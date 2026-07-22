Las transformaciones son para resolver los problemas de nuestro pueblo

Con el propósito de dotar a los directivos de las herramientas conceptuales para conducir la implementación e implantación de las transformaciones económicas y sociales —aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular—, este martes se realizó el seminario nacional de Gobierno dirigido por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

«La preparación es la clave para hacer este proceso rápido», expresó el Jefe de Gobierno a los participantes en el encuentro, realizado por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución. «Los tiempos que vivimos exigen que trabajemos rápido y con calidad, sobre todo en los municipios, el escenario principal de implementación de las transformaciones aprobadas», destacó.

Al respecto, reiteró la urgencia de multiplicar lo vivido en el seminario nacional. «Que esta capacitación se extienda a todas las estructuras en los territorios». Igualmente, ponderó que «todo hay que hacerlo con el oído pegado a la tierra, al pueblo, porque estas transformaciones son para resolver los problemas del pueblo».

Junto al Primer Ministro participaron, además, los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; Bruno Rodríguez Parrilla, titular de Relaciones Exteriores; el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como otros invitados.

Las transformaciones en la empresa estatal socialista, las formas de gestión no estatal, las relaciones de propiedad, el sector bancario y financiero, así como en la inversión extranjera, el comercio exterior y turismo, para la recuperación agrícola, el transporte, el comercio y la gastronomía, fueron expuestas por vice primeros ministros y titulares de estas carteras.

Igualmente, se detallaron las transformaciones relacionadas con la autonomía municipal, el sector presupuestado, el sistema tributario y de precios, las medidas sociales, laborales y salariales, todas diseñadas «partiendo del principio rector de hacer lo necesario para conservar lo esencial», como ratificó el Primer Ministro.

Los ponentes en el seminario nacional coincidieron en que ahora se vive el momento más complejo: implementación de las medidas propuestas, a la vez que reiteraron que todas las estructuras tienen que prepararse para saber lo que desea hacer, que cada territorio, organismo, entidad… identifique qué es lo que necesita hacer para su desarrollo.

«Hemos avanzado en la fase de implementación, pero ello exige de una adecuada coordinación y control en la fase de implantación para lograr los objetivos propuestos», detalló Marrero Cruz, quien precisó que para ello se requiere actualizar los sistemas de trabajo, la coordinación entre todas las instituciones, la interacción con los gobiernos locales e información oportuna y veraz a la población.

En el seminario participaron integrantes del Consejo de Ministros, jefe de entidades nacionales, presidentes y directores jurídicos de los organismos de la Administración Central del Estado, gobernadores, vicegobernadores, coordinadores de Programas y objetivos, directores provinciales, presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, intendentes, jefes de las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre otros invitados.(Yuniel Labacena Romero)