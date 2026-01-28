Yudelkis Pérez, pasión por el jazz y toda la música

La reconocida cantante y músico santaclareña Yudelkis Pérez Jure no escatima en entrega, dedicación y amor por la música. Desde sus inicios en el mundo de las melodías, compases y ritmos, ha ido ampliando su abanico de géneros que defiende con talento y técnica asombrosa. Ahora, luego de su larga trayectoria por la música cubana tradicional, la otrora finalista de la Región Central de la tercera temporada de Sonando en Cuba, bajo el madrinazgo de la maestra Haila María Mompié, ha dado un extraordinario paso hacia el jazz.

Su participación por segunda ocasión en el Festival Internacional Jazz Plaza en Villa Clara, demuestra su arduo y serio trabajo en el género nacido en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, por lo cual ha sido bautizada por Mo Fini, director y productor del sello discográfico Tumi Music, de Reino Unido, como «la voz femenina del jazz en Cuba».

Yudelkis y su grupo Swing Vintage. (Foto: Cortesía de la entrevistada)

—¿Cómo te acercas al jazz? ¿Qué te atrajo de ese género?

—Siempre he amado la música. Desde mis seis años crecí escuchando a Barbarito Diez, Benny Moré, mucha música cubana en todos sus géneros hasta a los 15 años, aproximadamente. Una amiga muy especial, músico y compositora, Zoila Iglesias, me hizo un regalo maravilloso. Me mostró The world music y juntas fuimos haciendo una selección de música que entonces estudiaría.

«Me grabó unos cedes con Manhattan Transfer, Ella Fitzgerald, Barbara Streisand, Luis Armstrong, Aretha Franklin, Nat King Cole, Kenny Rogers, José José, Diana Krall, Gal Costa..., en fin, tanta música universal que aquello me fascinó. Recuerdo le puse por fuera a los discos “Oro y Joyas. No tocar”, pues era un tesoro musical que aún conservo.

«Así comenzó todo. Yo me decía algún día cantaré este género, porque me atrajo su limpieza, su libertad, su fuerza y, vocalmente, todo lo que te exige para poder interpretar bien el género. Creo, humildemente, que un cantante puede hacer diversos géneros, pero no todos pueden hacer una buena defensa del jazz».

—Desde tu experiencia como cantante, ¿cuánto te exige el jazz con respecto a otros géneros?

—Exige mucha técnica, mucha fuerza y a la vez sutileza. Es una música que, en mi caso, siento como la conexión perfecta con tu espíritu, te lleva a otras dimensiones. Me elevo y vuelo cuando interpretó el jazz. Exige concentración, mucho estudio, preparación.

—Has demorado un excelente dominio del scat. ¿Cómo aprendiste y quiénes son tus referentes en ese tipo de improvisación vocal?

—Aprendí escuchando mucha música y creo que el tocar instrumentos musicales como el tres me educó el oído para poder sumergirme entre la armonía. Mi preferida es Ella Fitzgerald, aunque escucho todo lo que puedo del género porque todo te aporta. Apreciar un instrumentista improvisar, un vocalista, todo, cada nota te abre el camino para andar.

—¿Has pensado en hacer algo de jazz con tu instrumento?

—¡Oh, sí que lo he pensado!, pero sería un escalón más que debo ir trabajando. Respeto mucho la música y sobre todo al público que va a disfrutar mi arte y a veces me cuesta lanzarme. De hecho, lo he conversado con mis chicos de Swing Vintage, mi nuevo proyecto. Como decimos popularmente, tenemos que cocinar eso.

—Tuviste un gran impacto en la escena internacional del jazz a partir de la colaboración con Chucho Valdés con el tema Balada para trompeta. ¿Cómo fue esa experiencia?

