Díaz-Canel valora potencial de la inteligencia artificial cubana en encuentro con profesores de la Universidad de La Habana

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este miércoles 6 de mayo la Universidad de La Habana, donde sostuvo un diálogo con profesores vinculados al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), en el marco de los recorridos gubernamentales por instituciones del país.

El Jefe de Estado explicó que estos intercambios —centrados hasta ahora en el sector de la Salud— buscan identificar buenas experiencias en transformación digital y uso de la IA. Durante el encuentro participaron docentes de las facultades de Física, Matemática y Computación, y Comunicación Social, así como autoridades de los ministerios de Educación Superior, Comunicaciones y de la propia casa de altos estudios.

En la reunión se presentaron diversos proyectos nacidos en la academia y se insistió en que la inteligencia artificial está transformando todas las esferas de la sociedad, de ahí la urgencia de que Cuba acelere sus pasos sin renunciar a la soberanía nacional.

Entre los temas estratégicos abordados destacaron la necesidad de contar con datos nacionales, el impacto revolucionario de la IA en la educación (desde niveles primarios hasta universitarios), los desafíos de la relación academia-empresa y la importancia de generar cultura general sobre estas tecnologías.

Según se conoció, ya se trabaja con sectores como la salud, la educación, la energía, la industria y el transporte para agilizar y optimizar procesos. Aunque aún se está lejos de lo que necesita, las universidades cubanas —subrayó— siguen demostrando sus potencialidades.