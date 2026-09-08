La Enseñanza Artística, lista para el nuevo curso

El Centro Provincial para la Enseñanza Artística de Villa Clara «Olga Alonso González» inició el presente curso 2026-2027 desde este lunes 7 de septiembre de manera presencial con los estudiantes de las provincias centrales que inician o continúan estudios en la institución.

El director del centro, Dr. Luis Enrique Díaz Peralta, confirmó que se logró contar con el combustible para trasladar a los alumnos internos de Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Villa Clara, que fueron recibidos por los profesores y el Consejo de Dirección para iniciar las actividades correspondientes al período lectivo.

Dr. Luis Enrique Díaz Peralta, director del Centro Provincial para la Enseñanza Artística «Olga Alonso González», de Villa Clara. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

El directivo informó que el plantel cuenta con 520 alumnos matriculados y su claustro completo, tanto académico como artístico.

«Ha sido una jornada de fiesta por el reencuentro. Ahora mismo están creadas las condiciones básicas y se establecen conexiones, para desarrollar en la Enseñanza Artística este curso escolar», manifestó.

Acerca de cómo la escuela enfrentará la difícil situación energética y económica que atraviesa el país, de manera general, Díaz Peralta explicó cómo se han preparado las condiciones para afrontarlo.

«En la actual coyuntura de la crisis energética el Centro ha adoptado un grupo de medidas importantes para mantener su vitalidad. Hemos coordinado con autoridades del Gobierno Provincial para contar con los principales proveedores en cuanto a la transportación de los niños. Se mantendrá las clases durante 21 días por siete de receso docente, y se realiza un esfuerzo ingente para garantizar el transporte diario de los profesores y los estudiantes de Santa Clara.

«Otro tema de gran interés es la alimentación. Para ello se realiza la construcción de una cocina de leña que estará lista para las jornadas lectivas. A partir del contrato que tenemos con los proveedores debemos tener garantizada la madera para la cocción diaria», explicó.

El puntualizó que los alimentos era un asunto complejo que lleva coordinaciones muy puntuales. El Gobierno aportará productos como arroz y chícharo, mientras la escuela se encarga con otros proveedores la empresa de productos lácteos, Mpyme, Acopio, entre otros.

Díaz Peralta destacó que para la seguridad de los educandos y demás personal se adquirieron lámparas recargables con energía solar para los exteriores del centro. También se ha ido coordinando, hasta dónde ha sido posible, la posibilidad de disponer de electricidad dentro del circuito al que pertenece la escuela en horarios docentes, para la impartición de materias que conllevan equipos electrónicos.

El acto oficial de inicio del curso del Centro Provincial para la Enseñanza Artística «Olga Alonso González» de Villa Clara se realizó este martes 8 con una gala de bienvenida, en la que niños y adolescentes mostrarán sus aptitudes en cada una de las manifestaciones.