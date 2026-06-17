Inició Pleno Extraordinario del Comité Central para evaluar transformaciones económicas y sociales

El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, encabezado por su Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesiona este miércoles, en La Habana, para analizar propuestas de transformaciones económicas y sociales.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, quien aprovechó la ocasión para recordar al Generalísimo Máximo Gómez en el aniversario 121 de su fallecimiento, estableciendo un vínculo entre la lucha independentista del siglo XIX y los desafíos actuales de la nación.

Morales Ojeda subrayó que las propuestas de transformaciones que se analizan en este Pleno tienen un objetivo superior: preservar la Revolución y sus principales conquistas.

Cuba es un Estado que resiste y busca alternativas, expresó. El Partido, destacó, seguirá siendo lo más revolucionario dentro de la Revolución. Nuestra respuesta seguirá siendo la unidad, reafirmó.

El miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó en el Pleno esas propuestas de transformaciones económicas y sociales, que implican un profundo proceso que debemos emprender con nuestros propios esfuerzos.

Las propuestas de transformaciones económicas y sociales que se analizan en el Pleno Extraordinario del Comité Central, expresó Marrero Cruz, impactarán en el perfeccionamiento del sistema de dirección de la economía cubana.

Como expresión de la lógica de desarrollo en el período histórico, surgen las propuestas de transformaciones económicas y sociales que analiza el Pleno Extraordinario del Comité Central.

Para nada constituyen una desviación del proyecto socialista. Su construcción está guiada por las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, del General de Ejército Raúl Castro Ruz y por las orientaciones del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba.

El Primer Ministro, en la presentación de las propuestas de transformaciones económicas y sociales, expresó que su implementación debe estar acompañada de mecanismos efectivos de protección social.

Estas propuestas, si bien conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación eficiente de los recursos, no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado.

Según la cuenta en X de la Presidencia, Marrero Cruz detalló las transformaciones que se proponen, las cuales abordan asuntos como la gestión de los actores económicos, el sistema de planificación de la economía, el redimensionamiento del sector presupuestario, y la autonomía municipal.

Igualmente, el desarrollo energético, la recuperación agrícola; transformaciones sociales, laborales y salariales; la modernización del sistema bancario y financiero, cambios en el sistema tributario, en la inversión extranjera, entre otros.

El Jefe de Gobierno destacó que las propuestas conciben cambios profundos, en correspondencia con el Plan Económico y Social del Gobierno 2026. No constituyen, dijo, una desviación del proyecto socialista; por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo.

Un debate amplio y enriquecedor tiene lugar en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, donde se reconoce la profundidad de las propuestas económicas y sociales, que constituyen una respuesta creadora, audaz, valiente y revolucionaria a la asfixia y guerra económica a la que está sometida la nación. Estas transformaciones son herramientas para fortalecer el desarrollo socialista.

El General de Ejército, Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución, fue consultado y está plenamente de acuerdo con las propuestas de transformaciones presentadas, informó el miembro del Buró Político, general de división José Amado Ricardo Guerra, durante el Pleno, según publicó la cuenta en X de la Presidencia.

El Secretario del Consejo de Ministros expresó que Raúl, quien participa en la reunión mediante videoconferencia, «está convencido de que del análisis colectivo e incluso de las discrepancias, siempre salen las mejores ideas».

En el mensaje, Raúl convocó a la participación en esta importantísima reunión, en interés de enriquecer su contenido y construir el necesario consenso en este trascendental momento, para acometer las transformaciones propuestas: «es lo que más conviene hoy a la Revolución».

El General de Ejército nos alerta, apuntó Ricardo Guerra, que tan o más importante que la aprobación de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna, con prioridades bien definidas y la participación consciente de todo nuestro pueblo.

Lo que exige, como ha referido otras veces, actuar con «los pies y los oídos pegados a la tierra», tomando muy en cuenta las opiniones y preocupaciones de la población.

Una fortaleza de este proceso, subrayó el secretario del Consejo de Ministros, es que el líder al frente de la Revolución, nuestro General de Ejército, protagonista excepcional junto a Fidel de esta gran obra revolucionaria, haya hecho suya la propuesta presentada.

«Como evidencia de ello y expresión inequívoca de su aprobación y respaldo», mostró la firma de Raúl estampada en el documento que se analiza.

(Noticia en construcción)