, presidente provincial del Poder Popular, y otros dirigentes políticos y gubernamentales del territorio, se analizaron los retos a asumir en el proceso electoral que el país vive. Presentes, además, estuvieron Ana María Mari Machado, vicepresidenta del Poder Popular en Cuba, y varios viceministros y dirigentes nacionales.

De manera crítica e inquisitiva, Lazo Hernández se interesó por cada uno de los asuntos presentados en el informe con el ánimo de revelar los problemas, sus causas y sus posibles soluciones: «Sabemos que aquí en Villa Clara hay capacidad para resolver esas dificultades. Estoy convencido de ello, pero ponemos el dedo en la llaga para que se haga, y bien».

Como parte del recorrido, Esteban Lazo dialogó con los jóvenes en el Complejo Gastronómico Vista Hermosa. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Las deficiencias relacionadas con la planificación y el uso del presupuesto fueron expuestas en el informe y debatidas exhaustivamente por los participantes. Quedó demostrado cómo se dilapidan recursos financieros que el Estado pone a disposición del mejoramiento de la calidad de vida del pueblo y los incumplimientos de las empresas al presupuesto estatal.

El crecimiento de las utilidades en 46 empresas fue evaluado de desmedido, en tanto otras cinco disminuyeron las utilidades previstas y dos concluyeron con pérdidas al cierre del primer cuatrimestre del año. Fueron incumplidos 38 renglones de producción física; de los cuales nueve sustituyen importaciones. De igual manera, se ventiló el asunto de las cuentas por cobrar y pagar, cuyos atrasos provocan afectaciones al presupuesto estatal, al salario de los trabajadores y propician el descontrol.

Al respecto, el miembro del Buró Político afirmó: «La economía es el corazón de la Revolución. No podremos resolver asuntos medulares del país, como el del salario, si no solucionamos los problemas de la economía».

La complicada situación tecnológica del Combinado Lácteo de Santa Clara también fue puesta sobre el tapete. Al respecto Lima Corzo explicó cómo allí el nivel de obsolescencia y deterioro es tan alto que no se puede esperar por un programa de desarrollo a mediano plazo: «Se pierde dinero, se pierde leche y, lo más importante, provoca enorme disgusto en el pueblo. Es urgente hallarle una solución».

El proceso de rendición de cuentas fue objeto de un análisis detallado. Tres empresas del territorio —Eléctrica, Acueducto y Alcantarillado, y Comunales—, tuvieron que explicar los porqués de tantos planteamientos sin resolver. La Eléctrica tiene pendientes 1391 reclamos; Acueducto y Alcantarillado, 1252, mientras Comunales acumula cifras semejantes.

Lima Corzo exigió a los tres organismos, como al resto de las entidades de Villa Clara, llegar al 8 de octubre —aniversario 50 de la caída del Che en Bolivia— con los planteamientos resueltos.

El presidente de la Asamblea Nacional, acompañado por las principales autoridades políticas y gubernamentales de Villa Clara, recorre las áreas de la plaza recreativa cultural Sandino, sede de las actividades de inicio del verano 2017. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular criticó a los dirigentes que creen estar por encima del pueblo: «Están equivocados. Como cuadros del Estado, todos tenemos la obligación de responder ante nuestra ciudadanía». Y al evaluarse el trabajo de los Consejos Populares como estructura medular en el funcionamiento del sistema de gobierno, afirmó: «Hay que fortalecerlos».De igual manera, pidió continuar perfeccionando el trabajo comunitario integrado y las iniciativas de desarrollo local por los beneficios que brinda al pueblo.

No faltaron en el diálogo las maneras de asumir desde el Poder Popular el proceso eleccionario que desarrolla el país, y cómo la unidad, al lado de la Revolución, resultará siempre el mejor antídoto para enfrentar los planes del imperialismo y la subversión dentro y fuera de Cuba.

Durante el encuentro Esteban Lazo recibió la explicación del programa Villa Clara con todos y de la campaña comunicativa gubernamental. De similar manera fue informado del recorrido que hace la Réplica de la boina del Che por centros y consejos populares.

Finalmente, el presidente del Gobierno cubano pidió un esfuerzo adicional en el segundo semestre del año para cumplir con las metas previstas. Adelantó que en el mes de septiembre serán visitados 73 municipios del país para constatar las soluciones a los problemas señalados en controles anteriores.

Con posterioridad recorrió el Complejo Cultural y Gastronómico Vista Hermosa y la plaza recreativa-cultural del «Sandino».