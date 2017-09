Villa Clara sufrió a «Irma», pero está lista para la recuperación

El almacén del turismo en Caibarién sufrió serias afectaciones en su cubierta. (Foto del autor). Rotura en el aproche que une el puente con el vial del pedraplén Caibarién-Cayo Santamaría. (Foto del autor). Daños causados por los vientos huracanados de Irma a la cubierta de un almacén de comercio en Sagua la Grande. (Foto del autor).

La provincia de Villa Clara sufrió daños de consideración, y aunque su cuantificación todavía es parcial, hubo afectaciones significativas en viviendas, sobre todo de sus cubiertas; en los centrales azucareros de la costa norte y el 70 % de sus plantaciones cañeras; y en la agricultura, en específico con los sembrados de plátano de la Empresa de Quemado de Güines y de la Empresa Valle del Yabú, las que quedaron arrasadas.

También fueron afectadas cubiertas de varios almacenes, hubo caídas de postes y transformadores eléctricos y derribados centenares de árboles en todos los municipios villaclareños; en mayor magnitud en aquellos costeros, como Caibarién y Sagua la Grande.

Hay incomunicación todavía con Jibacoa, el municipio montañoso de Manicaragua, y se evalúan las probables afectaciones al café, pero lo más importante, no hubo que lamentar la pérdida de la vida de ningún villaclareño.

Fueron las declaraciones del presidente del Consejo de Defensa Provincial, Julio Ramiro Lima Corzo, al concluir un amplio recorrido por los municipios de Caibrién y Sagua la Grande, dos de los más afectados por los efectos de «Irma», que encabezó el general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las FAR, y el general de división Raúl Rodríguez Lobaina, jefe de Ejército Central.

En Caibarién se visitó el almacén de abastecimiento del turismo que quedó bastante afectado en su cubierta y se pudo constatar los daños de «Irma» en un poblado y municipio que estuvo azotado por vientos huracanados durante más de 10 horas y sufrió afectaciones importantes en viviendas y las penetraciones del mar a más de 500 metros por el interior de la ciudad.

Luego la comitiva recorrió el pedraplén que une a Caibarién con Cayo Santamaría y pudo apreciar que soportó los efectos del intenso fenómeno meteorológico, aunque afectado en tres de sus 45 puentes, socavados por la fuerza del mar y los vientos huracanados, pero con la posibilidad de recuperación en un periodo de tiempo breve, encomienda asignada al Contingente Campaña de Las Villas.

El agua escurre por los distintos caminos de Villa Clara. (Foto del autor).

En los hoteles de la Cayería nordeste de Villa Clara también hubo afectaciones, pero el país tiene la capacidad para revertir la situación en el plazo más breve posible.

En Sagua la Grande, Quintas Solá y la comitiva que le acompañaba recibió una información detallada del presidente municipal del Consejo de Defensa, Carlos Amaury Corzo, quien refirió que fueron evacuados 24 963 habitantes; de los cuales, 1859 fueron ubicados en centros de evacuación y el resto en casas de viviendas.

Al mencionarse que no hubo fallecidos, el viceministro de la Far y jefe de la Región Estratégica Central, reconoció la eficiencia del sistema de defensa civil cubana: «Tenemos un sistema de defensa civil muy bueno. Eso condiciona que no tengamos pérdidas de vidas humanas y podamos minimizar los daños al máximo. Además, contamos con un pueblo disciplinado y con una actitud magnífica ante situaciones como estas, sin descartar que siempre hay imprudentes, pero son los menos».

Árboles derribados en el parque La Libertad, de Sagua la Grande. (Foto del autor).

También en Sagua se recorrió un almacén del Comercio, con unas 5 mil toneladas de mercancía en su interior, que quedó prácticamente destruido por la fuerza de los vientos.

El presidente del Consejo de Defensa Provincial llamó al pueblo villaclareño a entrar en una rápida fase de recuperación con el optimismo propio que caracteriza a los hijos de esta porción central de la Isla:

«No todo se podrá solucionar pronto, pero otras cosas sí, y debemos trabajar con la convicción de hacerlo todo mejor y más bonito, si ello fuera posible. Hay que participar de inmediato en las labores de recuperación. Al pueblo le pido que tengan confianza».