—Imagínate que te digan: A estos tres temas instrumentales de Lucía Huergo, interpretados por Chucho Valdés y músicos de Irakere, créales letra e interprétalos. Como mismo me impresionó y me lleno de asombro, fue mi respuesta casi inmediata, no lo dejé para luego, porque retos así —por decirlo de alguna manera— no se pueden dejar para después. ¡Es sí o sí! Los escuché varias veces, y me dibuje en mi mente que los instrumentos que llevaba la melodía me decían su sentir. Y, ¡gracias a Dios!, llegaron las musas de manera mágica y pude hacer los tres temas.

«Luego la tensión de esperar la confirmación de si era aceptada o no las propuestas de letras. Fue maravilloso e increíble cuando mi productor de la Tumi Music y director general de la misma, Mo Fini, me dijo: ¡A grabar, a ponerle voz, oficialmente, en estudio a los tres temas! En poco tiempo de su lanzamiento en todas las plataformas digitales tenía 9000 reproducciones. ¡Un éxito divino! Siempre doy gracias a todos el equipo por la confianza y a Dios por bendecirme de tal manera para poder iniciar mi incursión en este género con grandes defensores del jazz, reconocidos y admirados, como estos maestros.

—Recientemente grabaste varios temas con el sello Tumi Music, en un hermoso concierto en La Luna Naranja, los cuales se pueden escuchar en varias plataformas.

—Sí, hicimos un concierto en vivo ya con mi proyecto Swing Vintage y un trompetista invitado que interpreto junto a nosotros el tema Balada para trompeta. Además, los otros dos temas, Blues 1080 y Pasadas las 12, tres creaciones de Lucía Huergo, hoy en coautoría con una servidora. También otras piezas que son standards del jazz como Summertime y There will never be another you entre otras. Ya el vídeo está en todas las plataformas digitales y habrá más sorpresas con este material muy pronto, no digo más.

Cartel de promoción de su colaboración con el maestro Chucho Valdés. (Foto: Cortesía de la entrevistada)

—Tu participación en la primera edición del Jazz Plaza en Villa Clara tuvo una gran acogida entre el público. ¿Cómo te sentiste?

—Inmensamente feliz. Interpreté Danza Ñañiga, de Chucho Valdés. Amo está canción y ver todo mi público villaclareño de pie fue algo que atesoro en mis recuerdos. En otras ocasiones he tenido ese reconocimiento, pero que sea en tu patio, en tu casa, en tu ciudad donde te formaste y donde cada día pones de tu empeño y esfuerzo para brindar tu arte, recibir esos aplausos te llenan de fuerzas para decir: ¡a por más!

En su presentación en el primer Festival Internacional Jazz Plaza realizado en Villa Clara, en 2025, junto al maestro Nachito Herrera. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

—¿Qué trajiste para esta segunda ocasión en que volviste a ser invitada?

—Un concierto lleno de amor, de vida, de esperanza. Hice una selección de temas que han sido importantes en mi trayectoria, como varios interpretados por Barbarito Diez, y por grandes vocalistas de nuestro país como Elena Burke; de grandes compositores como Juan Formell, standards de jazz, una obra de mi autoría, una canción preciosa de Zoyla Inés, con la cual gane primer lugar en el Festival de Música Romántica «Santa clara enamorada».

Yudelkis en el concierto inaugural del 41 Festival Internacional Jazz Plaza en Villa Clara, dirigida por el maestro Rafael Guedes. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

«La idea es interpretar algunos de los diversos géneros que hago. Entre ellos una canción como soprano, algo que el público no me ha visto hacer como solista. Se titula Pasión, interpretada por Sara Brightman y Fernando Lima, en la cual me acompaña el contratenor Ian Garabito, excelente vocalista del Coro Provincial de Villa Clara, del cual también soy integrante. Los arreglos del maestro Rafael Guedes son celestiales, un derroche de sentimientos, quien también dirige la Orquesta Sinfónica de Villa Clara e invitados Swing Vintage y otros excelentes músicos de nuestra ciudad. También me presentaré con mi proyecto en el Centro de Promoción Latinoamericano, este 31 de enero, a las 5:00 de la tarde.

—Por último, ¿son o jazz?

—¡Música!