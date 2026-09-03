Que las aulas universitarias hayan abierto sus puertas es expresión de una nación que no se rinde

Como «expresión de una nación que no se rinde» valoró el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez «la realización del Curso Escolar, en las condiciones actuales, en la Educación Superior»

El jefe de Estado compartió sus palabras, en la mañana de este jueves, desde la Universidad de Matanzas, una vez concluido el Acto Nacional de inicio del Curso Académico 2026-2027 de la Educación Superior, cuyo escenario fue el centro de altos estudios de la Atenas de Cuba.

Al grupo de reporteros que lo abordó para conocer su parecer sobre lo que significa abrir las aulas en las condiciones actuales de Cuba, el dignatario recordó que la Educación Superior «es un sistema educacional complejo, exigente»; es «una educación que tiene un alto nivel de exigencia académica, de exigencia formativa y de exigencia también pedagógica y científica».

En los primeros momentos de sus reflexiones, Díaz-Canel Bermúdez expresó a los periodistas: «En menos de tres días hemos asistido a la inauguración del curso en la Educación General cubana, y también en la Educación Superior» Y añadió que, «con este acto de inicio aquí en la Universidad de Matanzas», queda de relieve «una enorme significación histórica en el contexto de lo que estamos viendo».

Lo dijo porque, en su entender, se trata de «un curso que la Educación Superior dedica al centenario del Comandante en jefe, pero también a los 50 años de constitución del Ministerio de Educación Superior».

El mandatario comentó que, «aunque a la luz del tiempo nos parezca una cosa normal, hace precisamente 50 años, se consolidó una idea que ya venía desde el Moncada, que era cómo el país se convertía en una gran universidad». Y en ese punto de sus reflexiones el dignatario pidió recordar que, al triunfo de la Revolución, los cubanos heredaron solo tres universidades -que eran las de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara-.

Díaz-Canel enunció que, «en las primeras décadas de la Revolución, logramos tener universidades en todas las provincias del país, incluso después en el municipio especial Isla de la Juventud». Y recalcó que esa obra se siguió consolidando en los años 90 del siglo XX, e iniciándose el siglo XXI. El mandatario recordó la Batalla de Ideas emprendida por Fidel, y el concepto de los centros universitarios municipales muy cercanos a la comunidad.

Sobre ese concepto que en las condiciones actuales retoma particular fuerza, el Presidente cubano resaltó que «la educación superior va a estar muy vinculada al desarrollo comunitario», y que «los centros universitarios hoy se convierten en una fortaleza tremenda». Si ese vínculo no fuera tarea adelantada por la visión del Comandante en jefe -razonó el mandatario-, «hubiera sido un reto adicional en estos tiempos. Sin embargo, ya es una infraestructura que es madura, que está consolidada y que indudablemente se va a ampliar».

«Por eso tengo mucha confianza en que todo esto a lo que nos han llevado como análisis de diseño las exigencias del momento que estamos viviendo, es para bien. Y, por otra parte, demuestra también la capacidad creativa, la capacidad innovadora que tiene la Educación Superior».

El valor de un curso que comienza

Que las aulas de altos estudios hayan abierto sus puertas es expresión -afirmó el jefe de Estado a los periodistas- «de una nación que no se doblega ante un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero”, ahora acrecentado por los «efectos genocidas del bloqueo energético».

Díaz-Canel significó que, cuando se habla sobre estos temas, lo primero que aflora es la siguiente idea: «qué capacidad tiene nuestro pueblo; cuál es el heroísmo de nuestro pueblo, cuál es nuestra creatividad y nuestra resistencia para, en tiempos como estos, no rendirnos».

El dignatario reparó en que lo más fácil hubiera sido plantear: no hay Educación Superior; «pero lo más revolucionario es iniciar el curso en estas condiciones; y no vamos a iniciar un curso por compromiso: vamos a iniciar un curso porque tenemos la convicción de que ese curso, en estas condiciones, puede ser incluso superior en calidad, puede ser un curso de aprendizaje también para perfeccionar y optimizar nuestros procesos formativos y educativos».

Al hacer otra definición de lo que significa el presente curso escolar, el Presidente cubano resaltó: «Diría que es un hecho de resistencia educacional, de resistencia científica, y de resistencia cultural». Lo dijo porque «precisamente, en la Educación Superior, estamos defendiendo eso: la formación educativa, la defensa de nuestra pedagogía, de nuestra historia pedagógica universitaria. Estamos defendiendo la ciencia y la innovación».

En otro momento de sus declaraciones a la prensa, Díaz-Canel Bermúdez comentó que el nuevo curso es «un hecho cultural, de resistencia cultural: Aquí estamos defendiendo la nación; aquí estamos defendiendo el socialismo; aquí estamos defendiendo la Revolución; aquí estamos defendiendo nuestros valores. Es nuestra respuesta a la dominación colonial, cultural que nos quieren imponer. Por lo tanto, es ante todo un hecho de resistencia ideológica».

El dignatario enfatizó que: «Ahora lo que tenemos es que consolidar ese ideal de que, en el curso, en difíciles condiciones, vamos a perfeccionar también tanto nuestro sistema educativo -que está en un plan de perfeccionamiento, en un proceso de perfeccionamiento-, como los procesos de la Educación Superior».

Él habló de tener «mucha confianza, mucho optimismo, porque conozco la calidad de nuestros educadores, de nuestros profesores, de nuestros claustros, de nuestros colectivos científicos; y, sobre todo, la calidad de nuestros estudiantes. Y porque este es un hecho que vincula también a la familia, vincula a toda la comunidad, vincula a toda la nación».

«En la misma medida en que las universidades estén más fuera de sus muros, y estén más dentro de la comunidad, también tendremos una expresión diferente de lo que es esa relación academia-pueblo. Esa relación de ciencia, innovación, educación y cultura, vinculada a la solución de los problemas más acuciantes de todos nosotros como pueblo».

Un mensaje a los universitarios

Cuando los periodistas quisieron saber sobre qué mensaje enviaría el jefe de Estado al estudiantado, Díaz-Canel Bermúdez dijo: «A los estudiantes universitarios: Que estudien con pasión».

El mandatario convidó a los estudiantes a que se entreguen con pasión a escudriñar las rutas «del conocimiento y los caminos de la ciencia y la innovación, y de la formación integral, la formación desde una visión humanística, desde una visión cultural». Y pidió que «no tomen como pretexto ninguna de las carencias que podamos tener para justificar la falta de conocimiento o un resultado docente».

A ellos, el mandatario los convidó a «que sean rebeldes, que sean defensores de la innovación, que sean inconformes; pero que también se sumen con responsabilidad a entregarse a las soluciones que necesita la nación cubana, que necesita la sociedad cubana. Y que defiendan un concepto: que la crisis económica y social que nos tratan de imponer con recrudecimiento del bloqueo y con bloqueo energético, no se convierta nunca en una crisis espiritual y en una crisis educativa, en una crisis de conocimiento y de humanismo».

Empezar el curso: un acto de rebeldía