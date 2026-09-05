Una Seguridad Personal de ¡Patria o Muerte, Venceremos!

El líder al frente de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, con la firmeza y la estirpe de guerrillero invicto, encabezó este sábado, acompañado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el acto político cultural por el aniversario 65 de la integración de la Dirección de Seguridad Personal, nacida en tiempos desafiantes con raíces en la lucha revolucionaria comandada por Fidel.

Durante seis décadas y media, los valerosos y leales miembros de este órgano, integrado el 6 de septiembre de 1961, han sido, sin un solo fallo, celosos guardianes de la máxima dirección del país, a riesgo de sus propias vidas. Por ello, «no es exagerado calificar de proeza y de hazaña histórica”, como lo definió el Comandante en Jefe, «lo que ha logrado la Seguridad Personal».

Al leer el mensaje de felicitación del General de Ejército a estos combatientes, hechos de coraje y dignidad, el miembro del Buró Político y ministro del Interior, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, transmitió «el más sincero agradecimiento por el trabajo realizado desde el inicio de la Revolución, e incluso antes, cuando apenas se gestaba la lucha en las montañas de la Sierra Maestra».

En la carta, Raúl rindió honores a los queridos fundadores y mártires de esta Dirección, quienes protagonizaron innumerables hazañas, reconoció «a cada uno de los que hoy se desempeñan en este importante frente de defensa de la Revolución», y resaltó «el hecho de haber contribuido decisivamente a evitar acciones contra nuestro líder histórico, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, evidencia del máximo cuidado y prioridad que siempre recibió de esta heroica tropa».

(Foto: Estudios Revolución)

No exagero si hablo de la Seguridad Personal como familia leal, escribió en la carta Raúl, y también rindió tributo a los 32 valientes caídos en Venezuela en el cumplimiento del deber. «Que la sangre que derramaron no sea olvidada jamás y que su ejemplo se convierta en la guía a seguir en el trabajo diario de esta Dirección».

La Revolución, aseguró el General de Ejército en el mensaje leído por el Ministro del Interior, «vive días difíciles bajo la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, que continúa empeñado en desaparecer el ejemplo que es Cuba para el mundo. Seguimos y seguiremos contando con ustedes para que ese propósito, como muchos otros, solo aparezca en los libros de Historia donde se cuenta la heroicidad y grandeza de nuestro pueblo, ese, del que ustedes forman parte y son sus hijos».

Los combatientes de la Seguridad Personal, había dicho en otro momento el General de Ejército, se han ganado el cariño y el respeto de nuestro pueblo. Como muestra de recíproca admiración, el jefe de esa dirección, General de Brigada Emir Mesa Corona, hizo entrega a Raúl de un reconocimiento por su condición de "Jefe Fundador" junto a Fidel.

En esta jornada conmemorativa, que contó con la participación de otros miembros del Buró Político, integrantes del Comité Central, Jefes del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, combatientes de la Dirección de Seguridad Personal y, de manera especial, familiares de los caídos heroicamente en Venezuela, también se honró a quienes han tenido la enorme responsabilidad y el privilegio de proteger la vida de hombres inmensos.

Por sus 65 años de entrega incondicional, el Ministro del Interior reconoció a la Dirección de Seguridad Personal, al tiempo que cinco fundadores de este órgano fueron distinguidos por su compromiso y fidelidad: Teniente Coronel Luis Rivera Rivera, Coronel Nelson Camejo Mas, Coronel Nivaldo Pérez Guerra, Mayor Reinaldo Figueroa Peraza y el Teniente Coronel Orlando Arias Álvarez. A todos los felicitó Raúl, expresión de sincera gratitud.

Combatientes que son familia

El General de Brigada Emir Mesa Corona, al pronunciar las palabras centrales, agradeció, en primer lugar, al Comandante en Jefe, en su centenario, y al General de Ejército, en su 95 cumpleaños, guías indiscutibles para los combatientes de la Seguridad Personal.

Muchas de las medidas iniciales, recordó, fueron diseñadas y perfeccionadas por Fidel, aunque fue Raúl quien más se preocupó y ocupó de su seguridad y quien dio las primeras indicaciones para su protección en cada uno de los frentes de lucha.

