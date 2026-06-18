Una propuesta valiente y audaz para avanzar en la construcción del socialismo

Luego de la presentación del documento que contiene las propuestas de transformaciones, se suscitó un amplio y profundo debate al interior del Pleno. Aunque las opiniones fueron diversas sobre el alcance y la implementación de las medidas, hubo coincidencia en que resultan imprescindibles para revitalizar la economía y preservar las conquistas del socialismo.

En la importancia del control interno para la aplicación de las transformaciones insistió Miriam Marbán González, contralora general de la República. Asociado a este tema, destacó la necesidad de la rendición de cuenta administrativa ante los trabajadores, de fortalecer los órganos de control y el papel del sindicato en la determinación, por ejemplo, del destino de las utilidades. Insistió también en el fortalecimiento de los órganos de control no solo para evaluar la aplicación de las medidas, sino sus posteriores resultados.

En este mismo sentido, Osnay Miguel Colina, presidente de la comisión organizadora del congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, reconoció que con la propuesta se estimulan la incorporación al trabajo y el desempeño de los trabajadores. Consideró que esta es una propuesta valiente y audaz que necesita de la inteligencia colectiva y de una rigurosa implementación. Destacó también que las nuevas transformaciones propuestas obligan a revisar el proyecto de ley del Código de Trabajo y requieren de una amplia movilización de todos los trabajadores.

Al evaluar el posible impacto de las medidas, Miriam Nicado García, rectora de la Universidad de La Habana, alertó sobre la necesidad de observar cuidadosamente las desigualdades que pudieran acentuarse en el camino de su implementación, sobre todo al poder existir una mayor concentración de la riqueza. En este sentido, enfatizó en la responsabilidad del Partido y el Gobierno en preservar la justicia social. También comentó que dentro de estas transformaciones la educación de calidad debe seguir siendo una prioridad en función del desarrollo.

Por su parte, Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, calificó de integral el documento presentado; a la vez que llamó a implementarlo con agilidad y sin burocratismo. Insistió en la necesidad de escuchar de manera permanente los criterios de la población.

La posibilidad de revitalizar procesos productivos detenidos fue uno de los aspectos positivos señalados por Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, al comentar sobre el resultado que pueden tener las transformaciones anunciadas. Ejemplificó las potencialidades del trabajo conjunto entre el sector estatal y no estatal en función de satisfacer necesidades del pueblo.

Su visión fue compartida por Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del Partido en Pinar del Río, quien insistió en la necesidad de incentivar la producción agrícola bajo nuevos esquemas de gestión. Destacó que las nuevas propuestas ofrecen mayores facilidades a los campesinos, a la vez que exhortó a lograr una mejor gestión desde los municipios.

Yoel Pérez García, líder partidista en Guantánamo, llamó a concentrar esfuerzos en todo el proceso de implementación. Dijo también que es importante trabajar ampliamente los conceptos que respalden ese camino y aplicar de manera eficiente los pilares de gobierno.

Carlos César Torres Páez, director del centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (Cegesta), resaltó que estamos ante una propuesta creativa, valiente y audaz que busca avanzar en la construcción del socialismo y que responde a una experiencia del país con procesos similares en otros momentos históricos. Destacó que el socialismo no debe confundirse con un fenómeno de estatismo absoluto y que el objetivo esencial es transformar, pero defendiendo la Revolución, la soberanía y la independencia. Definió como vital en el proceso de implementación la transparencia, la participación ciudadana y el control popular.

Como un elemento esencial para la defensa del país catalogó la propuesta el científico cubano Yury Valdés Balbín. A juicio del director general del Instituto Finlay de Vacunas, el ecosistema actual no nos permitía sortear el bloqueo económico, por lo que esas transformaciones permiten «sobrevivir y desarrollarnos». Entre los mayores retos para la implementación de las medidas propuestas está el cambio de mentalidad, el análisis de los riesgos, así como medir los resultados.

Sobre el papel protagónico de la mujer en la sociedad cubana y, por ende, en la aplicación de estas transformaciones, reflexionó Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas. Apuntó que las féminas constituyen la reserva laboral más grande que tiene el país y que, por lo tanto, deben incrementarse las opciones de empleo, sobre todo desde la comunidad, aspecto en el que se ha estado trabajando.

Por su parte, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, subrayó la importancia de la creación de la riqueza y el cuidado del Presupuesto del Estado para la defensa de las conquistas de la Revolución. En este sentido, mencionó que uno de los aspectos más innovadores es la relación entre las empresas y el presupuesto del Estado.

Mercedes López Acea, presidenta del Instituto de Actores Económicos no Estatales, se refirió al saldo positivo de facilitar con estas transformaciones la participación más activa de nuevos actores económicos en la dinamización de la economía y el modo en que debe aprovecharse esa posibilidad. Dijo además que escucharlos y darles participación motiva y genera sensibilidad, sobre todo para el impulso a propuestas de nuevos proyectos por parte de este sector no estatal.

Como novedosa en materia laboral y salarial calificó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, la flexibilización que ofrece la propuesta debatida. A su juicio, se recogen las opiniones de trabajadores y académicos y permite hacer un mejor uso de la fuerza laboral en el país. También insistió en la necesidad de fortalecer el trabajo social con los sectores más vulnerables y adelantó que se trabajará de conjunto con la CTC en las adecuaciones necesarias al proyecto de ley del Código de Trabajo, previo a su presentación ante la Asamblea Nacional.

Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones, valoró que evidentemente habrá riesgos en la aplicación de estas transformaciones, pero que lo más importante es mitigarlos sin burocracia para no limitar su alcance. Dijo que se abren nuevas oportunidades y que, por lo tanto, es importante acompañar los procesos con transformación digital y con tecnología.

Yoerky Sánchez Cuellar, director del diario Granma, consideró que estas transformaciones no constituyen en absoluto una desviación del proyecto socialista. Destacó que sin economía no hay socialismo y que, por lo tanto, es imprescindible desatar los nudos que atan a las fuerzas productivas. Afirmó que la Revolución cuenta con la autoridad y la legitimidad para aplicar estas transformaciones, sin descuidar que el país sigue en un contexto de máxima presión.

Como las transformaciones más trascendentes en los últimos años calificó Gladys Bejerano Portela lo anunciado esta jornada. Dijo que el momento histórico requiere de confianza, responsabilidad y valentía, por lo que «todo lo que hagamos» requiere de un mayor control y exigencia para evitar desviaciones.

José Luis Toledo Santander, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, afirmó que todo lo propuesto, está respaldado por la Constitución de la República. Dijo que lo planteado requiere un cambio de mentalidad porque nuestra Constitución es flexible.

Agregó que las transformaciones ratifican la propiedad socialista sobre los medios de producción fundamentales, aunque la Constitución no la reconoce como la única. Expresó que el documento es un reflejo de las ideas de

Fidel y Raúl, y que el General de Ejército insistió siempre en que tuviéramos una carta magna capaz de adaptarse a las circunstancias del país. (Leidys María Labrador Herrera) (Oscar Figueredo)