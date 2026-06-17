Convoca Consejo de Estado a Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular

El Consejo de Estado de la República de Cuba, en virtud de lo regulado en el Artículo 122, inciso d), de la Constitución de la República, y tal como se dispone en el Artículo 257, inciso d), de la Ley no. 131 «De Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba», acordó convocar a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, para el día 18 de junio de 2026 a las 2:00 p. m., con motivo de evaluar las propuestas de transformaciones económicas y sociales, que fueron recientemente enunciadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en declaraciones a la prensa.

El acuerdo adoptado por este órgano fue publicado en la Gaceta Oficial de la República, en el sitio web del Parlamento cubano y se ha comunicado a los diputados y a cuantas personas naturales y jurídicas corresponda.