El General de Ejército, afirmó, «ha consagrado su vida a mantener en alto los principios de la Revolución Socialista y las conquistas alcanzadas durante más de 65 años. Es Raúl quien nos enseña que no hay batalla imposible de ganar, ejemplo de austeridad y paradigma de la organización, la planificación, la exigencia y la disciplina, el que se mantiene con el pie en el estribo listo para defender la Revolución».

Mesa Corona repasó la brillante hoja de servicios de hombres y mujeres convertidos en bastión hermético que contribuyó a frustrar más de 600 planes de atentados contra el Comandante y el General de Ejército.

Los enemigos, dijo, lo intentaron todo, «pero nunca pudieron y, lo que es más importante, nunca podrán».

Un momento especialmente emotivo fue la mención a los 32 hermanos caídos en desigual combate en Caracas. Ellos, afirmó, son paradigma y símbolo del esfuerzo y el sacrificio de millones de cubanos, y son un ejemplo para mostrar al imperio de qué material están hechos los hijos de este pueblo.

Y compartió una reflexión con la que todos coincidimos: «Si lucharon como leones fuera de Cuba qué haría cada integrante de la dirección del país, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Contrainteligencia Militar, el Ministerio del Interior y cada cubano revolucionario el día que intenten agredirnos o traten, como lo sueñan, de secuestrar o asesinar a uno solo de nuestros principales dirigentes».

En estos momentos, aseveró el General de Brigada, cuando la situación operativa del país es sumamente compleja y el enemigo escala en sus agresiones, toca trabajar con mayor cohesión y compromiso, más disciplina y exigencia; continuar fortaleciendo la labor con alto sentido de previsión, ética y profesionalidad, cuidando la unidad, al decir del General de Ejército, como la niña de nuestros ojos.

Y concluyó con una frase que, más que consigna, es convicción. «Hemos sido, somos y seremos una Seguridad Personal de Patria o Muerte: Venceremos».

Hombres que cuidan el hoy y el futuro

La música y la décima, genuinamente cubanas, hilvanaron el homenaje a 65 años de páginas corajudas. “A los héroes”, en la voz de Annie Garcés, rindió tributo a quienes entregaron sus vidas en la tierra de Bolívar y Chávez, melodía que dio paso a un audiovisual cargado de historia.

Durante seis décadas y media, los valerosos y leales miembros de este órgano, integrado el 6 de septiembre de 1961, han sido, sin un solo fallo, celosos guardianes de la máxima dirección del país. (Foto: Estudios Revolución)

Fue, en primerísimo lugar, un tributo a las mujeres y hombres que, generación tras generación, han sido garantes de la integridad de Fidel, Raúl, Díaz-Canel y los principales dirigentes de la Revolución, símbolo de la confianza al más alto nivel. Ellos, como se escuchó en palabras del Comandante en Jefe, trabajan para el futuro, y son “familia, hermanos”.

De esa certeza nació, quizás, una exposición fotográfica de Estudios Revolución que se sumó al homenaje. “Cien años con Fidel y su espíritu de combate” no solo rinde honores al Comandante, sino a los combatientes de la Seguridad Personal que siempre lo cuidaron y acompañaron.

El repentismo también regaló frases tremendas, definidoras de un pueblo y sus líderes. La pequeña Flavia Rojas, acompañada por su papá Albertico Rojas, se ganó todos los aplausos: «Sigan así demostrando/bajo el lema Yo sí puedo/que Cuba no tiene miedo/y que al cielo de Raúl/ nadie le araña el azul/ ni con la punta de un dedo».

Y Marcos David Fernández Brunet (Kikiri), junto al trovador Nelson Valdés, le mandó un mensaje muy claro a quienes no nos quieren ni nos terminan de conocer: «Mírenlo bien, aquí está/por su hermano, por su estribo/por hacerle verde olivo el triángulo a la bandera/quiera el imperio o no quiera/va a seguir estando vivo». (Yudy Castro)