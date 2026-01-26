Antorchas por la soberanía

En un momento de dificultades y amenazas arreciadas, la juventud cubana transitará una vez más, este 27 de enero, por las calles de Cuba, con esa llama encendida que simboliza la victoria.

En tributo al Héroe Nacional José Martí, la tradicional Marcha de las Antorchas conmemorará también el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y rendirá homenaje a los 32 combatientes cubanos caídos durante la agresión perpetrada por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela, el pasado 3 de enero.

Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, convocó recientemente, en conferencia de prensa, a acudir con plena consciencia de qué razones mueven y hacen marchar, informó la acn.

Dijo que, bajo el lema Antorcha Centenaria Antimperialista, la convicción de justicia y soberanía entre las nuevas generaciones de cubanos –ratificada en fechas recientes en la Marcha del Pueblo Combatiente– prevalecerá en ese «acto de resistencia cultural y política». (Redacción Nacional)