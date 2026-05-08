Denuncia Díaz-Canel nuevas medidas de cerco económico de EE.UU.

La Habana, 7 may (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, afirmó hoy que las nuevas medidas de cerco económico anunciadas por el gobierno de Estados Unidos agravan la ya difícil situación que enfrenta el país, pero fortalecen la determinación del pueblo cubano de defender la Patria, la Revolución y el Socialismo.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario expresó: "Nuestro pueblo ya conoce la crueldad detrás de las acciones del gobierno de EE.UU y de la saña con la que es capaz de atacarlo. Comprende, como entiende el resto del mundo, que se trata de una agresión unilateral contra una nación y una población cuya única ambición es vivir en paz, dueños de su destino y sin la interferencia perniciosa del imperialismo estadounidense”.